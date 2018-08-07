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Инструкции 04.09.2018 1 минута

Как сделать Яндекс.Браузер браузером по умолчанию?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Если вы хотите открывать все ссылки, html и другие файлы только  с помощью Яндекс.Браузера, вам необходимо установить Yandex браузером по умолчанию.

Для этого есть несколько способов:

  1. Настройка при установке - во время инсталляции Яндекс.Браузера отметьте галочкой пункт Сделать браузером по умолчанию.

  2. Через стандартные настройки браузера:
    • Нажмите на значок меню в правом верхнем углу окна, выберите пункт Настройки.

    • Прокрутите открывшуюся страничку вниз и нажмите на кнопку Сделать Yandex браузером по умолчанию.

  3. Во время очередного открытия браузера вручную. Если Yandex не является дефолтным браузером, то при каждом открытии программы будет появляться сообщение о нужной нам настройке. Кликните по кнопке Сделать браузером по умолчанию, сообщение больше не будет показываться, все ссылки теперь будут открываться только в этом браузере. Правда, аналогичное сообщение теперь будет мелькать в других интернет-проводниках, если они у вас установлены.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Яндекс.Браузер
Яндекс.Браузер

Версия 26.10.0.1796

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