Как проставить номера страниц в OpenOffice?

Скачайте OpenOffice - офисный пакет, в состав которого входит текстовый редактор Writer. В Writer есть функция для автоматической простановки номеров страниц. Эта функция пригодится при написании дипломов, рефератов и других документов.

Сначала нужно включить колонтитулы, на которых будут располагаться номера страниц. Колонтитулы могут быть верхними и нижними. Для этого нужно открыть вкладку "Вставка". В выпадающем меню выбрать "Верхний колонтитул", а в нём "Обычный". На пункт ниже расположен пункт для создания нижнего колонтитула, если номера страниц должны располагаться внизу. После этого появится колонтитул. Нужно щёлкнуть курсором на нём и с помощью форматирования текста выбрать формат и место, в котором будет расположен номер страницы. После этого нужно зайти во вкладку “Вставка” и в выпадающем меню навести курсор на пункт “Поля”. В нём выбрать пункт “Номер страницы”. Теперь номер будет появляться на каждой новой странице документа.