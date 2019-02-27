Как разблокировать Android-телефон?

Если был утерян пароль или графический ключ, произошел сбой сканера отпечатка пальца или блокировка Android-телефона вызвана любой другой причиной, не стоит паниковать. Смартфон все еще можно разблокировать, причем без помощи специалистов. Далее мы приведем несколько полезных советов и рассмотрим наиболее распространенные способы разблокировки Android-устройств, которые можно опробовать в домашних условиях, имя под рукой лишь компьютер и USB-кабель от телефона.
Способ 1: разблокировка при помощи Google-аккаунта
Этот способ подходит только для телефонов под управлением Android версии 5.0 ниже и только при наличии доступа в интернет. При первом включении нового смартфона требуется зарегистрировать учетную запись Google, состоящую из почтового адреса вида "pochta@gmail.com" и пароля – именно эти данные и понадобятся для разблокировки.
Действия следующие:
- Введите в телефон 5 раз подряд любую комбинацию пароля/графического ключа.
- После нескольких попыток ввода неправильного пароля на экране отобразится сообщение типа "Забыли пароль?" – нажмите на нее.
- Отобразятся поля для ввода почтового аккаунта Google и пароля к нему. Введите эти данные, и телефон будет разблокирован.
Самая распространенная проблема этого способа – пользователи попросту забывают данные своих от Google-аккаунтов. Эти данные можно попробовать восстановить:
- Зайдите с компьютера или другого телефона на сайт поисковой системы Google – "google.com".
- В правом верхнем углу кликните по кнопке "Войти".
- Откройте ссылку "Забыли пароль эл. почты?".
- Для продолжения необходимо ввести номер телефона или адрес резервного почтового адреса.
- Если в смартфоне установлена сим-карта, на номер которой и был зарегистрирован аккаунт Google, ее следует установить в другой телефон, чтобы можно было принять код восстановления в СМС-сообщении.
- Следуйте инструкциям на сайте Google.
Способ 2: разблокировка при помощи аккаунта производителя телефона
Данный способ практически идентичен предыдущему за исключением того, что для разблокировки используется не учетная запись Google, а аккаунт, созданный в системе производителя телефона. Однако многие пользователи Android-устройств попросту не создают эти аккаунты, т.к. они не обязательны для использования телефона, но попробовать стоит (вдруг, вы просто забыли, что когда-то создавали этот аккаунт).
Дальнейшие действия по разблокировке телефона зависят от системы безопасности производителя аппарата. В некоторых случаях требуется ввести логин и пароль по аналогии с Google-аккаунтом, в других случаях все гораздо сложнее.
Возьмем, к примеру, телефон достаточно известного китайского производителя Xiaomi. Пользователи этих аппаратов имеют возможность создания Mi-аккаунта, который можно привязать к телефону, а затем использовать его в различных целях, включая разблокировку:
- Простейший вариант разблокировки при помощи Mi-аккаунта аналогичен процессу разблокировки посредством Google-аккаунта. Т.е. вводим несколько раз неправильный пароль, нажимает под надписи вроде "Забыли пароль?" и следуем инструкциям на экране.
- При необходимости аккаунт в системе производителя смартфона также можно восстановить, для чего потребуется перейти на его официальный сайт (в нашем случае – https://account.xiaomi.com/), а затем пройти соответствующую процедуру восстановления.
- Также для восстановления фирменных аккаунтов можно связаться по почте с технической поддержкой производителя телефона, подробно изложив ситуацию. Обычно в техподдержке просят представить какие-либо доказательства, что телефон принадлежит вам – фото коробки с серийным номером, чека и т.д.
Разблокировка Android-устройств посредством фирменных либо Google-аккаунтов срабатывает не всегда и не со всеми моделями смартфонов. Однако эти способы наиболее безопасные в плане сохранения информации в памяти телефона. Все остальные способы в большинстве случаев потребуют удаления всех хранящихся данных без возможности восстановления.
Способ 3: разблокировка при помощи программы 4UKey
В интернете можно встретить множество различных программ для компьютера, предлагающих разблокировку Android-смартфонов. Одна из них – 4UKey (полное название 4UKey For Android). Скачать программу можно на нашем портале или официальном сайте разработчиков.
При использовании этого приложения важно понимать, что разблокировка телефона приведет к полному уничтожению всех данных на нем. 4UKey не является какой-то "супер-хакерской программой", способной взламывать пароли, графические ключи и т.д. с целью получения доступа к информации.
Основная задача приложения 4UKey – полный сброс настроек Android-смартфона вместе со всеми хранящимися на нем данными. По завершению операции пользователь получает "чистенький" разблокированный телефон, которым можно будет пользоваться без каких-либо ограничений.
Программа 4UKey очень проста в использовании:
- Установите и запустите приложение.
- Подключите телефон к компьютеру при помощи USB-кабеля.
- После того, как программа определит смартфон, нажмите на кнопку "Remove", согласитесь с предупреждением об удалении всех данных из памяти аппарата.
- Выключите телефон, после чего переведите его в режим восстановления (Recovery Mode) – на экране компьютера в программе 4UKey можно будет увидеть инструкцию о том, как это сделать.
- Перейдя в режим восстановления, выполните сброс настроек – и эту инструкцию можно увидеть в программе 4UKey.
В приложении 4UKey отображается общая инструкция по переводу телефонов в режим восстановления и последующего сброса настроек. Возможно, что в вашем случае придется выполнить несколько иные действия. Эту информацию придется поискать самостоятельно на тематических сайтах и форумах.
Способ 4: разблокировка при помощи команд "Adb Run"
Как и любая сложная операционная система, Android поддерживает управление посредством специальных команд. При соблюдении некоторых требований эти команды можно посылать и с компьютера через USB-интерфейс. Требования эти достаточно простые – на компьютере должны быть установлены специальные драйверы и программное обеспечение, а на телефоне – включен режим отладки по USB:
- Нужные драйверы обычно имеются в самом смартфоне, они устанавливаются автоматически при его подключении к компьютеру с включенным режимом отладки по USB.
- Если драйверы отсутствуют, скачиваем их отсюда либо с официального сайта производителя смартфона.
- Нужная нам программа называется Adb Run, ее можно скачать с официального сайта разработчиков – здесь.
Основная проблема этого способа – режим отладки по USB на телефоне выключен. Если это так, то разблокировка, к сожалению, невозможна. Однако попробовать все равно стоит, т.к. на некоторых телефонах режим отладки мог быть производителем по умолчанию (или бывшим владельцем найденного аппарата).
Действия с программой Adb Run следующие:
- Запустите программу и дождитесь появления на экране списка команд.
- Введите цифру "6" в консоль, затем нажмите Enter. Это приведет к запуску команды "Unlock Gesture Key / Pin Key".
- На экране появится пронумерованный список дополнительных команд.
- Введите "1" (команда "Method 1") и нажмите Enter. Дождитесь окончания процедуры разблокировки.
- Если не помогло, введите "2": команда "Method 2".
- Если и это не помогло, введите "3": команда "Method 4 (Pin Key)" – используется в случае блокировки телефона пин-кодом.
- Если на телефоне имеется root-доступ (все равно попробуйте, если не знаете), введите "4": команда "Method 4 (Pin Key for Root Device)".
- Если все прошло успешно, телефон должен будет перезагрузиться.
Кстати, разблокировка при помощи Adb Run не всегда приводит к удалению всех данных с телефона (однако на это лучше не надеяться).
Способ 5: разблокировка при помощи Android-приложения SMS Bypass
Данный способ может помочь в случае, если на телефоне имеется Root-доступ, к нему привязан Google-аккаунт и он соединен с интернетом:
- Зайдите на компьютере в Google Play, войдите в свой Google-аккаунт.
- Найдите приложение SMS Bypass и кликните по кнопке "Установить". Программа сама установится на телефон (подключать его к компьютеру не нужно).
- Теперь с любого другого телефона отправьте на свой номер СМС-сообщение с текстом "1234 reset".
- Программа SMS Bypass перехватит это сообщение, а затем выполнит сброс пароля/графического ключа.
- Если способ прошел, телефон перезагрузится.
Вообще, при наличии root-доступа смартфон можно разблокировать и множеством других способов, но этот самый простой.
Способ 6: разблокировка через кастомное рекавери
Это самый сложный и в то же время самый эффективный способ разблокировки. Рекавери (Recovery) – это микропрограмма/прошивка, отвечающая за первоначальную загрузку смартфона (по типу BIOS на компьютере), она же служит и в качестве загрузочного меню, о котором упоминалось выше. Под "кастомным" (Custom) понимается стороннее рекавери, т.е. не то, что устанавливается производителем на новые телефоны, а любительские.
К сожалению, не существует унифицированного способа установки кастомного рекавери. Для каждой отдельной модели телефона существует свой отдельный способ. Все их мы не будем здесь рассматривать, зато дадим нашим читателям пищу для размышлений.
Примерный алгоритм установки кастомных рекавери выглядит следующим образом:
- На компьютер устанавливается специальная программа и комплект драйверов. Кстати, это умеет делать и ранее рассмотренное приложение Adb Run. Для телефонов Samsung используется программа-прошивальщик ODIN, для аппаратов HTC – Fastboot, для Sony — Flashtool, для LG – это KDZ Updater, для различных китайских аппаратов Lenovo, Huawei, Zoppo и многих других – SP Flash Tool.
- Также необходимо установить на компьютер специальные драйверы. Для большинства моделей смартфонов подойдут драйверы, о которых говорилось в разделе про разблокировку посредством Adb Run. Некоторые модели телефонов требуют свои драйверы.
- Необходим и сам Recovery. Единственное, что является унифицированным в этом способе, так это рекавери. Наиболее популярными сегодня являются TWRP Recovery и CWM Recovery. Их можно скачать на множестве тематических сайтах. Ниже показан пример сброса настроек телефона через меню TWRP Recovery:
- Далее телефон переводится в режим "Download". Это режим загрузки, в котором на устройства Android можно передавать различные данные с компьютера, включая файлы рекавери.
- При помощи той или иной программы на телефон устанавливается кастомное рекавери.
- Телефон переводится в режим восстановления, т.е. запускается загрузочное меню установленного рекавери.
- Далее все также зависит от конкретной модели телефона. В некоторых случаях требуется удалить определенный системный файл, в котором хранится пароль, в других – выполнить сброс настроек телефона, но без удаления всей прочей информации из его памяти.
При установке кастомных рекавери следует понимать, что эта операция может привести к полному выходу телефона из строя. Однако и эта проблема обычно решается, но уже с использованием других программ и способов.
Конечно, все сказанное выше – исключительно ознакомительная информация, приведенная лишь для того, чтобы читателю было, от чего отталкиваться в поиске способов разблокировки своего Android-телефона.