Принцип установки программ практически одинаков для разных версий операционных систем Windows (XP, 7, 10 и 11) и разного ПО. Мы постараемся дать общие советы и рекомендации для начинающих и неопытных пользователей.

1. Скачайте нужные программу на официальном сайте разработчика или в каталоге SoftSalad.ru (все программы проверены антивирусами).

2. Скачанные файлы по умолчанию сохраняются в папку Загрузки (Downloads). Также их можно открыть из браузера и раздела Загрузки.

В большинстве случаев программы скачиваются в формате EXE, иногда — в архивах ZIP или RAR.

EXE — нужно два раза нажать левой кнопкой мыши на скачанный файл.

ZIP или RAR — нужно распаковать содержимое архива через программы WinRar или 7-ZIP (подробнее читайте здесь) и запустить установщик.

3. Откроется стартовое окно инсталлятора (он же установщик) с основными сведениями о программе. Изучите все данные и продолжите установку.

Вот пример инсталлятора программы DriverHub:

4. На следующем этапе нужно выбрать путь установки (конкретный жесткий диск или его раздел) и другие параметры (создавать или нет ярлык на рабочем столе и в меню Пуск).

5. Нужно быть внимательным на всех этапах установки программ — разработчики ПО часто предлагают дополнительный софт и инструменты вместе с основной рекламой. Это может быть Яндекс.Браузер, панель Bing, антивирусное ПО и многое другое.

6. Если эти дополнения не нужны — уберите галочки. Этот раздел часто находится в разделах Дополнительно, Параметры установки, Выборочная установка и т.д.

7. Нажмите кнопку Установить и дождитесь окончания установки ПО.

На этом установка программы будет завершена. Иногда разработчики предложат перезапустить компьютер — рекомендуем согласиться. Далее можно пользоваться установленным ПО, ярлык которого должен находиться на рабочем столе и/или в меню "Пуск" (см. пункт 4).