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Инструкции 04.09.2018 1 минута

Как в FineReader сохранить картинку?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Иногда пользователю необходимо отсканировать текст и сохранить его в виде изображения без распознавания.

Для сохранения картинки нужно выполнить следующие шаги:

  1. Отсканировать документ в FineReader с помощью мастера.
  2. После сканирования документа нажать вкладку “Файл”. В выпадающем меню выбрать пункт “Сохранить изображения...”. Для экономии времени можно одновременно нажать “Ctrl+Alt+S”.
  3. Появится окно, в котором нужно выбрать каталог для сохранения картинки, указать её название и формат.

Если необходимо сохранить в виде картинки не весь документ, а только отдельные фрагменты, то сначала нужно их выделить. В окне сохранения документа выбрать каталог для сохранения файла, название и формат. Кроме того, нужно добавить галочку рядом с пунктом “Выбранные” и “Сохранить только выбранные области”.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

ABBYY FineReader
ABBYY FineReader

Версия 14

Сканирование и распознавание документов

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