iPhone завис на "яблоке" и не включается — что делать?

Зависание смартфона iPhone на яблоке (логотипе Apple) может быть вызвано разными первопричинами. И многие из них (в т.ч. большинство физических повреждений) приводят к тому, что аппарат не удастся восстановить без помощи специалистов. Однако в некоторых случаях (например, какой-нибудь несерьезный логический сбой в чипах памяти смартфона) это все же можно сделать самостоятельно. Как бы то ни было, ни кто не мешает хотя бы попробовать починить зависший на яблоке iPhone. Тем более что доступные простым пользователям способы устранения данного явления не предполагают вскрытия корпуса аппарата.

Способ 1: принудительная перезагрузка iPhone Процедура мало чем отличается от перезагрузки зависшего компьютера. Исключением является то, что у смартфонов iPhone отсутствует специальная кнопка «Reset». Потому принудительная перезагрузка выполняется посредством поочередного нажатия имеющихся на корпусе кнопок. Как именно это делается — зависит от модели смартфона. Принудительная перезагрузка iPhone 6s, iPhone SE 1-го поколения и более ранних моделей Для принудительной линейки смартфонов iPhone 6s, SE (1-st Gen) и предыдущих моделей нужно одновременно нажать кнопки «Домой» и «Питание» (у iPhone 6s — это боковая кнопка, iPhone SE 1-st Gen — верхняя) и удерживать их до момента появления логотипа Apple на дисплее: 3 Принудительная Перезагрузка iPhone 7 Здесь все примерно то же самое, только нажимать и удерживать нужно кнопку уменьшения громкости и кнопку питания: Перезагрузка iPhone 8 и iPhone SE 2-го поколения и моделей iPhone c Face ID Смартфоны с Face ID — это модели iPhone X, Xs, Xr, 11, 12 и 13. Их принудительная перезагрузка выполняется по той же схеме, что и у предыдущих моделей iPhone 8 и iPhone SE 2nd Gen: Кратковременно нажать и отпустить кнопку «Громкость "+"» Затем так же — нажать и отпустить кнопку «Громкость "—"» Далее нажать, но уже удерживать кнопку питания до тех пор, пока на дисплее не отобразится логотип Apple Если iPhone завис на яблоке и не включается, а принудительная перезагрузка не помогает вернуть его к жизни, то придется прибегнуть к восстановлению устройства при помощи программы iTunes. Т.е. для дальнейших действий потребуется компьютер.