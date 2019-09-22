Как обновить Flash Player до последней версии?

При попытке открыть какой-нибудь Flash-контент (браузерная игра или онлайн-видео, например) можно столкнуться с сообщением о необходимости установки последней версии данного плеера. Бывает и так, что браузер не показывает никаких ошибок, но открываемое в нем Flash-содержимое сильно тормозит (подвисает), вплоть до того, что начинает зависать и сам компьютер. В любом случае, плагин Flash Player необходимо обновлять по мере выхода новых версий. Рассмотрим, как это сделать.

КАК ПРАВИЛЬНО ОБНОВИТЬ FLASH PLAYER? Казалось бы, скачивание плагина Flash Player — простейшая задача, однако в ней есть несколько подводных камней. Дело в том, что существует большое количество сайтов, пытающихся под видом Flash Player подсунуть пользователю вирусы или нежелательные программы. Впрочем, даже при скачивании плагина с официального сайта есть шанс установить вместе с ним пару программ McAfee (утилиту для очистки ПК и бесплатный антивирус). Всего этого несложно избежать: Убедитесь, что вы находитесь на официальной странице скачивания Flash Player, а именно: https://get.adobe.com/ru/flashplayer/.

Перейдя на страницу скачивания, не кликайте сразу по кнопке «Установить сейчас». Сначала снимите две галочки в центре: Теперь можно нажимать на кнопку скачивания.

Сохраните файл-установщик Flash Player. Откройте папку сохранения установщика и запустите его.

Сразу после запуска установщик предложит выбрать один из вариантов обновления. Если вы не хотите в будущем беспокоиться по поводу обновления Flash Player, выберите вариант «Разрешить Adobe устанавливать обновления». Можно и второй вариант (перед обновлением на экране будет появляться окошко с предложением обновить Flash Player). Теперь кликните «Далее» и дождитесь загрузки плагина. Установка выполнится в автоматическом режиме. Чтобы браузер стал использовать обновленный плагин, его требуется перезапустить, о чем установщик сообщит по завершению инсталляции. На этом процедура обновления Flash Player завершена.