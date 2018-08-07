Как настроить Google Chrome под себя?

Настройки Google Chrome помогут персонализировать браузер для большего удобства. Настроить Хром под себя можно при помощи следующих простых действий.

Воспользуйтесь расширениями 1. Авторизуйтесь в аккаунте Гугла. Зайдите во вкладку с расширениями. Нажмите на значок меню, выберите “Инструменты”, затем “Расширения”. 2. В открывшейся вкладке нажмите на ссылку "Еще расширения". 3. Появится список доступных расширений, для удобства разбитых на категории: Популярное, Игры, Новое, Рекомендации и другие. 4. Если вам нужно что-то конкретное - поиск к вашим услугам. Рекомендуем скачать одно из самых популярных расширений в Гугл Хром - бесплатный блокировщик рекламы Simple Adblock. 5. Введите в поиск название. Затем выберите нужное расширение. Установите его, нажав на синюю кнопку “Бесплатно”. Как видите, всё очень просто! 6. Другие нужные расширения могут заметно облегчить вам жизнь: Mail Checker Plus, плагин для почтовой службы Gmail. Регулярно проверяет вашу почту на предмет новых писем;

Веб-клиент Evernote. Запомнит всю нужную информацию на страничке, чтобы потом вы могли снова вернуться к ней;

Hangouts - удобное приложение для общения с друзьями в чате;

Календарь-планировщик Google Calendar;

Awesome Screenshot для создания скриншотов;

Автоматический переводчик Auto-Translate. Достаточно выделить текст на странице, и перевод готов;

Speed Dial поможет установить экспресс-панель и добавить нужное количество ячеек для быстрого доступа к нужным страницам;

Менеджер паролей LastPass сохранит все ваши пароли;

Расширение “Отправить SMS” отправит смску на любой номер абсолютно бесплатно;

Разнообразить рабочую рутину всегда интересно с каким-нибудь популярным приложением-игрой, например, Cut the Rope или Angry Birds.

Установите тему рабочего стола Другой способ настроить Гугл Хром под себя - установить тему для браузера из интернет-магазина Хром. Откройте Хром, в меню выберите Настройки - Внешний вид - Выбрать тему. Здесь выберите “Темы”. Откройте Хром, в меню выберите "Настройки" - "Внешний вид" - "Выбрать тему". Здесь выберите “Темы”. Кликните на любой понравившейся теме, нажмите на синюю кнопку “Бесплатно”. Через пару секунд выбранный фон будет установлена в Chrome. Его можно сменить в Настройках:

Назначьте страницы запуска В Хроме можно назначать страницы, которые будут открываться при запуске браузера. Для этого обратитесь к Настройкам, выберите на странице “Начальная группа”. “Продолжать работу с того же места” означает, что все оставшиеся открытыми с последней сессии вкладки откроются при запуске Хрома в том же виде. Если вы хотите видеть определенные страницы при запуске Хрома, выберите “Следующие страницы” и добавьте нужное.

Синхронизируйте данные Очень удобный инструмент - синхронизация Гугл Хром. Благодаря аккаунту Гугл все ваши настройки можно с легкостью перенести с домашнего компьютера на телефон или планшет. Вам достаточно авторизоваться на любом из этих устройств под тем же аккаунтом. Вы можете выбирать, данные для синхронизации. В меню найдите “Выполнить вход под именем”, а затем выберите “Дополнительные настройки синхронизации”.