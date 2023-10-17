Как посмотреть список пользователей в Windows?

Потребность просмотреть список всех созданных в Windows пользователей может возникнуть в разных ситуациях. Например, если нужно удалить неиспользуемые аккаунты или настроить права и разрешения для существующих. Узнать, какие пользователи зарегистрированы в системе, можно несколькими способами. Разберем каждый из них подробнее.

Параметры Основной способ просмотреть список всех созданных в системе аккаунтов – перейти в Параметры. В окне настроек нужно открыть меню Учетные записи и выбрать Семья и другие пользователи (в Windows 11 – Другие пользователи). Однако у этого метода есть существенный недостаток – с помощью него невозможно просмотреть все доступные аккаунты в системе. Скрытые учетные записи, такие как Гость, не видны при просмотре из Параметров. Поэтому этот способ подойдет не во всех случаях. Если нужно получить сведения о всех профилях, стоит использовать один из следующих методов.

PowerShell PowerShell – универсальный служебный инструмент для Windows. С его помощью можно настраивать многие параметры системы или получать сведения о состоянии встроенных сервисов. PowerShell позволяет узнать, какие пользователи зарегистрированы в ОС. Открыть PowerShell можно из контекстного меню кнопки Пуск или через поиск на строке задач. Следует запускать программу от имени администратора, чтобы получить все необходимые разрешения. Для вывода информации о существующих учетных записях в консоли выполните команду Get-LocalUser

Командная строка Основная консольная утилита Windows – Командная строка. Она позволяет запускать многие служебные параметры операционной системы, в том числе команды для проверки и настройки доступных профилей. Чтобы запустить Командную строку, можно найти ее в поиске на строке задач. Для просмотра списка профилей не требуются права администратора. Поэтому запускать CMD от админа в таком случае необязательно. Другой способ открыть приложение – воспользоваться командой cmd.exe в программе Выполнить (вызывается комбинацией Win + R). Чтобы отобразить в окне список доступных аккаунтов, воспользуйтесь командой net user. Введите ее консоль и нажмите Enter. Альтернативный способ – команда wmic useraccount get name. Она также выводит перечень всех зарегистрированных в Windows учетных записей. Обе команды позволяют просмотреть все аккаунты, в том числе отключенные (скрытые), к которым относится, например, "Гость".

Локальные пользователи и группы В Windows присутствует множество служебных утилит и оснасток для управления разными частями системы. Среди них – программа Локальные пользователи и группы. Она может помочь в конфигурации учетных записей. С ее помощью также можно получить информацию обо всех доступных в текущий момент аккаунтах ОС. Чтобы открыть приложение, можно воспользоваться службой Выполнить. Примените комбинацию клавиш Win + R, вставьте в открывшееся окно lusrmgr.msc и нажмите Enter. Утилита запустится и будет доступна к использованию. В разделе Пользователи можно посмотреть список всех зарегистрированных в ОС аккаунтов. Щелкнув по одному из профилей дважды, можно открыть окно с более подробной информацией о нем. В нем же можно изменить некоторые настройки аккаунта: имя, описание, статус, разрешения на установку пароля. Для сохранения параметров нужно нажать Применить и ОК.