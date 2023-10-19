Как увеличить системный кэш Windows и зачем это нужно?

Функция кэширования позволяет существенно ускорить работу Windows. Однако иногда из-за нее возникает обратный эффект и операционная система начинает работать медленнее. Это происходит, когда кэш переполняется. Рассмотрим, почему это происходит, как узнать и увеличить его объем.

Что такое системный кэш и зачем он нужен? Системный кэш — это небольшой объем данных, которые находятся в быстром доступе у процессора. Его наличие позволяет операционной системе работать с большей скоростью, так как ПК получает возможность оперативно взаимодействовать с самой необходимой временной информацией.

Как узнать текущий объем системного кэша? Определение используемого объема кэша усложняется тем, что он не находится в одном месте, а разбросан по разным директориям системы. Простой способ узнать состояние кэша - воспользоваться специальными утилитами, которые получают сведения о нем из всех возможных источников. Популярная программа для этих целей — Mem Reduct. Она бесплатна и поддерживает все версии Windows, начиная с XP. После загрузки и установки программы, можно запустить ее и посмотреть состояние системного кэша в соответствующем разделе в нижней части окна. Отображается как общий объем, так и используемая часть. Если вы заметили, что кэш переполнен, его стоит очистить или увеличить. 1

Зачем нужно очищать и настраивать кэш? При переполненном кэше операционная система может начинать работать медленнее, поэтому следует периодически очищать его, освобождая пространство от неиспользуемых временных файлов. Это позволит избежать ухудшения производительности ОС. Если же системный кэш переполняется постоянно, то стоит увеличить его объем.

Как изменить объем системного кэша? Чтобы увеличить производительность операционной системы, можно расширить системный кэш через реестр. Это поможет в тех случаях, когда он постоянно занят на 80% и более. Если же кэш не используется на таком уровне, изменять его не нужно. Для увеличения кэша выполните следующее: 1. Найдите Редактор реестра через поиск на строке задач, кликните по нему ПКМ и щелкните по пункту Запуск от имени администратора. 2. В колонке навигации, находящейся в левой части окна, раскройте раздел HKEY_LOCAL_MACHINE, в нем откройте SYSTEM, затем CurrentControlSet, после чего Control и Session Manager. 3. Кликните левой кнопкой по разделу Memory Management. 4. Щелкните дважды по пункту DisablePagingExecutive в правой части окна и установите для него значение 1. 5. Аналогично измените параметр LargeSystemCache, задав для него такое же значение. 6. Закройте Редактор реестра и перезагрузите операционную систему. Эти настройки снимают ограничение на расширение объема кэша. С ними он сможет постоянно увеличиваться. Для пользователя всегда доступно обратное изменение параметров аналогичным образом через реестр.

Как очистить системный кэш? Для очистки системного кэша нужно использовать специальный файл EmptyStandbyList. Файл доступен к загрузке по этой ссылке или из других источников в Интернете. Скачайте его и запустите, чтобы очистить кэш.