Hyper-V — что это, как включить и пользоваться?

Если в простых словах, Hyper-V — это механизм, при помощи которого одну операционную систему Windows можно запустить внутри другой. Рассмотрим, что это такое, как активировать и использовать (на примере запуска Windows 7 из-под Windows 11).

Что такое Hyper-V? Hyper-V — система аппаратной виртуализации от Microsoft, позволяющая на одном и том же компьютере запускать несколько ОС. Механизм Hyper-V сам запускается и управляется из рабочей среды Windows. Операционная система, в которой развернута система аппаратной виртуализации, называется хост-системой. А те ОС, что запущены с использованием инструментария Hyper-V, именуются гостевыми системами. Hyper-V основана на гипервизоре — программно-аппаратной схеме, которая обеспечивает изоляцию запущенных параллельно операционных систем друг от друга и разделение между ними аппаратных ресурсов компьютера. При этом гипервизор обеспечивает возможностью обмена данными между ОС, в т.ч. через накопители информации (обмен файлами) и сетевые соединения (передача данных), как если бы эти ОС были запущены на разных аппаратных платформах (физических компьютерах).

Требования для запуска Hyper-V Для возможности развертывания Hyper-V компьютер и хост-система должны соответствовать следующим требованиям: Версия ОС: начиная с Windows 10 (32 бит и 64 бит) Корпоративная (Enterprise), Профессиональная (Pro) или Профессиональная для образовательных учреждений (Pro Education).

64-разрядный процессор, поддерживающий технологию преобразования адресов второго уровня SLAT : у Intel технология называется EPT (Extended Page Tables), у AMD — RVI (Rapid Virtualization Indexing). Чтобы определить, поддерживает ли процессор SLAT , можно воспользоваться утилитой Coreinfo от Microsoft: Скачиваем ZIP-архив Coreinfo с сайта Microsoft и распаковываем в любую папку (удобно в корень Локального диска С: ). Внутри 4 файла: используем exe для 32-разрядных Windows или Coreinfo64.exe в случае с 64-разрядной ОС.

: у Intel технология называется (Extended Page Tables), у AMD — (Rapid Virtualization Indexing). Чтобы определить, поддерживает ли процессор , можно воспользоваться утилитой Coreinfo от Microsoft: Запускаем командную строку Windows от имени администратора, используя меню Пуск:

Набираем команду cd c:\ и нажимаем клавишу Enter для перехода в корень Локального диска С:

Набираем команду coreinfo.exe -v или coreinfo64.exe -v (в зависимости от имени скопированного EXE-файла утилиты Coreinfo). В нашем случае второй вариант:

В случае с процессорами от Intel результат должен получиться таким же, как на скриншоте выше, т.е. отразится строка EPT со звездочкой напротив (наличие * означает, что процессор имеет поддержку технологии SLAT). Процессор также должен поддерживать технологию расширения режима мониторинга виртуальной машины. У Intel она называется Intel VT (Intel Virtualization Technology), у AMD — AMD-V (AMD Virtualization).

(Intel Virtualization Technology), у AMD — (AMD Virtualization). Объем оперативной памяти — 4 Гб и более. Теперь активируем систему виртуализации.

Как включить Hyper-V? Механизм Hyper-V является одним из системных компонентов Windows. По умолчанию он выключен. Для его активации: Откройте меню Пуск и выполните в нем поиск по запросу Включение или отключение компонентов Windows, затем клик Включение или отключение компонентов Windows:

Откроется окно Компоненты Windows, отметьте флажком Hyper-V в списке компонентов и нажмите ОК:

Ожидайте завершения процесса активации:

Перезагрузите компьютер по завершению:

Также Hyper-V можно активировать из командной строки: Запустите командную строку от имени администратора по инструкции выше.

Скопируйте в нее команду DISM /Online /Enable-Feature /All /FeatureName:Microsoft-Hyper-V и нажмите Enter:

Введите в это же окно Y и нажмите Enter, чтобы перезагрузить компьютер. После активации системы виртуализации Hyper-V можно приступать к развертыванию в ней операционной системы.