Как на Windows 11 установить APK?

Раньше запуск Android-приложений на Windows-компьютерах мог осуществляться только при использовании программ-эмуляторов Android, например, BlueStacks или Nox App Player. Сейчас существует альтернативный способ — использование «Платформы виртуальной машины» и подсистемы «Windows Subsystem for Android» (WSA). Первая уже есть в составе Windows 11 — нужно лишь включить ее. Подсистему WSA потребуется установить отдельно через Microsoft Store.
Однако на активации виртуальной машины и инсталляции Windows Subsystem for Android дело не заканчивается. Следующая задача, с которой столкнется пользователь, это установка на компьютер APK-файла (т.е. Android-приложения). Существует, как минимум, два способа сделать это:
- Ручной. Предполагает установку инструментов Android Debugging Bridge (ADB), управление которыми осуществляется через терминал Windows при помощи специальных команд.
- Автоматический. Предполагает использование утилиты WSATools (также распространяется через Microsoft Store), которая возьмет задачу по работе с Android Debugging Bridge (т.е. инструменты эти все равно придется устанавливать) и терминалом Windows на себя.
Ручной способ рассматривать не будем (даже в автоматическом довольно много чего нужно проделать).
Активация «Платформы виртуальной машины» в Windows 11
Здесь все просто:
- Запустите системную утилиту Выполнить, используя комбинацию клавиш Win + R, впишите в нее команду OptionalFeatures и нажмите ОК:
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- Откроется новое окно Компоненты Windows. Найдите в списке компонент Платформа виртуальной машины, установите галочку перед ним и нажмите ОК:
- Дождитесь окончания активации виртуальной машины, что может занять несколько минут:
- Далее нужно будет перезагрузить компьютер.
Установка Windows Subsystem for Android
Программное обеспечение Windows Subsystem for Android распространяется через Microsoft Store, однако попытки найти его непосредственно через приложение магазина могут не увенчаться успехом (почему-то в результатах поиска отображается «Windows Subsystem for Linux»). В этом случае действуем по следующей схеме:
- Запускаем любой браузер и переходим по этой ссылке (ведет на страницу загрузки Windows Subsystem for Android на сайт Microsoft Store) и нажимаем кнопку Get in Store app в правом верхнем углу:
- Теперь в приложении Microsoft Store на компьютере откроется нужная нам страница — нажимаем кнопку Установить:
- Откроется еще одно небольшое окно. Нажимаем в нем несколько раз Далее и дожидаемся окончания скачивания и установки Windows Subsystem for Android (размер приложение составляет примерно 1 ГБ, потому нужно будет подождать).
Установка WSATools
С этим приложением не должно возникнуть никаких проблем. Просто выполните поиск по запросу «WSATools» в Microsoft Store и установите программу, кликнув по кнопке Получить:
Установка Android Debugging Bridge (ADB)
Инструменты Android Debugging Bridge распространяются в виде портативных утили в ZIP-архиве. Нам нужно скачать его, распаковать в любой папке на компьютере, а затем указать в настройках WSATools место распаковки:
- Перейдите на официальную страницу ADB.
- Прокрутите страницу до раздела Downloads и кликните по ссылке Download SDK Platform-Tools Windows.
- Сохраните ZIP-архив «platform-tools» в любой папке на компьютере и распакуйте его.
Теперь перейдем к настройке всего того, что было скачано.
Настройка Windows Subsystem for Android
При установке приложений из Microsoft Store ярлыки для их запуска не появляются на рабочем столе, но их можно найти в меню Пуск или в специальной папке Приложения через Проводник. Второй вариант удобнее. Просто скопируйте в адресную строку Проводника или в системную утилиту Выполнить команду:
shell:::{AD1405D2-30CF-4877-8468-1EE1C52C759F}\Apps
Кликните пару раз по значку Параметры подсистемы Windows для Android:
В открывшемся окне перейдите во вкладку Разработчик и активируйте Режим разработчика:
Настройка WSATools
Запустите утилиту WSATools из папки Приложения по аналогии с запуском подсистемы Windows для Android. Дальнейшие действия:
- В главном окне WSATools кликните по значку с изображением шестеренки, чтобы перейти в настройки программы:
- Раскройте блок Custom ADB Location, затем кликните по кнопке Select adb.exe и укажите путь до файла «adb.exe», который хранится в папке, куда был распакован ранее архив «platform-tools»:
- Нажмите Save для сохранения настроек.
Оставьте программу запущенной. Переходим к завершающей части нашей инструкции.
Установка APK-приложения в Windows 11
После сохранения настроек WSATools кликните по кнопке Install an APK в главном окне программы. Если все правильно установлено и настроено, должно открыться окно выбора APK-файла. В качестве примера мы установим и запустим Android-версию браузера Opera:
Скорее всего (зависит от того, откуда был скачан APK-файл), WSATools выведет сообщение о невозможности получения информации об устанавливаемом приложении. Нажмите Install Anyway, чтобы проигнорировать это:
Далее в левом нижнем углу кликните по кнопке Install. Это приведет к отображению нового окна Разрешить отладку ADB?. Поставьте флажок напротив Всегда разрешать с этого компьютера и нажмите кнопку Разрешить (если галочку не ставить, то это окно будет появляться при каждой установке APK):
Дождитесь окончания установки APK-приложения:
Если все прошло успешно надпись «Application installed successfully» отобразится на зеленом фоне (если он будет красным, значит, APK не был установлен). Кликните по кнопке Open App:
Последнее действие не обязательно приведет к запуску установленного APK. Не страшно. Откройте меню Пуск, перейдите в нем в раздел Все приложения и найдите имя только что установленного приложения (можно также воспользоваться поиском). В нашем случае это «Opera»:
Дождитесь запуска подсистемы Windows для Android:
Наконец, мобильный браузер Opera был запущен в Windows 11. Перейдем на сайт 2ip.ru, чтобы привести доказательства:
Как можно видеть, напротив графы Операционная система написано «Android 13».