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Инструкции 04.09.2018 3 минуты

Как настроить Google Chrome под себя?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Настройки Google Chrome помогут персонализировать браузер для большего удобства. Настроить Хром под себя можно при помощи следующих простых действий.

Воспользуйтесь расширениями

1. Авторизуйтесь в аккаунте Гугла. Зайдите во вкладку с расширениями. Нажмите на значок меню, выберите “Инструменты”, затем “Расширения”.

2. В открывшейся вкладке нажмите на ссылку "Еще расширения".

3. Появится список доступных расширений, для удобства разбитых на категории: Популярное, Игры, Новое, Рекомендации и другие.

4. Если вам нужно что-то конкретное - поиск к вашим услугам. Рекомендуем скачать одно из самых популярных расширений в Гугл Хром - бесплатный блокировщик рекламы Simple Adblock.

5. Введите в поиск название.

Затем выберите нужное расширение. Установите его, нажав на синюю кнопку “Бесплатно”. Как видите, всё очень просто!

6. Другие нужные расширения могут заметно облегчить вам жизнь:

  • Mail Checker Plus, плагин для почтовой службы Gmail. Регулярно проверяет вашу почту на предмет новых писем;
  • Веб-клиент Evernote. Запомнит всю нужную информацию на страничке, чтобы потом вы могли снова вернуться к ней;
  • Hangouts - удобное приложение для общения с друзьями в чате;
  • Календарь-планировщик Google Calendar;
  • Awesome Screenshot для создания скриншотов;
  • Автоматический переводчик Auto-Translate. Достаточно выделить текст на странице, и перевод готов;
  • Speed Dial поможет установить экспресс-панель и добавить нужное количество ячеек для быстрого доступа к нужным страницам;
  • Менеджер паролей LastPass сохранит все ваши пароли;
  • Расширение “Отправить SMS” отправит смску на любой номер абсолютно бесплатно;
  • Разнообразить рабочую рутину всегда интересно с каким-нибудь популярным приложением-игрой, например, Cut the Rope или Angry Birds.

Установите тему рабочего стола

Другой способ настроить Гугл Хром под себя - установить тему для браузера из интернет-магазина Хром. Откройте Хром, в меню выберите Настройки - Внешний вид - Выбрать тему. Здесь выберите “Темы”.

Откройте Хром, в меню выберите "Настройки" - "Внешний вид" - "Выбрать тему". Здесь выберите “Темы”.

Кликните на любой понравившейся теме, нажмите на синюю кнопку “Бесплатно”. Через пару секунд выбранный фон будет установлена в Chrome. Его можно сменить в Настройках:

Назначьте страницы запуска

В Хроме можно назначать страницы, которые будут открываться при запуске браузера. Для этого обратитесь к Настройкам, выберите на странице “Начальная группа”.

“Продолжать работу с того же места” означает, что все оставшиеся открытыми с последней сессии вкладки откроются при запуске Хрома в том же виде.

Если вы хотите видеть определенные страницы при запуске Хрома, выберите “Следующие страницы” и добавьте нужное.

Синхронизируйте данные

Очень удобный инструмент - синхронизация Гугл Хром. Благодаря аккаунту Гугл все ваши настройки можно с легкостью перенести с домашнего компьютера на телефон или планшет. Вам достаточно авторизоваться на любом из этих устройств под тем же аккаунтом.

Вы можете выбирать, данные для синхронизации. В меню найдите “Выполнить вход под именем”, а затем выберите “Дополнительные настройки синхронизации”.

Установите профили

Установите в Хроме профили пользователей. Это удобно, если одним компьютером пользуются все члены вашей семьи.

Для создания нового профиля зайдите в меню Хрома - "Настройки" - "Пользователи".

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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