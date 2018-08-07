Как настроить Google Chrome под себя?

Настройки Google Chrome помогут персонализировать браузер для большего удобства. Настроить Хром под себя можно при помощи следующих простых действий.
Воспользуйтесь расширениями
1. Авторизуйтесь в аккаунте Гугла. Зайдите во вкладку с расширениями. Нажмите на значок меню, выберите “Инструменты”, затем “Расширения”.
2. В открывшейся вкладке нажмите на ссылку "Еще расширения".
3. Появится список доступных расширений, для удобства разбитых на категории: Популярное, Игры, Новое, Рекомендации и другие.
4. Если вам нужно что-то конкретное - поиск к вашим услугам. Рекомендуем скачать одно из самых популярных расширений в Гугл Хром - бесплатный блокировщик рекламы Simple Adblock.
5. Введите в поиск название.
Затем выберите нужное расширение. Установите его, нажав на синюю кнопку “Бесплатно”. Как видите, всё очень просто!
6. Другие нужные расширения могут заметно облегчить вам жизнь:
- Mail Checker Plus, плагин для почтовой службы Gmail. Регулярно проверяет вашу почту на предмет новых писем;
- Веб-клиент Evernote. Запомнит всю нужную информацию на страничке, чтобы потом вы могли снова вернуться к ней;
- Hangouts - удобное приложение для общения с друзьями в чате;
- Календарь-планировщик Google Calendar;
- Awesome Screenshot для создания скриншотов;
- Автоматический переводчик Auto-Translate. Достаточно выделить текст на странице, и перевод готов;
- Speed Dial поможет установить экспресс-панель и добавить нужное количество ячеек для быстрого доступа к нужным страницам;
- Менеджер паролей LastPass сохранит все ваши пароли;
- Расширение “Отправить SMS” отправит смску на любой номер абсолютно бесплатно;
- Разнообразить рабочую рутину всегда интересно с каким-нибудь популярным приложением-игрой, например, Cut the Rope или Angry Birds.
Установите тему рабочего стола
Другой способ настроить Гугл Хром под себя - установить тему для браузера из интернет-магазина Хром. Откройте Хром, в меню выберите Настройки - Внешний вид - Выбрать тему. Здесь выберите “Темы”.
Откройте Хром, в меню выберите "Настройки" - "Внешний вид" - "Выбрать тему". Здесь выберите “Темы”.
Кликните на любой понравившейся теме, нажмите на синюю кнопку “Бесплатно”. Через пару секунд выбранный фон будет установлена в Chrome. Его можно сменить в Настройках:
Назначьте страницы запуска
В Хроме можно назначать страницы, которые будут открываться при запуске браузера. Для этого обратитесь к Настройкам, выберите на странице “Начальная группа”.
“Продолжать работу с того же места” означает, что все оставшиеся открытыми с последней сессии вкладки откроются при запуске Хрома в том же виде.
Если вы хотите видеть определенные страницы при запуске Хрома, выберите “Следующие страницы” и добавьте нужное.
Синхронизируйте данные
Очень удобный инструмент - синхронизация Гугл Хром. Благодаря аккаунту Гугл все ваши настройки можно с легкостью перенести с домашнего компьютера на телефон или планшет. Вам достаточно авторизоваться на любом из этих устройств под тем же аккаунтом.
Вы можете выбирать, данные для синхронизации. В меню найдите “Выполнить вход под именем”, а затем выберите “Дополнительные настройки синхронизации”.