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Инструкции 04.09.2018 2 минуты

Как установить расширения в Яндекс.Браузер?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Расширения добавляют в Яндекс.Браузер новые функции и возможности. Для их установки можно использовать два способа:

Установка дополнений из небольшого списка, который предлагает Яндекс.Браузер

  1. Откройте новую вкладку в браузере и щёлкните по кнопке “Дополнения” под адресной строкой.
  2. Появится шесть категорий дополнений: Инструменты, Синхронизация, Покупки и другие. В каждой категории есть несколько дополнений. Для установки расширения (например, Скриншоты Лайтшот) достаточно нажать на тумблер включения напротив нужного расширения. Также, здесь доступны сервисы Яндекса: Яндекс Почта, Погода, Пробки.
  3. Ярлык дополнения появится на панели расширений браузера. Запуск можно осуществить по клику на ярлык.

Установка дополнений с помощью магазина приложений Chrome Web Store

  1. Chrome Web Store - это самый большой каталог расширений и приложений для браузеров на основе Chromium
  2. Зайдите в интернет-магазин Chrome.
  3. Выберите категорию расширений, которая вам интересна, или найдите нужное с помощью поиска.
  4. Допустим, вы решили установить дополнение КиноПоиск. Введите название в поиск и выберите в результатах официальное расширение КиноПоиск.
  5. Для установки в Яндекс.Браузер достачтоно нажать на кнопку “+Бесплатно” и подтвердить установку нажатием на кнопку “Добавить”.
  6. Все готово! Расширения из Chrome Web Store также отображаются на панели расширений, наряду с дополнениями Яндекса.
  7. Выключение, настройка и удаление расширений из Chrome Web Store доступно через панель расширений или во вкладке “Все дополнения” с пометкой “Из других источников”.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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