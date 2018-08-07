Как сделать Яндекс.Браузер браузером по умолчанию?

Если вы хотите открывать все ссылки, html и другие файлы только с помощью Яндекс.Браузера, вам необходимо установить Yandex браузером по умолчанию.
Для этого есть несколько способов:
- Настройка при установке - во время инсталляции Яндекс.Браузера отметьте галочкой пункт Сделать браузером по умолчанию.
- Через стандартные настройки браузера:
- Во время очередного открытия браузера вручную. Если Yandex не является дефолтным браузером, то при каждом открытии программы будет появляться сообщение о нужной нам настройке. Кликните по кнопке Сделать браузером по умолчанию, сообщение больше не будет показываться, все ссылки теперь будут открываться только в этом браузере. Правда, аналогичное сообщение теперь будет мелькать в других интернет-проводниках, если они у вас установлены.