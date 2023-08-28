Ошибка "Установка не завершена из-за подключения с оплатой за трафик" — почему возникает и как устранить?

Подключение внешних устройств через протокол Bluetooth — простой способ установки беспроводного соединения с компьютером. Обычно оно осуществляется легко и быстро, однако иногда с ним могут возникать проблемы. Одна из них — ошибка из-за подключения с оплатой за трафик. Рассмотрим, почему она появляется и как от нее избавиться.

Почему возникает ошибка подключения? Соединения могут быть лимитированными и безлимитными. В случае с первыми, размер трафика ограничен, поэтому операционная система может останавливать его потребление после превышения лимита. В Windows для этого есть специальная функция, способная влиять не только на Wi-Fi, но и на Bluetooth соединения, ограничивая их. Из-за ее работы может возникать сбой Установка не завершена. Он также может вызываться проблемами с драйверами, службами и другими компонентами ОС.

3 способа устранить ошибку Разберем три основных метода исправления ошибки с Bluetooth для разных случаев. Попробовав все, можно устранить проблему.

Настройка лимитных подключений в Параметрах Изменение параметров для лимитированных соединений - основной способ решения ошибки. Настройка осуществляется через Параметры. Чтобы выполнить ее, проследуйте инструкции: Запустите Параметры любым способом. Например, через меню Пуск или сочетанием кнопок Win + I .

или сочетанием кнопок + . Зайдите в раздел Устройства.

Включите параметр Скачивание через лимитные подключения, если он отключен.

После этого следует выполнить перезагрузку операционной системы для полного применения новых настроек. В большинстве случаев эти действия позволяют устранить ошибку.

Обновление и переустановка драйвера Bluetooth Другая распространенная причина неполадки — проблемы с драйверами для контроллера Bluetooth. Они могут быть устаревшими или неисправными. Для устранения сбоя их стоит обновить или переустановить, что можно сделать через Диспетчер устройств. Чтобы обновить драйвер, выполните следующее: 1. Откройте Диспетчер устройств любым способом. Например, через Управление компьютером, либо через поиск на панели задач или в меню Пуск. 2. Раскройте ветвь Bluetooth и найдите в ней нужный адаптер. 3. Кликните по устройству правой кнопкой и выберите пункт Обновить драйвер.

4. Проследуйте всем инструкциям открывшегося мастера обновления. 5. Перезагрузите компьютер и проверьте работу устройств Bluetooth. Если эти действия не помогли избавиться от ошибки, то можно попробовать другое решение — переустановка драйвера. Чтобы произвести ее, снова зайдите в Диспетчер устройств, раскройте раздел Bluetooth, кликните ПКМ по нужному контроллеру, нажмите на пункт Удалить устройство и подтвердите действия в новом окне. После этого откройте раздел Действие в верхнем меню окна Диспетчера и выберите Обновить конфигурацию оборудования. Затем перезагрузите ОС и попробуйте воспользоваться Bluetooth повторно.



Конфигурация и перезапуск службы Bluetooth В ряде случаев к возникновению ошибки могут приводить различные сбои в работе службы, отвечающей за Bluetooth в Windows. Чтобы устранить возможные неполадки такого рода, можно настроить и перезапустить сервис. Для этого: 1. Откройте системную утилиту Службы, найдя ее в поиске на панели задач или в меню Пуск. 2. В открывшемся списке найдите сервис, соответствующий установленному контроллеру Bluetooth. По умолчанию служба именуется как Bluetooth Support Service (Служба поддержки Bluetooth). 3. Кликните по службе дважды и в новом окне установите параметр Автоматически в графе Тип запуска. Нажмите Применить и ОК. Если в системе уже определено значение Автоматически, менять его не нужно.

4. Щелкните по службе правой кнопкой и нажмите на пункт Перезапустить. 5. Закройте программу Службы. В некоторых случаях Bluetooth возобновляет исправную работу после этих действий.