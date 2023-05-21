Как на Windows 11 установить Android-приложение?

Ввиду того, что Windows и Android — совершенно разные платформы, для установки Android-приложений на Windows-компьютер требуется использование виртуальной программной среды (виртуальной машины). Работает все это примерно по следующей схеме:

Запуск и настройка виртуальной программной среды Windows.

Запуск в рамках виртуальной среды программы-эмулятор платформы Android.

Установка Android-приложения в эмулятор Android.

Запуск и работа с установленным приложением через эмулятор.

На момент написания обзора существовало, как минимум, два способа реализации этой схемы:

Простой способ. Предполагает скачивание и установку на компьютер эмулятора Android. Никаких настроек виртуальной среды делать не придется. Единственное требование —активированная в BIOS/UEFI опция аппаратной виртуализации (обычно включена по умолчанию). При успешном запуске эмулятора пользователь сможет устанавливать и запускать с его помощью Android-приложения точно так же, как если бы он делал это при помощи смартфона, с той лишь разницей, что все действия происходят в окне Windows, а не на экране аппарата. Сложный способ (только для Windows 11, не подходит для неопытных пользователей). Предполагает использование инструментов виртуализации платформы Android от Microsoft, а именно — специализированной Подсистемы Windows для Android (Windows Subsystem for Android), работающей в рамках компонента Платформа виртуальной машины. Также данный способ предполагает установку на компьютер инструментов Android Debugging Bridge (ADB) и утилиты WSATools, которые потребуются для последующей инсталляции Android-приложений (APK-файлов) в развернутую виртуальную среду. Последнее обусловлено тем, что, в отличие от эмуляторов, подсистема Windows для Android изначально не обладает средствами для установки приложений и, возможно, некоторыми другими стандартными функциями Android (по крайней мере, на момент написания статьи).

Технически оба способа практически идентичны, за исключением того, что вторым можно пользоваться только на компьютерах под управлением Windows 11. Кроме того, использование инструментов виртуализации Android от Microsoft позволяет работать с Android-приложениями так же, как и с Windows-программами (например, приложения Android будут запускаться в собственных окнах).

Теперь перейдем непосредственно к инструкциям по установке Android приложений в Windows 11. Начнем с простого способа.

Использование эмуляторов Android Существует довольно большое количество эмуляторов Android. Главное их отличие друг от друга — версия эмулируемой мобильной системы Android, второстепенное — системные требования, предъявляемые к компьютеру. Также следует иметь в виду, что одни эмуляторы могут поддерживать запуск определенных Android-приложений, а другие — нет. Кроме того, одно и то же приложение может по-разному вести себя на разных эмуляторах (ошибки, вылеты, проседания производительности и т.д.). Вот список нескольких известных Android-эмуляторов (подойдет любой): BlueStacks

GameLoop

MEmu

NoxPlayer

Andy

LDPlayer Для примера будет использовать первый в списке эмулятор — BlueStacks. Скачайте и установите BlueStacks как любую другую Windows-программу. 1 По завершению установки эмулятор будет запущен автоматически, и мы увидим в его окне виртуальный рабочий стол Android-гаджета. Для установки интересующего Android-приложения при помощи BlueStacks (или любого другого эмулятора) можно воспользоваться двумя способами — стандартным (предполагает скачивание приложения из Google Play или собственного магазина Android-приложений от создателей эмулятора) и ручной (предполагает скачивание APK-файла из сторонних источников и их последующую ручную установку). Рассмотрим оба способа, начав со стандартного: В эмуляторе BlueStacks имеется предустановленное приложение App Center, которое осуществляет поиск Android-программ и их последующее открытие в Google Play для скачивания и установки пользователем. Потому можно сразу запускать привычный Google Play (значок Play Store в папке Системные приложения). Тот попросит войти в аккаунт. Авторизуемся в системе Google и проходим первоначальную настройку аккаунта (действия аналогичны тем, что совершаются при покупке нового Android гаджета или после сброса до заводских настроек): После авторизации отобразится интерфейс привычного магазина приложений от Google. Находим нужное приложение, используя поиск, и переходим на страницу его скачивания. Для примера установим PDF Reader: Приложение установлено, осталось проверить работоспособность: Все работает: Второй способ установки Android-приложений при помощи BlueStacks предполагает использование APK-файлов (формат, в котором распространяются инсталляторы приложений для Android): 1. Первым делом от пользователя потребуется самостоятельно скачать APK-инсталлятор откуда-нибудь из интернета. 2. Если никаких сбоев при установке эмулятора не возникло и не менялись системные настройки Windows, касающиеся привязки определенных типов файлов к установленным на ПК программам, загружаемые на компьютер APK-файлы будут иметь значок BlueStacks при их отображении в Проводнике. Как здесь: 3. В этом случае для установки Android-приложения достаточно просто кликнуть пару раз мышью по APK-файлу. Эмулятор BlueStacks автоматически запустится, а через короткое время значок установленного приложения отобразится на рабочем столе виртуального Android-девайса: 4. Установку APK можно выполнить и через сам эмулятор BlueStacks. Для этого нужно запустить функцию Установить APK (ее можно найти в правой части окна эмулятора на панели инструментов), а затем указать путь до устанавливаемого APK-файла: Кстати, все вновь устанавливаемые в BlueStacks приложения в дальнейшем можно будет запускать с ярлыка на рабочем столе (если опция создания ярлыков не отключена в настройках эмулятора). Здесь показаны значки установленных нами приложений PDFReader—HiRead и Opera:

Установка Android приложений при помощи инструментов Windows 11 Предположительно, данный способ имеет перед предыдущим преимущества в производительности и стабильности работы (как-никак, для его реализации используются программное обеспечение, разработанное в Microsoft специально для Windows 11). Однако простым пользователям будет сложновато во всем разобраться. Потребуется сделать следующее: Активировать Платформу виртуальной машины в настройках Windows

Установить Подсистему Windows для Android (Windows Subsystem for Android).

Установить вспомогательную утилиту WSATools, что предназначена для последующей инсталляции Android-приложений из APK-файлов.

Установить инструменты разработчика Android Debugging Bridge (ADB).

Настроить Подсистему Windows для Android.

Настроить WSATools. По завершению всех этих шагов пользователь сможет устанавливать в Windows 11 любые Android приложения и пользоваться ими примерно так же, как он делает это с обычными Windows-программами.

Активация Платформы виртуальной машины Процедура осуществляется через модуль Компоненты Windows: 1. Скопируйте в буфер обмена команду OptionalFeatures, нажмите на клавиатуре Win + R, вставьте скопированную команду в отобразившееся окно Выполнить и нажмите ОК: 2. В открывшемся окне Компоненты Windows найдите элемент Платформа виртуальной машины, установите перед ним галочку и нажмите ОК: 3. Дождитесь окончания активации нового компонента, что может занять несколько минут в зависимости от производительности компьютера: По завершению процедуры компьютер нужно будет перезагрузить.

Установка Подсистемы Windows для Android Процедура осуществляется при помощи системного приложения Microsoft Store: 1. Откройте в браузере эту страницу сайта Microsoft Store, затем кликните по кнопке Получить в приложении Store или Get in Store app в правом верхнем углу: 2. На компьютере запустится приложение Microsoft Store, в котором будет открыта страница установки Windows Subsystem for Android —кликните по кнопке Установить: 3. В отобразившемся окне нажмите кнопку несколько раз кнопку Далее, после чего автоматически запустится процесс скачивания и установки Windows Subsystem for Android (приложение имеет размер более 1 гигабайта) — дождитесь его завершения:

Установка Android Debugging Bridge (ADB) Инструменты разработчика Android Debugging Bridge (ADB) распространяются через официальный сайт проекта: 1. Откройте в браузере данную ссылку, затем прокрутите отобразившуюся страницу до раздела Downloads и кликните по ссылке Download SDK Platform-Tools Windows: 2. Т.к. Android Debugging Bridge является портативным программным обеспечением, просто распакуйте скачанных ZIP-архи в любую папку на компьютере.