SoftSalad СОФТСАЛАТ
Инструкции 04.09.2018 1 минута

Как установить FineReader?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Установить ФайнРидер очень просто, но у начинающих пользователей могут возникнуть вопросы. Им может помочь эта инструкция:

  1. Сначала нужно скачать установщик программы с сайта СофтСалат и запустить его.

  2. Установка программы начнётся с извлечения архива.

  3. На следующем этапе нужно выбрать язык интерфейса.

  4. Затем согласиться с лицензионный договором.

  5. Выбрать каталог для установки программы и тип установки. Для начинающих пользователей мы рекомендуем выбрать обычный тип установки.

  6. Настроить автозапуск ABBYY Screenshot Reader (программа для распознавания скриншотов) и отправлять ли статистику разработчикам для улучшения программы.

  7. После этого начнётся установка программа. После её окончания можно приступать к сканированию и распознаванию документом в FineReader.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

ABBYY FineReader
ABBYY FineReader

Версия 14

Сканирование и распознавание документов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (23)

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