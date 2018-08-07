Как установить расширения в Яндекс.Браузер?

Расширения добавляют в Яндекс.Браузер новые функции и возможности. Для их установки можно использовать два способа:

Установка дополнений из небольшого списка, который предлагает Яндекс.Браузер Откройте новую вкладку в браузере и щёлкните по кнопке “Дополнения” под адресной строкой. Появится шесть категорий дополнений: Инструменты, Синхронизация, Покупки и другие. В каждой категории есть несколько дополнений. Для установки расширения (например, Скриншоты Лайтшот) достаточно нажать на тумблер включения напротив нужного расширения. Также, здесь доступны сервисы Яндекса: Яндекс Почта, Погода, Пробки. Ярлык дополнения появится на панели расширений браузера. Запуск можно осуществить по клику на ярлык.