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Инструкции 02.06.2023 3 минуты

Ошибка "Установка не завершена из-за подключения с оплатой за трафик" — почему возникает и как устранить?

Почему возникает ошибка с Bluetooth "Установка не завершена" при использовании подключения с оплатой за трафик и как с этим бороться?

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Подключение внешних устройств через протокол Bluetooth — простой способ установки беспроводного соединения с компьютером. Обычно оно осуществляется легко и быстро, однако иногда с ним могут возникать проблемы. Одна из них — ошибка из-за подключения с оплатой за трафик. Рассмотрим, почему она появляется и как от нее избавиться.

Почему возникает ошибка подключения?

Соединения могут быть лимитированными и безлимитными. В случае с первыми, размер трафика ограничен, поэтому операционная система может останавливать его потребление после превышения лимита. В Windows для этого есть специальная функция, способная влиять не только на Wi-Fi, но и на Bluetooth соединения, ограничивая их. Из-за ее работы может возникать сбой Установка не завершена. Он также может вызываться проблемами с драйверами, службами и другими компонентами ОС.

3 способа устранить ошибку

Разберем три основных метода исправления ошибки с Bluetooth для разных случаев. Попробовав все, можно устранить проблему.

Настройка лимитных подключений в Параметрах

Изменение параметров для лимитированных соединений - основной способ решения ошибки. Настройка осуществляется через Параметры. Чтобы выполнить ее, проследуйте инструкции:

  • Запустите Параметры любым способом. Например, через меню Пуск или сочетанием кнопок Win + I.
  • Зайдите в раздел Устройства.
  • Включите параметр Скачивание через лимитные подключения, если он отключен.

Включение параметра Скачивание через лимитные подключения

После этого следует выполнить перезагрузку операционной системы для полного применения новых настроек. В большинстве случаев эти действия позволяют устранить ошибку.

Обновление и переустановка драйвера Bluetooth

Другая распространенная причина неполадки — проблемы с драйверами для контроллера Bluetooth. Они могут быть устаревшими или неисправными. Для устранения сбоя их стоит обновить или переустановить, что можно сделать через Диспетчер устройств. Чтобы обновить драйвер, выполните следующее:

1. Откройте Диспетчер устройств любым способом. Например, через Управление компьютером, либо через поиск на панели задач или в меню Пуск.

2. Раскройте ветвь Bluetooth и найдите в ней нужный адаптер.

3. Кликните по устройству правой кнопкой и выберите пункт Обновить драйвер.

Обновление драйвера через Диспетчер устройств

4. Проследуйте всем инструкциям открывшегося мастера обновления.

5. Перезагрузите компьютер и проверьте работу устройств Bluetooth.

Если эти действия не помогли избавиться от ошибки, то можно попробовать другое решение — переустановка драйвера. Чтобы произвести ее, снова зайдите в Диспетчер устройств, раскройте раздел Bluetooth, кликните ПКМ по нужному контроллеру, нажмите на пункт Удалить устройство и подтвердите действия в новом окне. После этого откройте раздел Действие в верхнем меню окна Диспетчера и выберите Обновить конфигурацию оборудования. Затем перезагрузите ОС и попробуйте воспользоваться Bluetooth повторно.

Удаление драйвера через Диспетчер устройств

Конфигурация и перезапуск службы Bluetooth

В ряде случаев к возникновению ошибки могут приводить различные сбои в работе службы, отвечающей за Bluetooth в Windows. Чтобы устранить возможные неполадки такого рода, можно настроить и перезапустить сервис. Для этого:

1. Откройте системную утилиту Службы, найдя ее в поиске на панели задач или в меню Пуск.

2. В открывшемся списке найдите сервис, соответствующий установленному контроллеру Bluetooth. По умолчанию служба именуется как Bluetooth Support Service (Служба поддержки Bluetooth).

3. Кликните по службе дважды и в новом окне установите параметр Автоматически в графе Тип запуска. Нажмите Применить и ОК. Если в системе уже определено значение Автоматически, менять его не нужно.

Изменение типа запуска службы

4. Щелкните по службе правой кнопкой и нажмите на пункт Перезапустить.

5.  Закройте программу Службы.

В некоторых случаях Bluetooth возобновляет исправную работу после этих действий.

Заключение

Устранить распространенную ошибку с Bluetooth Установка не завершена несложно. Обычно достаточно изменить некоторые настройки операционной системы и оборудования, чтобы восстановить работу соединения.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Обсуждение статьи

2 отзыва

макс

не помогло ничего из этого. пробовал и так и так не помогло, все 3 способа ни один не помог.

Anastasiia

Супер, спасибо. Эта статья мне очень помогла.