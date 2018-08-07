Как установить расширения в Яндекс.Браузер?

Расширения добавляют в Яндекс.Браузер новые функции и возможности. Для их установки можно использовать два способа:
Установка дополнений из небольшого списка, который предлагает Яндекс.Браузер
- Откройте новую вкладку в браузере и щёлкните по кнопке “Дополнения” под адресной строкой.
- Появится шесть категорий дополнений: Инструменты, Синхронизация, Покупки и другие. В каждой категории есть несколько дополнений. Для установки расширения (например, Скриншоты Лайтшот) достаточно нажать на тумблер включения напротив нужного расширения. Также, здесь доступны сервисы Яндекса: Яндекс Почта, Погода, Пробки.
- Ярлык дополнения появится на панели расширений браузера. Запуск можно осуществить по клику на ярлык.
Установка дополнений с помощью магазина приложений Chrome Web Store
- Chrome Web Store - это самый большой каталог расширений и приложений для браузеров на основе Chromium
- Зайдите в интернет-магазин Chrome.
- Выберите категорию расширений, которая вам интересна, или найдите нужное с помощью поиска.
- Допустим, вы решили установить дополнение КиноПоиск. Введите название в поиск и выберите в результатах официальное расширение КиноПоиск.
- Для установки в Яндекс.Браузер достачтоно нажать на кнопку “+Бесплатно” и подтвердить установку нажатием на кнопку “Добавить”.
- Все готово! Расширения из Chrome Web Store также отображаются на панели расширений, наряду с дополнениями Яндекса.
- Выключение, настройка и удаление расширений из Chrome Web Store доступно через панель расширений или во вкладке “Все дополнения” с пометкой “Из других источников”.