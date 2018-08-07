Как установить FineReader?

Установить ФайнРидер очень просто, но у начинающих пользователей могут возникнуть вопросы. Им может помочь эта инструкция:

Сначала нужно скачать установщик программы с сайта СофтСалат и запустить его. Установка программы начнётся с извлечения архива. На следующем этапе нужно выбрать язык интерфейса. Затем согласиться с лицензионный договором. Выбрать каталог для установки программы и тип установки. Для начинающих пользователей мы рекомендуем выбрать обычный тип установки. Настроить автозапуск ABBYY Screenshot Reader (программа для распознавания скриншотов) и отправлять ли статистику разработчикам для улучшения программы. После этого начнётся установка программа. После её окончания можно приступать к сканированию и распознаванию документом в FineReader.