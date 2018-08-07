Как ввести координаты в Google Earth?

Программа Гугл Планета Земля позволяет искать места на карте не только по названию, но и по географическим координатам.

Координаты нужно вводить в окно поиска слева.

Координаты нужно вводить в определённом формате с указанием градусов, минут и секунд. При этом минуты и секунды можно не указывать, но поиск будет менее точным.

После ввода градусов нужно указать, что они означают - ширину или долготу. При этом стоит помнить, что широта может быть северной и южной, а долгота западной и восточной.

Ввод ширины и долготы происходит с помощью английских букв: северная широта - N южная широта - S восточная долгота - E западная долгота - W

Примерный вид строки для поиска по координатам в Google Earth может выглядеть так: “53 44 09 N 107 49 15 E”. Эти координаты укажут на побережье озера Байкал.