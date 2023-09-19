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Инструкции 20.06.2023 6 минут

Hyper-V — что это, как включить и пользоваться?

Полезные сведения про систему виртуализации Hyper-V и пошаговые инструкции по ее запуску и использованию.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Если в простых словах, Hyper-V — это механизм, при помощи которого одну операционную систему Windows можно запустить внутри другой. Рассмотрим, что это такое, как активировать и использовать (на примере запуска Windows 7 из-под Windows 11).

Что такое Hyper-V?

Hyper-V — система аппаратной виртуализации от Microsoft, позволяющая на одном и том же компьютере запускать несколько ОС. Механизм Hyper-V сам запускается и управляется из рабочей среды Windows. Операционная система, в которой развернута система аппаратной виртуализации, называется хост-системой. А те ОС, что запущены с использованием инструментария Hyper-V, именуются гостевыми системами.

Hyper-V основана на гипервизоре — программно-аппаратной схеме, которая обеспечивает изоляцию запущенных параллельно операционных систем друг от друга и разделение между ними аппаратных ресурсов компьютера. При этом гипервизор обеспечивает возможностью обмена данными между ОС, в т.ч. через накопители информации (обмен файлами) и сетевые соединения (передача данных), как если бы эти ОС были запущены на разных аппаратных платформах (физических компьютерах).

Требования для запуска Hyper-V

Для возможности развертывания Hyper-V компьютер и хост-система должны соответствовать следующим требованиям:

  • Версия ОС: начиная с Windows 10 (32 бит и 64 бит) Корпоративная (Enterprise), Профессиональная (Pro) или Профессиональная для образовательных учреждений (Pro Education).
  • 64-разрядный процессор, поддерживающий технологию преобразования адресов второго уровня SLAT: у Intel технология называется EPT (Extended Page Tables), у AMD — RVI (Rapid Virtualization Indexing). Чтобы определить, поддерживает ли процессор SLAT, можно воспользоваться утилитой Coreinfo от Microsoft:
    • Скачиваем ZIP-архив Coreinfo с сайта Microsoft и распаковываем в любую папку (удобно в корень Локального диска С:). Внутри 4 файла: используем exe для 32-разрядных Windows или Coreinfo64.exe в случае с 64-разрядной ОС.

Файл Coreinfo64.exe

  • Запускаем командную строку Windows от имени администратора, используя меню Пуск:

меню Пуск

  • Набираем команду cd c:\ и нажимаем клавишу Enter для перехода в корень Локального диска С:

Выполнение команды cd c:\

  • Набираем команду coreinfo.exe -v или coreinfo64.exe -v (в зависимости от имени скопированного EXE-файла утилиты Coreinfo). В нашем случае второй вариант:

Выполнение команды coreinfo64.exe -v

  • В случае с процессорами от Intel результат должен получиться таким же, как на скриншоте выше, т.е. отразится строка EPT со звездочкой напротив (наличие * означает, что процессор имеет поддержку технологии SLAT).
  • Процессор также должен поддерживать технологию расширения режима мониторинга виртуальной машины. У Intel она называется Intel VT (Intel Virtualization Technology), у AMD — AMD-V (AMD Virtualization).
  • Объем оперативной памяти — 4 Гб и более.

Теперь активируем систему виртуализации.

Как включить Hyper-V?

Механизм Hyper-V является одним из системных компонентов Windows. По умолчанию он выключен. Для его активации:

  • Откройте меню Пуск и выполните в нем поиск по запросу Включение или отключение компонентов Windows, затем клик Включение или отключение компонентов Windows:

Включение или отключение компонентов Windows

  • Откроется окно Компоненты Windows, отметьте флажком Hyper-V в списке компонентов и нажмите ОК:

Включение Hyper-V

  • Ожидайте завершения процесса активации:

Включение Hyper-V

  • Перезагрузите компьютер по завершению:

Система Hyper-V активирована

Также Hyper-V можно активировать из командной строки:

  • Запустите командную строку от имени администратора по инструкции выше.
  • Скопируйте в нее команду DISM /Online /Enable-Feature /All /FeatureName:Microsoft-Hyper-V и нажмите Enter:

Выполнение команды DISM /Online /Enable-Feature /All /FeatureName:Microsoft-Hyper-V

  • Введите в это же окно Y и нажмите Enter, чтобы перезагрузить компьютер.

После активации системы виртуализации Hyper-V можно приступать к развертыванию в ней операционной системы.

Как пользоваться Hyper-V?

Для примера будем запускать Windows 7 Pro 64-bit из установочного ISO-образа. Для начала нужно создать и настроить виртуальную машину:

  • Откройте меню Пуск, выполните поиск по запросу Диспетчер Hyper-V, затем запустите Диспетчер Hyper-V от имени администратора.

Запуск Диспетчера Hyper-V

  • В окне диспетчера Hyper-V откройте меню Действия, выберите Создать, затем — Виртуальная машина:

Создание виртуальной машины через Диспетчер Hyper-V

  • Откроется окно Мастер создания виртуальной машины, кликните в нем по кнопке Далее:

Мастер создания виртуальной машины

  • Придумайте имя для виртуальной машины и, если требуется, измените папку для ее хранения, установив галочку напротив пункта Сохранить виртуальную машину в другом месте, затем нажмите кнопку Далее:

Имя и путь для виртуальной машины

  • Далее Мастер предложит выбрать поколение виртуальной машины. Всего их два. Для нашей цели — запуска 64-битной Windows 7 Pro — достаточно возможностей виртуальной машины Hyper-V первого поколения. Выбираем соответствующий пункт и жмем кнопку Далее:

Выбор поколения виртуальной машины

  • На следующем шаге нужно задать объем оперативной памяти, который будет выделен для работы виртуальной машины. Тут нужно исходить из требований к объему ОЗУ со сторону запускаемой ОС (в нашем случае для Windows 7 достаточно 2 Гб или 2048 Мб) и преследуемых пользователем целей развертывания системы (ориентируемся на то, какие приложения впоследствии будут запускаться на виртуальной машине). Введите объем выделяемой памяти и кликните Далее:

Указание объема ОЗУ для виртуальной машины

  • Следующий шаг — выбор виртуального сетевого адаптера для возможности подключения к сети из виртуальной машины. Пока оставим вариант Нет подключения (настроим сеть позже).

Сетевые настройки виртуальной машины

  • Далее нужно задать размер дискового пространства для виртуального жесткого диска (если выбран вариант с созданием виртуального диска). Тут также следует учитывать требования к объему диска со стороны устанавливаемой операционной системы и преследуемые пользователем цели ее установки. Для примера нам будет достаточно 10 Гб. Задайте объем, имя и расположение виртуального диска, затем нажмите Далее:

Создание виртуального жесткого диска для виртуальной машины

  • На следующем шаге Мастер создания виртуальной машины предложит выполнить установку операционной системы тремя различными способами. Пока мы этот шаг тоже пропустим. Оставим вариант по умолчанию — Установить операционную систему позднее:


  • Нажимаем кнопку Готово для завершения настройки виртуальной машины.

Завершение настройки виртуальной машины

Для запуска только что созданной виртуальной машины вернитесь в окно Диспетчер Hyper-V, кликните правой кнопкой мыши по имени виртуальной машины и выберите пункт Пуск из контекстного меню:

Запуск виртуальной машины

Если кликнуть два раза по имени виртуальной машины после ее запуска откроется новое окно — виртуальный монитор виртуального компьютера. Т.к. операционная система еще не была установлена мы увидим в этом окне ошибку с сообщением Boot failure… (стандартная ошибка при включении компьютера без установленной ОС):

Окно виртуальной машины без ОС

Зато так мы быстро выяснили, что виртуальная машина работает. Теперь установим в нее операционную систему:

  • В окне запущенной виртуальной машины откройте меню Медиа, перейдите в раздел DVD-дисковод, выберите пункт Вставка диска…, затем укажите путь до установочного ISO-образа операционной системы.

Вставка виртуального DVD-диска в виртуальную машину

  • Вернувшись в окно виртуальной машины, нажмите любую клавишу. Сообщение об ошибке запуска системы Boot failure исчезнет, а на экране появится привычное окно установки ОС.

Окно установки Windows 7 в виртуальной машине

  • Выполните установку Windows так, как если бы это происходило на физическом компьютере (с созданием разделов и т.д.). По завершению инсталляции системы в окне виртуальной машины появится привычный рабочий стол:

Рабочий стол Windows 7 в виртуальной машине

Теперь подключим нашу виртуальную ОС к интернету. Для этого:

  • Откройте в окне виртуальной машины меню Файл и выберите Параметры…:


  • В новом окне откройте слева раздел Сетевой адаптер, затем — справа — в списке Виртуальный коммутатор установите Default Switch, нажмите кнопку Применить:

Активация виртуального коммутатора для виртуальной машины

  • Теперь если кликнуть по значку Сеть в трее, на экране отобразится окно с сообщением о наличии доступа в интернет. Соединение также можно проверить при помощи командной строки, выполнив команду ping:

Выполнение команды ping в виртуальной машине

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Обсуждение статьи

2 отзыва

Странный Странник

В чём преимущества Hyper-V перед VirtualBox или WMware?

Александр

Добрый день.
Включение и отключение компонентов. Отсутствует Hyper-V.
Что нужно сделать. До этого все шло как написано.