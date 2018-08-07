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Инструкции 04.09.2018 1 минута

Как ввести координаты в Google Earth?

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Программа Гугл Планета Земля позволяет искать места на карте не только по названию, но и по географическим координатам.

  • Координаты нужно вводить в окно поиска слева.

  • Координаты нужно вводить в определённом формате с указанием градусов, минут и секунд. При этом минуты и секунды можно не указывать, но поиск будет менее точным.
  • После ввода градусов нужно указать, что они означают - ширину или долготу. При этом стоит помнить, что широта может быть северной и южной, а долгота западной и восточной.
  • Ввод ширины и долготы происходит с помощью английских букв:
    • северная широта - N
    • южная широта - S
    • восточная долгота - E
    • западная долгота - W
  • Примерный вид строки для поиска по координатам в Google Earth может выглядеть так: “53 44 09 N 107 49 15 E”. Эти координаты укажут на побережье озера Байкал.

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Google Earth
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