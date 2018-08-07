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Инструкции 04.09.2018 1 минута

Как узнать длину пути в Google Earth?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Для выяснения длины пути в Google Earth есть специальный инструмент - Линейка. Чтобы измерить расстояния с помощью линейки нужно выполнить следующие действия:

  1. Нажать на кнопку “Линейки” на панели инструментов. Откроется окно с тремя вкладками: “Линия”, “Путь” и “Pro”.

  2. Затем нужно провести линию между двумя точками, чтобы измерить расстояние между ними.

  3. Для построения сложных маршрутов нужно использовать вкладка “Путь”. Например, если нужно узнать расстояние, которое нужно преодолеть по дорогам.
  4. Для выбора едениц измерения нужно открыть выпадающее меню и указать те, которые вам нужны - метры, километры и т.д.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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