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Инструкции 09.04.2026 2 минуты

Как обновить Flash Player до последней версии?

Полезные советы по обновлению плагина Flash Player на Windows-компьютере.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

При попытке открыть какой-нибудь Flash-контент (браузерная игра или онлайн-видео, например) можно столкнуться с сообщением о необходимости установки последней версии данного плеера. Бывает и так, что браузер не показывает никаких ошибок, но открываемое в нем Flash-содержимое сильно тормозит (подвисает), вплоть до того, что начинает зависать и сам компьютер. В любом случае, плагин Flash Player необходимо обновлять по мере выхода новых версий. Рассмотрим, как это сделать.

КАК ПРАВИЛЬНО ОБНОВИТЬ FLASH PLAYER?

Казалось бы, скачивание плагина Flash Player — простейшая задача, однако в ней есть несколько подводных камней. Дело в том, что существует большое количество сайтов, пытающихся под видом Flash Player подсунуть пользователю вирусы или нежелательные программы. Впрочем, даже при скачивании плагина с официального сайта есть шанс установить вместе с ним пару программ McAfee (утилиту для очистки ПК и бесплатный антивирус).

Всего этого несложно избежать:

  • Убедитесь, что вы находитесь на официальной странице скачивания Flash Player, а именно: https://get.adobe.com/ru/flashplayer/.
  • Перейдя на страницу скачивания, не кликайте сразу по кнопке «Установить сейчас». Сначала снимите две галочки в центре:

Главная страница обновления Flash Player

  • Теперь можно нажимать на кнопку скачивания.
  • Сохраните файл-установщик Flash Player.

Скачивание установщика Flash Player

  • Откройте папку сохранения установщика и запустите его.
  • Сразу после запуска установщик предложит выбрать один из вариантов обновления. Если вы не хотите в будущем беспокоиться по поводу обновления Flash Player, выберите вариант «Разрешить Adobe устанавливать обновления». Можно и второй вариант (перед обновлением на экране будет появляться окошко с предложением обновить Flash Player).

Установка Flash Player

  • Теперь кликните «Далее» и дождитесь загрузки плагина.

Процесс установки Flash Player

  • Установка выполнится в автоматическом режиме. Чтобы браузер стал использовать обновленный плагин, его требуется перезапустить, о чем установщик сообщит по завершению инсталляции.

Завершение установки Flash Player

На этом процедура обновления Flash Player завершена.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Adobe Flash Player (non IE) Opera and Chromium
Adobe Flash Player (non IE) Opera and Chromium

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Флэш плеер для браузера

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Adobe Flash Player (IE) Active X
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Версия 17.0.0.188

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