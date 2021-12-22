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Инструкции 09.04.2026 5 минут

iPhone стал перезагружаться сам по себе — почему и что делать?

Инструкция по восстановлению работоспособности iPhone, который стал перезагружаться сам по себе.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Несмотря на дороговизну, смартфоны iPhone не лишены недостатков, свойственных любым компьютеризированным устройствам. Самопроизвольная перезагрузка — один из них. К сожалению далеко не все причины, приводящие к возникновению подобного явления, можно устранить в домашних условиях и, тем более, не имея никакого опыта в ремонте цифровой техники. Однако некоторые из проблем носят некритический характер — их можно попытаться устранить самостоятельно.

Когда самопроизвольные перезагрузки iPhone — это норма?

По известным только техникам из Apple причинам смартфоны iPhone могут иногда самопроизвольно перезагружаться. Делают они это нечасто — может, раз или два в год (плюс-минус). По сообщения пользователей с различных тематических форумов становится понятно, что это вполне нормальное явление. Рано или поздно с любой цифровой техникой возникают сбои, приводящие к ее перезапуску или просто отключению. Вопрос лишь в том, как аппарат продолжит себя вести после такого сбоя.

Только если частота самопроизвольных перезагрузок или выключений увеличивается до нескольких раз в месяц, можно уже начинать беспокоиться. А редкие случаи — вполне себе нормальное явление. Кто знает, может в Apple в срочном порядке вносят какие-нибудь исправления в прошивку смартфонов iPhone носящие настолько срочный и критический характер, что пользователи о них не уведомляются, а сам процесс установки этих исправлений происходит в фоновом режиме.

Основные причины самопроизвольной перезагрузки iPhone

Всех причин мы не назовем, т.к. известны они только инженерам и/или программистам из Apple. Но все они делятся на две категории — аппаратные и программные. Из числа первых чаще всего встречается естественный износ аккумуляторной батареи. Такое обычно наблюдается только уже у изрядно поработавших смартфонов, но при использовании неоригинального зарядного устройства батарея может выйти из строя гораздо раньше отведенного ей срока службы. Проблема в любом случае решается в сервисном центре, где специалисты сначала проведут диагностику, а только потом вынесут вердикт, нужно ли менять аккумулятор или нет.

Вообще, самопроизвольные перезагрузки могут возникать из-за сбоев любых электронных компонентов аппарата. Довольно часто это связано с банальным просачиванием влаги внутрь корпуса через отверстия в районе кнопок, портов для подключения зарядного устройства и наушников, слота для установки SIM-карты. Но есть и менее критичные аппаратные неполадки, куда относятся:

  • Сбои в работе GSM-модуля при установке конкретной SIM-карты (бывает так, что аппарат ни в какую «не хочет дружить» с имеющейся СИМ-картой).
  • Сбои в работе Bluetooth-модуля при использовании неоригинальной беспроводной гарнитуры.
  • Плохой контакт между аккумулятором (или другим съемным внутренним компонентом) и основной платой, возникший в результате физического воздействия на телефон (мы отнесли этот пункт к менее критичным неполадкам, т.к. ремонт не потребует замены комплектующих).

К некритичным причинам самопроизвольной перезагрузки аппарата относятся программные сбои, которые могут возникнуть вследствие логических ошибок операционной системы. А это, в свою очередь, может быть связано с:

  • Обновлением прошивки, особенно — Beta-версий (они находятся на стадии тестирования, потому сбои в их работе — обычное дело).
  • Джейлбрейком (выполнением процедуры Jailbreak, т.е. взлому штатной прошивки).
  • Повреждением системных файлов операционной системы iOS вследствие логических ошибок (обычно в памяти устройства).
  • Заполнением памяти под завязку (системе иногда требуется дополнительная память для выполнения каких-то операций, и если ее не оказывается, возникает сбой).
  • Установкой какого-либо приложения, работающего в фоновом режиме (очень редко, но исключать нельзя).

Из всего перечня неполадок, приведших к тому, что iPhone стал перезагружаться сам по себе, в домашних условиях можно попробовать устранить только программные. Как можно заметить выше, большинство этих неполадок связано с прошивкой, потому и их устранение заключается в ее переустановке (т.е. перепрошивке аппарата). Рассмотрим, как это сделать на разных моделях iPhone.

Решение проблем с перезагрузкой iPhone путем перепрошивки аппарата

Дальнейшие действия предполагают удаление с телефона всех данных, включая сохраненные логины и пароли (в т.ч. и от сервисов Apple), потому файлы нужно сохранить на компьютере или в iCloud, а данные авторизации — еще и куда-нибудь переписать на всякий случай. Все действия будут выполняться в программе iTunes. Если она уже установлена на компьютере — обновите ее до последней версии.

Процедура перепрошивки немного отличается в зависимости от того, что конкретно требуется — удалить Джейлбрейк или установить стабильную версию прошивки вместо Beta (по факту — понизить версию iOS) либо восстановить работоспособность имеющейся прошивки.

Понижение версии прошивки и удаление Jailbreak

В обоих этих случаях нам потребуется скачать прошивку самостоятельно. Для скачивания установочных файлов iOS можно воспользоваться сервисом IPSW.ORG, где собраны ссылки для загрузки прошивок с официальных серверов Apple. Просто выберите модель телефона на главной странице, а затем скачайте стабильную версию прошивки из раздела «Прошивки IPSW»:

IPSW.ORG5

Далее нужно перевести смартфон в режим обновления прошивки (DFU), предварительно выключив его и подключив к компьютеру посредством USB-кабеля. Это же потребуется сделать и для восстановления работоспособности имеющейся прошивки.

Перевод iPhone в режим DFU

В зависимости от модели Apple-гаджета, активация режима DFU осуществляется следующим образом:

  • На iPhone 8 и более поздних моделях (вплоть до 13): сначала кратковременно нажмите и отпустите кнопку увеличения, затем кнопку уменьшения громкости, а сразу после — нажмите и удерживайте кнопку питания до тех пор, пока на экране смартфона не отобразится USB-кабель со значком iTunes.

Перевод iPhone 8-13 в режим DFU

  • На iPhone 7 и 7 Plus: нажмите и удерживайте одновременно кнопку уменьшения громкости и кнопку питания.

Перевод iPhone 7 в режим DFU

  • На iPhone 6s и всех предыдущих моделях одновременно нажмите и удерживайте кнопку «Домой» и кнопку включения.

Перевод iPhone 6s в режим DFU

После того, как аппарат был введен в режим обновления прошивки, в программе iTunes отобразится сообщение: «Возникла проблема с iPhone». Дальнейшие действия зависят от того, прошиваем ли мы аппарат с целью восстановления имеющейся актуальной прошивки либо понижаем ее версия или удаляем Jailbreak.

Прошивка iPhone

Здесь все предельно просто:

  • Если нужно восстановить прошивку, просто кликните по кнопке «Восстановить» в окошке с сообщением iTunes о возникшей проблеме.
  • А если нужно удалить Jailbreak или перейти с Beta-прошивки на актуальную версию, сначала зажмите на клавиатуре клавишу «Shift», затем кликните по кнопке «Восстановить» и укажите в новом окне на только что скачанный файл прошивки с расширением «.ipsw».

iTunes

Обратите внимание, что скриншот окна iTunes был актуальным на момент написания статьи. Если программа обновилась уже после, то ее интерфейс может несколько отличаться.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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