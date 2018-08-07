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Инструкции 04.09.2018 1 минута

Как использовать слои в Google Earth?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

С помощью слоёв на карте Google Earth можно показывать различную информацию. Всего существует около десятка слоёв: дороги, 3D здания, погода, водоёмы и другие. Ещё более 20 слоёв можно установить из галереи.

  • Панель для управления слоями расположена в левой части окна Google Earth.

  • Для включения слоя достаточно нажать на чекбокс рядом с его названием.
  • Некоторые слои могут состоять из несколько фрагментов. Например у слоя “Погода” можно отдельно показывать облачность, данные радиолокатора, прогноз погоду и другие данные.

  • Кнопка “Галерея” справа от заголовка панели даёт доступ к слоям, которые можно установить дополнительно.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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