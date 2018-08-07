Как узнать длину пути в Google Earth?

Для выяснения длины пути в Google Earth есть специальный инструмент - Линейка. Чтобы измерить расстояния с помощью линейки нужно выполнить следующие действия:
- Нажать на кнопку “Линейки” на панели инструментов. Откроется окно с тремя вкладками: “Линия”, “Путь” и “Pro”.
- Затем нужно провести линию между двумя точками, чтобы измерить расстояние между ними.
- Для построения сложных маршрутов нужно использовать вкладка “Путь”. Например, если нужно узнать расстояние, которое нужно преодолеть по дорогам.
- Для выбора едениц измерения нужно открыть выпадающее меню и указать те, которые вам нужны - метры, километры и т.д.