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Инструкции 19.03.2026 2 минуты

Как установить программу на Windows?

Обобщающая инструкция по установке программ на компьютеры и ноутбуки на Windows.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Принцип установки программ практически одинаков для разных версий операционных систем Windows (XP, 7, 10 и 11) и разного ПО. Мы постараемся дать общие советы и рекомендации для начинающих и неопытных пользователей.

1. Скачайте нужные программу на официальном сайте разработчика или в каталоге SoftSalad.ru (все программы проверены антивирусами).

2. Скачанные файлы по умолчанию сохраняются в папку Загрузки (Downloads). Также их можно открыть из браузера и раздела Загрузки.

В большинстве случаев программы скачиваются в формате EXE, иногда — в архивах ZIP или RAR.

  • EXE — нужно два раза нажать левой кнопкой мыши на скачанный файл.
  • ZIP или RAR — нужно распаковать содержимое архива через программы WinRar или 7-ZIP (подробнее читайте здесь) и запустить установщик.

3. Откроется стартовое окно инсталлятора (он же установщик) с основными сведениями о программе. Изучите все данные и продолжите установку.

Вот пример инсталлятора программы DriverHub:

инсталлятор DriverHub

4. На следующем этапе нужно выбрать путь установки (конкретный жесткий диск или его раздел) и другие параметры (создавать или нет ярлык на рабочем столе и в меню Пуск).

5. Нужно быть внимательным на всех этапах установки программ — разработчики ПО часто предлагают дополнительный софт и инструменты вместе с основной рекламой. Это может быть Яндекс.Браузер, панель Bing, антивирусное ПО и многое другое.

6. Если эти дополнения не нужны — уберите галочки. Этот раздел часто находится в разделах Дополнительно, Параметры установки, Выборочная установка и т.д.

7. Нажмите кнопку Установить и дождитесь окончания установки ПО.

На этом установка программы будет завершена. Иногда разработчики предложат перезапустить компьютер — рекомендуем согласиться. Далее можно пользоваться установленным ПО, ярлык которого должен находиться на рабочем столе и/или в меню "Пуск" (см. пункт 4).

Чтобы не тратить время на поиск, скачивание и установку программ, рекомендуем использовать пакетный установщик программ ZipSoft. Каталог насчитывает более 300 лучших программ на все случаи жизни. Весь софт проверен антивирусными программами.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

ZipSoft
ZipSoft

Версия 2.3.1

Утилита для установки популярных программ для Windows

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (39)

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Обсуждение статьи

12 отзывов

Vakhtanh

Здравствуйте! Photoshop CS2 требует Serial Number. Если дадите ключ буду благодарен. С уважением, Вахтанг

бери

при установке драйвера сразу же выдает ошибку

зоро

ничего хорошего скачать нельзя И З Д Е В А Т Е Л Ь СТВ О. МОЖНО ВПОЛНЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ВАШИХ ХИТРОМУДРЫХ
УСТАНОВЩИКОВ

Валентина

Подскажите, пожалуйста, хочу скачать Pascal ABC 3.10.0.3533 на свой компьютер ПК 32 разр Windows 7 Профессионал, будет ли работать, если нет- то какую версию Pascal ABC можно установить (для 10 классника..)?

help

Здраствуйте требует обновления а когда нажимаю обновить закрывается окно и не чего не происходит

Дмитрий

не понимаю о каких ключах вы тут пишите! у меня все работает

Gogo

требует ключ , а где его взять?

Харон

Читайте внимательно, в самом начале (справа) написано - триал.

евген

Вы мошенники? Народ жалуется на вас.

SoftSalad

Мы - редакция сайта SoftSalad. Здесь размещена статья с обобщающими советами по установке программ. Почему люди пишут о каких-то ключах активации и оплатах - мы не понимаем)

Роман

оплата прошла, программа не работает

Ася

Добрый день!
А где найти ключ активации?