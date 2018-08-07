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Инструкции 04.09.2018 1 минута

Как переустановить Google Chrome без потери данных?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Иногда случаются досадные сбои и ошибки в работе Google Chrome. Вот тут неплохо бы переустановить браузер самостоятельно. Но как сделать так, чтобы все закладки и настройки остались на месте?

1. Откройте браузер.

2. Проверьте, включена ли синхронизация. Для этого кликните по значку меню, далее - "Настройки". Не забудьте проверить список синхронизируемых объектов.

3. После того, как все настройки синхронизации заданы, нужно удалить текущего пользователя. Для того, чтобы удалить пользователя, обратитесь к меню в правом верхнем углу, выберите “Настройки”. На этой странице в разделе “Пользователи” нажмите “Удалить пользователя”.

4. Теперь можно удалить Хром с компьютера.

5. После полного удаления обозревателя с компьютера скачайте при помощи любого другого браузера последнюю версию Chrome.

6. Установите Хром на компьютер. Во вновь установленном браузере все ваши закладки, установленные расширения и прочие настройки остались прежними.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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