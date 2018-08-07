Как использовать слои в Google Earth?

С помощью слоёв на карте Google Earth можно показывать различную информацию. Всего существует около десятка слоёв: дороги, 3D здания, погода, водоёмы и другие. Ещё более 20 слоёв можно установить из галереи.

Панель для управления слоями расположена в левой части окна Google Earth.

Для включения слоя достаточно нажать на чекбокс рядом с его названием.

Некоторые слои могут состоять из несколько фрагментов. Например у слоя “Погода” можно отдельно показывать облачность, данные радиолокатора, прогноз погоду и другие данные.

Кнопка “Галерея” справа от заголовка панели даёт доступ к слоям, которые можно установить дополнительно.