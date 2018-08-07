Как очистить браузер Google Chrome?

Даже если вы удалили историю браузера во избежание неприятностей, некоторые данные могут остаться на компьютере. Эта информация по закону подлости обязательно обнаружится в самый неподходящий момент. Удалить куки и почистить кэш - самый лучший способ удалить все следы пребывания в интернете.
Куки - это записи о вашей деятельности в сети интернет. Кэш - копии посещенных вами интернет-страниц,созданных для более быстрой их загрузки при повторном открытии.
Полная очистка истории браузера Chrome
1. Откройте браузер, нажмите значок меню . Он находится в правом верхнем углу. Выберите в открывшемся выпадающем списке “Инструменты”.
Далее в открывшемся меню - “Удаление данных о просмотренных страницах”.
Нужное окно откроется сразу, если вы воспользуетесь сочетанием клавиш Ctrl + Shift + Del.
2. Перед вами появится окошко с очисткой истории:
Выберите пункты с файлами cookie и файлами, сохраненными в кеше. Поставьте галочки напротив них.
В поле “Удалить указанные ниже элементы” выберите нужный отрезок времени: за прошедший час, неделю, месяц или за всё время.
3. Нажмите “Очистить историю”. История удалена.