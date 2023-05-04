Синий экран KERNEL DATA INPAGE ERROR — как исправить ошибку в Windows?

Возникновение BSOD в Windows свидетельствует о наличии сбоев в операционной системе. Одна из ошибок "синего экрана смерти" KERNEL DATA INPAGE ERROR часто появляется при проблемах с накопителем. Разберем, почему она возникает и как ее исправить.

Почему возникает ошибка? Как и у любой ошибки "синего экрана смерти", у этой есть множество возможных причин. В случае с данным сбоем, в первую очередь, это неисправности в работе жесткого диска, твердотельного накопителя или оперативной памяти. К ним относятся следующее: Битые или неисправные сектора на HDD;

Некорректное подключение накопителя к материнской плате;

Ошибки доступа;

Проблемы с некоторыми системными файлами;

Неполадки с оперативной памятью. В большинстве случае эти причины являются источником сбоя.

8 способов устранить ошибку Разберем 8 методов избавления от синего экрана, подходящих для разных случаев. Некоторые способы направлены на устранение программных сбоев, а другие — аппаратных неисправностей. Попробовав ряд путей решения, можно полностью убрать ошибку. В начале рассмотрим способы, которые помогают чаще всего.

Диагностика и исправление ошибок жесткого диска Первое, что следует попробовать сделать — провести диагностику жесткого диска на предмет битых и переназначенных секторов, чтобы исправить их. Для этого в Windows есть встроенная служба chkdsk, запускаемая через командную строку. Она автоматически определяет и, по возможности, устраняет дефекты накопителя. Чтобы воспользоваться ей, проследуйте инструкции: 1. Запустите консоль с правами администратора. Для этого введите в поиске на панели задач или в меню Пуск слово cmd, кликните ПКМ на пункт Командная строка среди результатов и выберите Запуск от имени администратора в контекстном меню. 2. В открывшемся окне введите команду chkdsk С: /f /r, где С — буква системного раздела, и нажмите Enter. Программа автоматически проведет сканирование и исправление ошибок накопителя. Результаты работы будут выведены на экран. После этого следует выполнить перезагрузку.

Проверка подключения накопителей Проблемы с соединением дисков с материнской платой - частая причина возникновения этого сбоя, более актуальная для ПК, чем для ноутбуков. Ошибка нередко возникает из-за того, что шлейфы для накопителей отходят или повреждены. Чтобы проверить это, выключите ПК, отключив его от электросети, откройте боковую крышку и найдите все установленные в него диски (HDD и SSD). Шлейфы и провода питания должны быть подключены к ним плотно, не разбалтываться. Сами кабели не должны иметь визуальных повреждений. В случае их возникновения стоит заменить неисправные шлейфы. После этого закройте крышку ПК, запустите его и начните использовать. Возможно проблема уйдет.

Установка обновлений Загрузка последних обновлений для Windows иногда помогает избавиться от синего экрана. Чтобы скачать и установить их, откройте Параметры, перейдите в раздел Обновление и безопасность и нажмите на кнопку Установить сейчас в разделе Состояние обновления. Система автоматически загрузит все доступные компоненты, проведет их инсталляцию и перезагрузит Windows.

Очистка контактов планок ОЗУ Нередко BSOD возникает из-за некорректной работы оперативной памяти, которая может вызываться проблемами с контактами плашек. Чтобы устранить их, потребуется канцелярский ластик. Выключите ПК, отключив его от сети, снимите боковые крышки и достаньте планки памяти, аккуратно открыв защелки. Очистите их контакты (места подключения к материнской плате) ластиком и верните память на исходное место, где она находилась до процедуры. Закройте крышки корпуса и запустите ПК. Для ноутбуков последовательность действий будет аналогичной. Однако стоит помнить, что большинство современных моделей не позволяют провести эту операцию, так как их оперативная память встроена в материнскую плату. Поэтому выполнить очистку контактов ОЗУ возможно только на более старых устройствах. Для этого нужно выключить устройство, по возможности, сняв батарею, и открыть заднюю крышку. Она, как правило, имеет специальный отдельный вырез для быстрого доступа к ОЗУ. После этого следует аккуратно достать планки, открыв их держатели с двух сторон, и аналогично очистить контакты ластиком. Затем можно устанавливать все обратно и запускать ноутбук.

Запуск программы исправления ошибок с ОЗУ В Windows есть встроенная утилита для автоматического обнаружения и исправления проблем с работой оперативной памяти. Чтобы запустить ее, нажмите клавиши Win и R на клавиатуре одновременно. В появившемся окне введите команду mdsched.exe и кликните на кнопку ОК. Откроется программа, в которой нужно будет выбрать пункт Выполнить перезагрузку и проверку, чтобы запустить диагностику. Компьютер будет перезагружен, пройдет процесс выявления ошибок. В некоторых случаях эта операция позволяет избавиться от синего экрана.

Очистка диска Иногда BSOD появляется из-за критической нехватки свободного места на системном разделе. Тогда можно попробовать провести очистку диска C при помощи стандартной утилиты в Windows. Для этого: 1. Откройте Этот компьютер. 2. Кликните ПКМ по системному диску и выберите пункт Свойства. 3. Нажмите на кнопку Очистка диска во вкладке Общее. 4. После оценки доступных для очистки файлов программа предложит выбрать, что будет удалено. Отметьте желаемые пункты галочками и нажмите ОК. Утилита проведет очистку и сообщит об окончании.

Откат до точки восстановления Если BSOD начал возникать только в определенный момент, а раньше его не было, можно попробовать выполнить восстановление системы до точки, чтобы решить проблему. Это позволит избавиться от программных причин неполадки. Однако откат Windows возможен только если функция восстановления включена и точки для нее созданы. Чтобы запустить восстановление, введите в поиске на строке задач или в меню Пуск слово Восстановление. Среди результатов выберите соответствующий раздел Панели управления. Нажмите на ссылку Запуск восстановления системы, чтобы начать процесс. Проследовав всем шагам мастера, вы запустите откат системы. Если функция отключена, программа сразу сообщит об этом. В таком случае откат невозможен.