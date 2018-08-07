Как в FineReader сохранить картинку?

Иногда пользователю необходимо отсканировать текст и сохранить его в виде изображения без распознавания.

Для сохранения картинки нужно выполнить следующие шаги:

Отсканировать документ в FineReader с помощью мастера. После сканирования документа нажать вкладку “Файл”. В выпадающем меню выбрать пункт “Сохранить изображения...”. Для экономии времени можно одновременно нажать “Ctrl+Alt+S”. Появится окно, в котором нужно выбрать каталог для сохранения картинки, указать её название и формат.

Если необходимо сохранить в виде картинки не весь документ, а только отдельные фрагменты, то сначала нужно их выделить. В окне сохранения документа выбрать каталог для сохранения файла, название и формат. Кроме того, нужно добавить галочку рядом с пунктом “Выбранные” и “Сохранить только выбранные области”.