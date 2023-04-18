Как на Windows 11 установить APK?

Раньше запуск Android-приложений на Windows-компьютерах мог осуществляться только при использовании программ-эмуляторов Android, например, BlueStacks или Nox App Player. Сейчас существует альтернативный способ — использование «Платформы виртуальной машины» и подсистемы «Windows Subsystem for Android» (WSA). Первая уже есть в составе Windows 11 — нужно лишь включить ее. Подсистему WSA потребуется установить отдельно через Microsoft Store.

Однако на активации виртуальной машины и инсталляции Windows Subsystem for Android дело не заканчивается. Следующая задача, с которой столкнется пользователь, это установка на компьютер APK-файла (т.е. Android-приложения). Существует, как минимум, два способа сделать это:

Ручной. Предполагает установку инструментов Android Debugging Bridge (ADB), управление которыми осуществляется через терминал Windows при помощи специальных команд. Автоматический. Предполагает использование утилиты WSATools (также распространяется через Microsoft Store), которая возьмет задачу по работе с Android Debugging Bridge (т.е. инструменты эти все равно придется устанавливать) и терминалом Windows на себя.

Ручной способ рассматривать не будем (даже в автоматическом довольно много чего нужно проделать).

Активация «Платформы виртуальной машины» в Windows 11 Здесь все просто: Запустите системную утилиту Выполнить, используя комбинацию клавиш Win + R, впишите в нее команду OptionalFeatures и нажмите ОК: 1 Откроется новое окно Компоненты Windows. Найдите в списке компонент Платформа виртуальной машины, установите галочку перед ним и нажмите ОК: Дождитесь окончания активации виртуальной машины, что может занять несколько минут: Далее нужно будет перезагрузить компьютер.

Установка Windows Subsystem for Android Программное обеспечение Windows Subsystem for Android распространяется через Microsoft Store, однако попытки найти его непосредственно через приложение магазина могут не увенчаться успехом (почему-то в результатах поиска отображается «Windows Subsystem for Linux»). В этом случае действуем по следующей схеме: Запускаем любой браузер и переходим по этой ссылке (ведет на страницу загрузки Windows Subsystem for Android на сайт Microsoft Store) и нажимаем кнопку Get in Store app в правом верхнем углу: Теперь в приложении Microsoft Store на компьютере откроется нужная нам страница — нажимаем кнопку Установить: Откроется еще одно небольшое окно. Нажимаем в нем несколько раз Далее и дожидаемся окончания скачивания и установки Windows Subsystem for Android (размер приложение составляет примерно 1 ГБ, потому нужно будет подождать).

Установка Android Debugging Bridge (ADB) Инструменты Android Debugging Bridge распространяются в виде портативных утили в ZIP-архиве. Нам нужно скачать его, распаковать в любой папке на компьютере, а затем указать в настройках WSATools место распаковки: Перейдите на официальную страницу ADB.

Прокрутите страницу до раздела Downloads и кликните по ссылке Download SDK Platform-Tools Windows. Сохраните ZIP-архив «platform-tools» в любой папке на компьютере и распакуйте его. Теперь перейдем к настройке всего того, что было скачано.

Настройка Windows Subsystem for Android При установке приложений из Microsoft Store ярлыки для их запуска не появляются на рабочем столе, но их можно найти в меню Пуск или в специальной папке Приложения через Проводник. Второй вариант удобнее. Просто скопируйте в адресную строку Проводника или в системную утилиту Выполнить команду: shell:::{AD1405D2-30CF-4877-8468-1EE1C52C759F}\Apps Кликните пару раз по значку Параметры подсистемы Windows для Android: В открывшемся окне перейдите во вкладку Разработчик и активируйте Режим разработчика: