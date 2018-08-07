Как установить FineReader?

Установить ФайнРидер очень просто, но у начинающих пользователей могут возникнуть вопросы. Им может помочь эта инструкция:
- Сначала нужно скачать установщик программы с сайта СофтСалат и запустить его.
- Установка программы начнётся с извлечения архива.
- На следующем этапе нужно выбрать язык интерфейса.
- Затем согласиться с лицензионный договором.
- Выбрать каталог для установки программы и тип установки. Для начинающих пользователей мы рекомендуем выбрать обычный тип установки.
- Настроить автозапуск ABBYY Screenshot Reader (программа для распознавания скриншотов) и отправлять ли статистику разработчикам для улучшения программы.
- После этого начнётся установка программа. После её окончания можно приступать к сканированию и распознаванию документом в FineReader.