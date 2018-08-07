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Инструкции 04.09.2018 1 минута

Как очистить браузер Google Chrome?

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Даже если вы удалили историю браузера во избежание неприятностей, некоторые данные могут остаться на компьютере. Эта информация по закону подлости обязательно обнаружится в самый неподходящий момент. Удалить куки и почистить кэш - самый лучший способ удалить все следы пребывания в интернете.

Куки - это записи о вашей деятельности в сети интернет. Кэш - копии посещенных вами интернет-страниц,созданных для более быстрой их загрузки при повторном открытии.

Полная очистка истории браузера Chrome

1. Откройте браузер, нажмите значок меню  . Он находится в правом верхнем углу. Выберите в открывшемся выпадающем списке “Инструменты”.

Далее в открывшемся меню - “Удаление данных о просмотренных страницах”.

Нужное окно откроется сразу, если вы воспользуетесь сочетанием клавиш Ctrl + Shift + Del.

2. Перед вами появится окошко с очисткой истории:

Выберите пункты с файлами cookie и файлами, сохраненными в кеше. Поставьте галочки напротив них.

В поле “Удалить указанные ниже элементы” выберите нужный отрезок времени: за прошедший час, неделю, месяц или за всё время.

3. Нажмите “Очистить историю”. История удалена.

Автор статьи

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Программы из статьи

Google Chrome
Google Chrome

Версия 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (70)

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