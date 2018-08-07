Как очистить кеш Яндекс.Браузера?

В кеше Яндекс.Браузера хранятся данные с сайтов, которые вы посещали.Это могут быть изображения, настройки шрифтов, данные авторизации, копии видео и аудио. Благодаря этому, при повторном возвращении на сайт, он открывается быстрее, так как часть данных загружается из кеша, а не из интернета.
При активном использовании интернета и открытии большого количества веб-страниц кеш может занимать много места на жёстком диске. Также некоторые сайты работают с ошибками из-за данных, сохранённых в кеше, поэтому иногда может потребоваться его очистка.
Для очистки кеша нужно нажать кнопку настроек браузера
- Щёлкнуть по кнопке, чтобы открыть настройки → Дополнительно → Очистить историю.
- В выпадающем списке Удалить следующие элементы нужно выбрать диапазон времени, за который нужно удалить кэш.
- Установите флажок рядом с надписью Очистить кэш.
- Уберите остальные галочки (если вы хотите удалить только кэш Яндекс.Браузера).
- Нажмите кнопку Очистить историю.
- Подождать несколько секунд, чтобы Яндекс.Браузер мог удалить кэш.
Помните о горящих клавишах для очистки кэша Яндекса. Для мгновенного открытия окна очистки просто нажмите клавиши Ctrl + Shift + Del (в операционной системе Windows) или ⌘ + Shift + Del (в Mac OS).
Зачем нужна очистка кеша браузера Яндекс?
В редких случаях сайт может работать неправильно из-за ошибки в файле, который был сохранён в кэше. В таком случае разработчики сайта сами рекомендуют почистить кэш Яндекса, чтобы ошибка исчезла.
Кэш браузера Яндекс может хранить объёмные файлы, которые занимают место на винчестере. Очистка кэша поможет освободить немного места на жёстком диске.