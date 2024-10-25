У многих на магнитных лентах хранятся семейные архивы, любимые фильмы, документальные материалы. Однако современные устройства не могут их воспроизвести. Сделать это без потери качества поможет оцифровка старых видеокассет. В статье расскажем о четырех удобных способах преобразования.

Зачем оцифровывать кассеты? Перечислим 5 основных причин, зачем переводить пленку в цифровой формат. Сохранение материалов . Лента внутри кассеты растягивается и рвется, а записи на VHS со временем обретают шумы, искажения. Цифровой же контент хранится бесконечно и без потери качества в облаке или на ПК.

. Лента внутри кассеты растягивается и рвется, а записи на VHS со временем обретают шумы, искажения. Цифровой же контент хранится бесконечно и без потери качества в облаке или на ПК. Упрощение просмотра . Современные проигрыватели не поддерживают формат видеокассет, а достать старый работающий магнитофон или телевизор — задача не из простых.

. Современные проигрыватели не поддерживают формат видеокассет, а достать старый работающий магнитофон или телевизор — задача не из простых. Возможность редактировать . Цифровая запись воспроизводится любыми программами для видеомонтажа. В них получится исправить низкое качество изображения и звука, убрать шумы, обрезать лишние фрагменты.

. Цифровая запись воспроизводится любыми программами для видеомонтажа. В них получится исправить низкое качество изображения и звука, убрать шумы, обрезать лишние фрагменты. Экономия места . Видеоролики можно загрузить на жесткий диск, флешку или в облачное хранилище. Так вы освободите шкафы и антресоли, забитые старыми кассетами.

. Видеоролики можно загрузить на жесткий диск, флешку или в облачное хранилище. Так вы освободите шкафы и антресоли, забитые старыми кассетами. Улучшение качества аудио и видео. Цифровой контент возможно переформатировать, изменить у него кодек, настроить разрешение и битрейт, которые обеспечат более высокое качество клипа.

Популярные способы оцифровки Существуют компании, занимающиеся оцифровкой старых кассет. Однако это стоит денег, а на VHS могут быть личные записи, которые не хотелось бы показывать посторонним. Ниже приводим 4 способа, как оцифровать видеокассету в домашних условиях.

С помощью телевизора Для этого решения вам понадобятся видеомагнитофон, ТВ с функцией записи и USB-портом или HDMI-гнездом, флешка, кабели, компьютер с программой для видеомонтажа. Если у вас нет подходящего магнитофона, можете взять оборудование напрокат. Подключите видеомагнитофон к телевизору через кабель антенны либо через разъём RSA или SCART. Вставьте в корпус телевизора USB-накопитель либо подключите к нему компьютер при помощи HDMI-кабеля. Начните воспроизведение кассеты. Если вы используете флешку, то запишите видео посредством функции самого ТВ. Если ваш телевизор ее не поддерживает, зафиксируйте материал на ПК с помощью видеорекордера, например, Экранной Студии. Сохраните получившийся файл. На ТВ просто остановите запись и выньте флешку. На компьютере экспортируйте видео в удобном вам формате с помощью программы.

C помощью видеокамеры Самый простой путь — переснять происходящее на экране на цифровую видеокамеру. Также потребуется видеодвойка (телевизор со встроенным проигрывателем) или любой телеэкран с подключенным к нему магнитофоном. Если оборудование покупали с рук или брали в аренду, обязательно проверьте его работоспособность, внимательно изучите инструкцию в интернете. Рекомендуем проводить съёмку в тишине и использовать штатив, чтобы минимизировать ухудшение качества видеоролика. При необходимости подключите магнитофон к телевизору либо запустите видеодвойку. Подготовьте камеру для процесса съёмки: поставьте штатив, проверьте место на карте памяти, настройте кадр, уберите источники постороннего шума. Включите на видеокамере режим записи, запустите ролик на телеэкране. Перенесите файл на компьютер. Это можно сделать при помощи USB-адаптера, если в блоке нет подходящего гнезда для SD-карты. Обработайте получившееся видео при помощи Экранной Студии: отрегулируйте цвет и свет, обрежьте лишние фрагменты, настройте громкость аудио и т.п.

C помощью платы видеозахвата Этот способ оцифровки старых видеокассет требует оборудование для переноса видео с внешних устройств. Профессиональные гаджеты обеспечивают хорошее качество, но стоят дорого. Их можно взять напрокат или приобрести б/у. Чтобы сэкономить, рекомендуем купить недорогую внешнюю плату видеозахвата. Ее вы найдете в большом количестве на различных маркетплейсах. Вставьте плату в USB-разъем компьютера, установите требуемое ПО. Подключите кабели типа «Тюльпан» к видеомагнитофону. Ориентируйтесь на цвета штекеров и гнезд. Запустите программу для видеозахвата, выберите внешний источник изображения и звука. Задайте необходимые настройки: формат экспорта, папку для сохранения результата и т.п. Оцифруйте ролик, сохраните результат на ПК.

C помощью цифрового магнитофона Метод подойдёт тем, кто готов купить современный цифровой магнитофон для сохранения качества ролика. Внешне он напоминает старую модель, при этом способен переносить контент на актуальные цифровые носители. Такой рекордер может записывать видеоклипы до нескольких часов. Процесс оцифровки в нем автоматизирован, вам нужно только подключить и отключить источники. Подключите устройство нового типа к старому видеомагнитофону. На цифровом проигрывателе запустите режим записи, на другом — воспроизведение ролика. После завершения захвата скопируйте файл на внешний носитель, например, диск или HDD. Проверьте качество видео, при необходимости повторите процедуру, поменяв настройки оцифровки.