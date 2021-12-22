iPhone стал перезагружаться сам по себе — почему и что делать?

Несмотря на дороговизну, смартфоны iPhone не лишены недостатков, свойственных любым компьютеризированным устройствам. Самопроизвольная перезагрузка — один из них. К сожалению далеко не все причины, приводящие к возникновению подобного явления, можно устранить в домашних условиях и, тем более, не имея никакого опыта в ремонте цифровой техники. Однако некоторые из проблем носят некритический характер — их можно попытаться устранить самостоятельно.

Когда самопроизвольные перезагрузки iPhone — это норма? По известным только техникам из Apple причинам смартфоны iPhone могут иногда самопроизвольно перезагружаться. Делают они это нечасто — может, раз или два в год (плюс-минус). По сообщения пользователей с различных тематических форумов становится понятно, что это вполне нормальное явление. Рано или поздно с любой цифровой техникой возникают сбои, приводящие к ее перезапуску или просто отключению. Вопрос лишь в том, как аппарат продолжит себя вести после такого сбоя. Только если частота самопроизвольных перезагрузок или выключений увеличивается до нескольких раз в месяц, можно уже начинать беспокоиться. А редкие случаи — вполне себе нормальное явление. Кто знает, может в Apple в срочном порядке вносят какие-нибудь исправления в прошивку смартфонов iPhone носящие настолько срочный и критический характер, что пользователи о них не уведомляются, а сам процесс установки этих исправлений происходит в фоновом режиме.

Основные причины самопроизвольной перезагрузки iPhone Всех причин мы не назовем, т.к. известны они только инженерам и/или программистам из Apple. Но все они делятся на две категории — аппаратные и программные. Из числа первых чаще всего встречается естественный износ аккумуляторной батареи. Такое обычно наблюдается только уже у изрядно поработавших смартфонов, но при использовании неоригинального зарядного устройства батарея может выйти из строя гораздо раньше отведенного ей срока службы. Проблема в любом случае решается в сервисном центре, где специалисты сначала проведут диагностику, а только потом вынесут вердикт, нужно ли менять аккумулятор или нет. Вообще, самопроизвольные перезагрузки могут возникать из-за сбоев любых электронных компонентов аппарата. Довольно часто это связано с банальным просачиванием влаги внутрь корпуса через отверстия в районе кнопок, портов для подключения зарядного устройства и наушников, слота для установки SIM-карты. Но есть и менее критичные аппаратные неполадки, куда относятся: Сбои в работе GSM-модуля при установке конкретной SIM-карты (бывает так, что аппарат ни в какую «не хочет дружить» с имеющейся СИМ-картой).

Сбои в работе Bluetooth-модуля при использовании неоригинальной беспроводной гарнитуры.

Плохой контакт между аккумулятором (или другим съемным внутренним компонентом) и основной платой, возникший в результате физического воздействия на телефон (мы отнесли этот пункт к менее критичным неполадкам, т.к. ремонт не потребует замены комплектующих). К некритичным причинам самопроизвольной перезагрузки аппарата относятся программные сбои, которые могут возникнуть вследствие логических ошибок операционной системы. А это, в свою очередь, может быть связано с: Обновлением прошивки, особенно — Beta-версий (они находятся на стадии тестирования, потому сбои в их работе — обычное дело).

Джейлбрейком (выполнением процедуры Jailbreak, т.е. взлому штатной прошивки).

Повреждением системных файлов операционной системы iOS вследствие логических ошибок (обычно в памяти устройства).

Заполнением памяти под завязку (системе иногда требуется дополнительная память для выполнения каких-то операций, и если ее не оказывается, возникает сбой).

Установкой какого-либо приложения, работающего в фоновом режиме (очень редко, но исключать нельзя). Из всего перечня неполадок, приведших к тому, что iPhone стал перезагружаться сам по себе, в домашних условиях можно попробовать устранить только программные. Как можно заметить выше, большинство этих неполадок связано с прошивкой, потому и их устранение заключается в ее переустановке (т.е. перепрошивке аппарата). Рассмотрим, как это сделать на разных моделях iPhone.

Решение проблем с перезагрузкой iPhone путем перепрошивки аппарата Дальнейшие действия предполагают удаление с телефона всех данных, включая сохраненные логины и пароли (в т.ч. и от сервисов Apple), потому файлы нужно сохранить на компьютере или в iCloud, а данные авторизации — еще и куда-нибудь переписать на всякий случай. Все действия будут выполняться в программе iTunes. Если она уже установлена на компьютере — обновите ее до последней версии. Процедура перепрошивки немного отличается в зависимости от того, что конкретно требуется — удалить Джейлбрейк или установить стабильную версию прошивки вместо Beta (по факту — понизить версию iOS) либо восстановить работоспособность имеющейся прошивки.

Понижение версии прошивки и удаление Jailbreak В обоих этих случаях нам потребуется скачать прошивку самостоятельно. Для скачивания установочных файлов iOS можно воспользоваться сервисом IPSW.ORG, где собраны ссылки для загрузки прошивок с официальных серверов Apple. Просто выберите модель телефона на главной странице, а затем скачайте стабильную версию прошивки из раздела «Прошивки IPSW»: 5 Далее нужно перевести смартфон в режим обновления прошивки (DFU), предварительно выключив его и подключив к компьютеру посредством USB-кабеля. Это же потребуется сделать и для восстановления работоспособности имеющейся прошивки.

Перевод iPhone в режим DFU В зависимости от модели Apple-гаджета, активация режима DFU осуществляется следующим образом: На iPhone 8 и более поздних моделях (вплоть до 13): сначала кратковременно нажмите и отпустите кнопку увеличения, затем кнопку уменьшения громкости, а сразу после — нажмите и удерживайте кнопку питания до тех пор, пока на экране смартфона не отобразится USB-кабель со значком iTunes. На iPhone 7 и 7 Plus: нажмите и удерживайте одновременно кнопку уменьшения громкости и кнопку питания. На iPhone 6s и всех предыдущих моделях одновременно нажмите и удерживайте кнопку «Домой» и кнопку включения. После того, как аппарат был введен в режим обновления прошивки, в программе iTunes отобразится сообщение: «Возникла проблема с iPhone». Дальнейшие действия зависят от того, прошиваем ли мы аппарат с целью восстановления имеющейся актуальной прошивки либо понижаем ее версия или удаляем Jailbreak.