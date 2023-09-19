Hyper-V — что это, как включить и пользоваться?

Если в простых словах, Hyper-V — это механизм, при помощи которого одну операционную систему Windows можно запустить внутри другой. Рассмотрим, что это такое, как активировать и использовать (на примере запуска Windows 7 из-под Windows 11).
Что такое Hyper-V?
Hyper-V — система аппаратной виртуализации от Microsoft, позволяющая на одном и том же компьютере запускать несколько ОС. Механизм Hyper-V сам запускается и управляется из рабочей среды Windows. Операционная система, в которой развернута система аппаратной виртуализации, называется хост-системой. А те ОС, что запущены с использованием инструментария Hyper-V, именуются гостевыми системами.
Hyper-V основана на гипервизоре — программно-аппаратной схеме, которая обеспечивает изоляцию запущенных параллельно операционных систем друг от друга и разделение между ними аппаратных ресурсов компьютера. При этом гипервизор обеспечивает возможностью обмена данными между ОС, в т.ч. через накопители информации (обмен файлами) и сетевые соединения (передача данных), как если бы эти ОС были запущены на разных аппаратных платформах (физических компьютерах).
Требования для запуска Hyper-V
Для возможности развертывания Hyper-V компьютер и хост-система должны соответствовать следующим требованиям:
- Версия ОС: начиная с Windows 10 (32 бит и 64 бит) Корпоративная (Enterprise), Профессиональная (Pro) или Профессиональная для образовательных учреждений (Pro Education).
- 64-разрядный процессор, поддерживающий технологию преобразования адресов второго уровня SLAT: у Intel технология называется EPT (Extended Page Tables), у AMD — RVI (Rapid Virtualization Indexing). Чтобы определить, поддерживает ли процессор SLAT, можно воспользоваться утилитой Coreinfo от Microsoft:
- Скачиваем ZIP-архив Coreinfo с сайта Microsoft и распаковываем в любую папку (удобно в корень Локального диска С:). Внутри 4 файла: используем exe для 32-разрядных Windows или Coreinfo64.exe в случае с 64-разрядной ОС.
- Запускаем командную строку Windows от имени администратора, используя меню Пуск:
- Набираем команду cd c:\ и нажимаем клавишу Enter для перехода в корень Локального диска С:
- Набираем команду coreinfo.exe -v или coreinfo64.exe -v (в зависимости от имени скопированного EXE-файла утилиты Coreinfo). В нашем случае второй вариант:
- В случае с процессорами от Intel результат должен получиться таким же, как на скриншоте выше, т.е. отразится строка EPT со звездочкой напротив (наличие * означает, что процессор имеет поддержку технологии SLAT).
- Процессор также должен поддерживать технологию расширения режима мониторинга виртуальной машины. У Intel она называется Intel VT (Intel Virtualization Technology), у AMD — AMD-V (AMD Virtualization).
- Объем оперативной памяти — 4 Гб и более.
Теперь активируем систему виртуализации.
Как включить Hyper-V?
Механизм Hyper-V является одним из системных компонентов Windows. По умолчанию он выключен. Для его активации:
- Откройте меню Пуск и выполните в нем поиск по запросу Включение или отключение компонентов Windows, затем клик Включение или отключение компонентов Windows:
- Откроется окно Компоненты Windows, отметьте флажком Hyper-V в списке компонентов и нажмите ОК:
- Ожидайте завершения процесса активации:
- Перезагрузите компьютер по завершению:
Также Hyper-V можно активировать из командной строки:
- Запустите командную строку от имени администратора по инструкции выше.
- Скопируйте в нее команду DISM /Online /Enable-Feature /All /FeatureName:Microsoft-Hyper-V и нажмите Enter:
- Введите в это же окно Y и нажмите Enter, чтобы перезагрузить компьютер.
После активации системы виртуализации Hyper-V можно приступать к развертыванию в ней операционной системы.
Как пользоваться Hyper-V?
Для примера будем запускать Windows 7 Pro 64-bit из установочного ISO-образа. Для начала нужно создать и настроить виртуальную машину:
- Откройте меню Пуск, выполните поиск по запросу Диспетчер Hyper-V, затем запустите Диспетчер Hyper-V от имени администратора.
- В окне диспетчера Hyper-V откройте меню Действия, выберите Создать, затем — Виртуальная машина:
- Откроется окно Мастер создания виртуальной машины, кликните в нем по кнопке Далее:
- Придумайте имя для виртуальной машины и, если требуется, измените папку для ее хранения, установив галочку напротив пункта Сохранить виртуальную машину в другом месте, затем нажмите кнопку Далее:
- Далее Мастер предложит выбрать поколение виртуальной машины. Всего их два. Для нашей цели — запуска 64-битной Windows 7 Pro — достаточно возможностей виртуальной машины Hyper-V первого поколения. Выбираем соответствующий пункт и жмем кнопку Далее:
- На следующем шаге нужно задать объем оперативной памяти, который будет выделен для работы виртуальной машины. Тут нужно исходить из требований к объему ОЗУ со сторону запускаемой ОС (в нашем случае для Windows 7 достаточно 2 Гб или 2048 Мб) и преследуемых пользователем целей развертывания системы (ориентируемся на то, какие приложения впоследствии будут запускаться на виртуальной машине). Введите объем выделяемой памяти и кликните Далее:
- Следующий шаг — выбор виртуального сетевого адаптера для возможности подключения к сети из виртуальной машины. Пока оставим вариант Нет подключения (настроим сеть позже).
- Далее нужно задать размер дискового пространства для виртуального жесткого диска (если выбран вариант с созданием виртуального диска). Тут также следует учитывать требования к объему диска со стороны устанавливаемой операционной системы и преследуемые пользователем цели ее установки. Для примера нам будет достаточно 10 Гб. Задайте объем, имя и расположение виртуального диска, затем нажмите Далее:
- На следующем шаге Мастер создания виртуальной машины предложит выполнить установку операционной системы тремя различными способами. Пока мы этот шаг тоже пропустим. Оставим вариант по умолчанию — Установить операционную систему позднее:
- Нажимаем кнопку Готово для завершения настройки виртуальной машины.
Для запуска только что созданной виртуальной машины вернитесь в окно Диспетчер Hyper-V, кликните правой кнопкой мыши по имени виртуальной машины и выберите пункт Пуск из контекстного меню:
Если кликнуть два раза по имени виртуальной машины после ее запуска откроется новое окно — виртуальный монитор виртуального компьютера. Т.к. операционная система еще не была установлена мы увидим в этом окне ошибку с сообщением Boot failure… (стандартная ошибка при включении компьютера без установленной ОС):
Зато так мы быстро выяснили, что виртуальная машина работает. Теперь установим в нее операционную систему:
- В окне запущенной виртуальной машины откройте меню Медиа, перейдите в раздел DVD-дисковод, выберите пункт Вставка диска…, затем укажите путь до установочного ISO-образа операционной системы.
- Вернувшись в окно виртуальной машины, нажмите любую клавишу. Сообщение об ошибке запуска системы Boot failure исчезнет, а на экране появится привычное окно установки ОС.
- Выполните установку Windows так, как если бы это происходило на физическом компьютере (с созданием разделов и т.д.). По завершению инсталляции системы в окне виртуальной машины появится привычный рабочий стол:
Теперь подключим нашу виртуальную ОС к интернету. Для этого:
- Откройте в окне виртуальной машины меню Файл и выберите Параметры…:
- В новом окне откройте слева раздел Сетевой адаптер, затем — справа — в списке Виртуальный коммутатор установите Default Switch, нажмите кнопку Применить:
- Теперь если кликнуть по значку Сеть в трее, на экране отобразится окно с сообщением о наличии доступа в интернет. Соединение также можно проверить при помощи командной строки, выполнив команду ping: