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Инструкции 04.09.2018 2 минуты

Как активировать Internet Download Manager после покупки

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Ниже представлена информация по загрузке и активации приобретенного программного продукта Internet Download Manager (далее IDM)

1. Запустите IDM, выберите Registration в меню. Обратите внимание, что регистрационные данные необходимо вводить точно в таком виде, как они указаны в тексте E-mail. Не следует путать символы 0 (ноль) и О, I (i) и l (L), I (i) и 1 (один). При допущении ошибки при вводе регистрационного ключа программа сообщит об ошибке и попросит повторить операцию.

Чтобы снизить вероятность допущения ошибки, рекомендуем вам скопировать регистрационный ключ в буфер обмена, выделив его и нажав сочетание клавиш Ctrl-C и вставить их в окно для ввода регистрационного ключа, нажав на сочетание Ctrl-V.

2. Откройте вашу почту, в присланном письме найдите регистрационный ключ, скопируйте. В окне регистрации укажите ваши персональные данные: имя, фамилию, E-mail. В самом последнем окне, с пометкой Serial Number (серийный номер), кликните правой кнопкой мыши, выберите Paste (= Вставить).

3. После регистрации выберите Help (Помощь), затем About (О программе). Рядом с номером версии должна быть пометка Full (Полная версия). Сравните с картинкой ниже.

4. Если вы используете Windows Vista \ Windows 7, возможно, вам потребуется зайти в программу с правами системного администратора. В этом случае закройте программу полностью, кликните правой кнопкой на иконке IDM в меню Windows, выберите Запустить от имени администратора. Зарегистрируйте программу при помощи ключа, закройте и зайдите в нее как обычно.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Internet Download Manager
Internet Download Manager

Версия 6.43.15

Менеджер закачек

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (6)

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