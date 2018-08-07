Как очистить кеш Яндекс.Браузера?

В кеше Яндекс.Браузера хранятся данные с сайтов, которые вы посещали.Это могут быть изображения, настройки шрифтов, данные авторизации, копии видео и аудио. Благодаря этому, при повторном возвращении на сайт, он открывается быстрее, так как часть данных загружается из кеша, а не из интернета.

При активном использовании интернета и открытии большого количества веб-страниц кеш может занимать много места на жёстком диске. Также некоторые сайты работают с ошибками из-за данных, сохранённых в кеше, поэтому иногда может потребоваться его очистка.

Для очистки кеша нужно нажать кнопку настроек браузера

Щёлкнуть по кнопке, чтобы открыть настройки → Дополнительно → Очистить историю. В выпадающем списке Удалить следующие элементы нужно выбрать диапазон времени, за который нужно удалить кэш. Установите флажок рядом с надписью Очистить кэш. Уберите остальные галочки (если вы хотите удалить только кэш Яндекс.Браузера). Нажмите кнопку Очистить историю. Подождать несколько секунд, чтобы Яндекс.Браузер мог удалить кэш.

Помните о горящих клавишах для очистки кэша Яндекса. Для мгновенного открытия окна очистки просто нажмите клавиши Ctrl + Shift + Del (в операционной системе Windows) или ⌘ + Shift + Del (в Mac OS).