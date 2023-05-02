Почему важно обновлять драйверы на компьютере до свежих версий?

Драйверы устройств — это программы, которые позволяют аппаратным устройствам компьютера взаимодействовать с операционной системой и другими программными приложениями. Другими словами, драйверы устройств действуют как связывающее звено между аппаратными устройствами и программами.

Каждому устройству на ПК для правильной работы требуется драйвер: от принтеров и сканеров до клавиатур и мышей, а также более сложных устройств, таких как видеокарты и звуковые карты.

Драйверы устройств обычно предоставляются производителем устройства и устанавливаются автоматически при подключении устройства к компьютеру. В некоторых случаях пользователям может потребоваться установить драйверы устройств вручную или обновить их, чтобы обеспечить оптимальную производительность или совместимость с последними обновлениями операционной системы или программного обеспечения.

Что происходит при обновлении драйвера устройства? Когда вы обновляете драйвер устройства, на компьютер устанавливается более новая версия драйвера, заменяющая старую версию. Обновление драйвера устройства может иметь несколько преимуществ. Основные преимущества заключаются в следующем: Улучшенная производительность устройства. Обновление драйвера устройства часто может привести к повышению производительности, стабильности и надежности устройства. Это связано с тем, что новые драйверы могут содержать исправления ошибок и улучшения производительности, улучшающие работу устройства. Лучшая совместимость. Более новая версия драйвера устройства может быть лучше совместима с последними обновлениями операционной системы или программного обеспечения. Это может помочь избежать проблем совместимости, которые могут привести к сбоям в работе устройства или его полной неработоспособности. Новые возможности. В некоторых случаях обновление драйвера устройства может добавить к устройству новые функции или возможности. Например, обновленный драйвер видеокарты может обеспечить лучшую поддержку новых игр или приложений, а новый аудиодрайвер может предлагать новые звуковые эффекты или функции обработки звука. Улучшенная безопасность. Обновление драйверов устройств может помочь обеспечить защиту вашего устройства от уязвимостей системы безопасности, которые могут быть использованы вредоносным программным обеспечением или хакерами.

Безопасно ли обновление драйверов? В целом, обновление драйверов безопасно и может быть полезным для компьютера. Однако, как и при любых изменениях, которые вы вносите в свою систему, всегда существует небольшой риск. Если вы загружаете драйверы с неизвестных или ненадежных веб-сайтов, возможны вредоносные действия. Всегда рекомендуется загружать драйверы из надежных источников. Лучше всего загружать драйверы устройств от OEM (производителя оригинального оборудования), поскольку на веб-сайте всегда указана самая последняя обновленная версия. Вы также должны сделать резервную копию вашего ПК, прежде чем вносить какие-либо изменения. Резервная копия защитит ваши важные данные в случае сбоя системы или несоответствия драйверов. Вы должны всегда внимательно читать инструкции перед процессом установки. Всегда проверяйте наличие последней версии и сравнивайте историю версий с текущими установленными драйверами. Это принесет несколько исправлений ошибок, установку исправлений и новейшие функции, добавленные к функциональности устройства. Вы можете попробовать ручные методы или использовать лучший инструмент для обновления драйверов. Есть программное обеспечение, которое может автоматически сканировать вашу систему на наличие устаревших драйверов и устанавливать их последние версии. Это может помочь упростить процесс и снизить риск ошибок.

Ручной процесс обновления драйверов Существуют разные способы обновления драйверов на ПК с Windows. Вы можете установить обновления Windows, чтобы поддерживать последние драйверы в актуальном состоянии. Кроме того, вы можете использовать окно диспетчера устройств для обновления драйверов вручную. Если вы хотите установить определенные драйверы устройств, вы можете загрузить последние версии драйверов устройств с веб-сайта OWM. Шаг 1. Определите драйвер устройства, который необходимо обновить: откройте Диспетчер устройств, нажав клавиши Win + X и выбрав Диспетчер устройств из списка. Найдите устройство, которому требуется обновление, и разверните категорию, к которой оно принадлежит. Неисправный, отсутствующий или поврежденный драйвер устройства будет отмечен желтым восклицательным знаком. Шаг 2. Загрузите последнюю версию драйвера с веб-сайта производителя. Посетите веб-сайт производителя устройства и найдите последнюю версию драйвера. Загрузите его на свой компьютер. Шаг 3. Удалите старый драйвер. Щелкните правой кнопкой мыши устройство в диспетчере устройств и выберите Удалить устройство. Установите флажок рядом с Удалить программное обеспечение драйвера для этого устройства, если оно доступно, и нажмите Удалить. Шаг 4. Установите новый драйвер. Дважды щелкните загруженный файл драйвера и следуйте инструкциям на экране. Если драйвер поставляется в сжатой папке, извлеките файлы в папку, а затем запустите файл установки. Шаг 5. Перезагрузите компьютер. После установки нового драйвера перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу. Шаг 6. Проверьте обновление драйвера. После перезагрузки снова откройте Диспетчер устройств и убедитесь, что на устройстве установлен новый драйвер. Если это не так, повторите процесс установки или обратитесь за помощью в службу поддержки производителя.