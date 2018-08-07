Как активировать Internet Download Manager после покупки

Ниже представлена информация по загрузке и активации приобретенного программного продукта Internet Download Manager (далее IDM)

1. Запустите IDM, выберите Registration в меню. Обратите внимание, что регистрационные данные необходимо вводить точно в таком виде, как они указаны в тексте E-mail. Не следует путать символы 0 (ноль) и О, I (i) и l (L), I (i) и 1 (один). При допущении ошибки при вводе регистрационного ключа программа сообщит об ошибке и попросит повторить операцию.



Чтобы снизить вероятность допущения ошибки, рекомендуем вам скопировать регистрационный ключ в буфер обмена, выделив его и нажав сочетание клавиш Ctrl-C и вставить их в окно для ввода регистрационного ключа, нажав на сочетание Ctrl-V.

2. Откройте вашу почту, в присланном письме найдите регистрационный ключ, скопируйте. В окне регистрации укажите ваши персональные данные: имя, фамилию, E-mail. В самом последнем окне, с пометкой Serial Number (серийный номер), кликните правой кнопкой мыши, выберите Paste (= Вставить).

3. После регистрации выберите Help (Помощь), затем About (О программе). Рядом с номером версии должна быть пометка Full (Полная версия). Сравните с картинкой ниже.

4. Если вы используете Windows Vista \ Windows 7, возможно, вам потребуется зайти в программу с правами системного администратора. В этом случае закройте программу полностью, кликните правой кнопкой на иконке IDM в меню Windows, выберите Запустить от имени администратора. Зарегистрируйте программу при помощи ключа, закройте и зайдите в нее как обычно.