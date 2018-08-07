Как очистить браузер Google Chrome?

Даже если вы удалили историю браузера во избежание неприятностей, некоторые данные могут остаться на компьютере. Эта информация по закону подлости обязательно обнаружится в самый неподходящий момент. Удалить куки и почистить кэш - самый лучший способ удалить все следы пребывания в интернете.

Куки - это записи о вашей деятельности в сети интернет. Кэш - копии посещенных вами интернет-страниц,созданных для более быстрой их загрузки при повторном открытии.