Как разблокировать Android-телефон?

Если был утерян пароль или графический ключ, произошел сбой сканера отпечатка пальца или блокировка Android-телефона вызвана любой другой причиной, не стоит паниковать. Смартфон все еще можно разблокировать, причем без помощи специалистов. Далее мы приведем несколько полезных советов и рассмотрим наиболее распространенные способы разблокировки Android-устройств, которые можно опробовать в домашних условиях, имя под рукой лишь компьютер и USB-кабель от телефона.

Способ 1: разблокировка при помощи Google-аккаунта Этот способ подходит только для телефонов под управлением Android версии 5.0 ниже и только при наличии доступа в интернет. При первом включении нового смартфона требуется зарегистрировать учетную запись Google, состоящую из почтового адреса вида "pochta@gmail.com" и пароля – именно эти данные и понадобятся для разблокировки. Действия следующие: Введите в телефон 5 раз подряд любую комбинацию пароля/графического ключа.

После нескольких попыток ввода неправильного пароля на экране отобразится сообщение типа "Забыли пароль?" – нажмите на нее.

Отобразятся поля для ввода почтового аккаунта Google и пароля к нему. Введите эти данные, и телефон будет разблокирован. Самая распространенная проблема этого способа – пользователи попросту забывают данные своих от Google-аккаунтов. Эти данные можно попробовать восстановить: Зайдите с компьютера или другого телефона на сайт поисковой системы Google – "google.com".

В правом верхнем углу кликните по кнопке "Войти".

Откройте ссылку "Забыли пароль эл. почты?". Для продолжения необходимо ввести номер телефона или адрес резервного почтового адреса.

Если в смартфоне установлена сим-карта, на номер которой и был зарегистрирован аккаунт Google, ее следует установить в другой телефон, чтобы можно было принять код восстановления в СМС-сообщении.

Следуйте инструкциям на сайте Google.

Способ 2: разблокировка при помощи аккаунта производителя телефона Данный способ практически идентичен предыдущему за исключением того, что для разблокировки используется не учетная запись Google, а аккаунт, созданный в системе производителя телефона. Однако многие пользователи Android-устройств попросту не создают эти аккаунты, т.к. они не обязательны для использования телефона, но попробовать стоит (вдруг, вы просто забыли, что когда-то создавали этот аккаунт). Дальнейшие действия по разблокировке телефона зависят от системы безопасности производителя аппарата. В некоторых случаях требуется ввести логин и пароль по аналогии с Google-аккаунтом, в других случаях все гораздо сложнее. Возьмем, к примеру, телефон достаточно известного китайского производителя Xiaomi. Пользователи этих аппаратов имеют возможность создания Mi-аккаунта, который можно привязать к телефону, а затем использовать его в различных целях, включая разблокировку: Простейший вариант разблокировки при помощи Mi-аккаунта аналогичен процессу разблокировки посредством Google-аккаунта. Т.е. вводим несколько раз неправильный пароль, нажимает под надписи вроде "Забыли пароль?" и следуем инструкциям на экране.

При необходимости аккаунт в системе производителя смартфона также можно восстановить, для чего потребуется перейти на его официальный сайт (в нашем случае – https://account.xiaomi.com/), а затем пройти соответствующую процедуру восстановления.

Также для восстановления фирменных аккаунтов можно связаться по почте с технической поддержкой производителя телефона, подробно изложив ситуацию. Обычно в техподдержке просят представить какие-либо доказательства, что телефон принадлежит вам – фото коробки с серийным номером, чека и т.д. Разблокировка Android-устройств посредством фирменных либо Google-аккаунтов срабатывает не всегда и не со всеми моделями смартфонов. Однако эти способы наиболее безопасные в плане сохранения информации в памяти телефона. Все остальные способы в большинстве случаев потребуют удаления всех хранящихся данных без возможности восстановления.

Способ 3: разблокировка при помощи программы 4UKey В интернете можно встретить множество различных программ для компьютера, предлагающих разблокировку Android-смартфонов. Одна из них – 4UKey (полное название 4UKey For Android). Скачать программу можно на нашем портале или официальном сайте разработчиков. При использовании этого приложения важно понимать, что разблокировка телефона приведет к полному уничтожению всех данных на нем. 4UKey не является какой-то "супер-хакерской программой", способной взламывать пароли, графические ключи и т.д. с целью получения доступа к информации. Основная задача приложения 4UKey – полный сброс настроек Android-смартфона вместе со всеми хранящимися на нем данными. По завершению операции пользователь получает "чистенький" разблокированный телефон, которым можно будет пользоваться без каких-либо ограничений. Программа 4UKey очень проста в использовании: Установите и запустите приложение.

Подключите телефон к компьютеру при помощи USB-кабеля.

После того, как программа определит смартфон, нажмите на кнопку "Remove", согласитесь с предупреждением об удалении всех данных из памяти аппарата. Выключите телефон, после чего переведите его в режим восстановления (Recovery Mode) – на экране компьютера в программе 4UKey можно будет увидеть инструкцию о том, как это сделать. Перейдя в режим восстановления, выполните сброс настроек – и эту инструкцию можно увидеть в программе 4UKey. В приложении 4UKey отображается общая инструкция по переводу телефонов в режим восстановления и последующего сброса настроек. Возможно, что в вашем случае придется выполнить несколько иные действия. Эту информацию придется поискать самостоятельно на тематических сайтах и форумах.

Способ 4: разблокировка при помощи команд "Adb Run" Как и любая сложная операционная система, Android поддерживает управление посредством специальных команд. При соблюдении некоторых требований эти команды можно посылать и с компьютера через USB-интерфейс. Требования эти достаточно простые – на компьютере должны быть установлены специальные драйверы и программное обеспечение, а на телефоне – включен режим отладки по USB: Нужные драйверы обычно имеются в самом смартфоне, они устанавливаются автоматически при его подключении к компьютеру с включенным режимом отладки по USB.

Если драйверы отсутствуют, скачиваем их отсюда либо с официального сайта производителя смартфона.

либо с официального сайта производителя смартфона. Нужная нам программа называется Adb Run, ее можно скачать с официального сайта разработчиков – здесь . Основная проблема этого способа – режим отладки по USB на телефоне выключен. Если это так, то разблокировка, к сожалению, невозможна. Однако попробовать все равно стоит, т.к. на некоторых телефонах режим отладки мог быть производителем по умолчанию (или бывшим владельцем найденного аппарата). Действия с программой Adb Run следующие: Запустите программу и дождитесь появления на экране списка команд.

Введите цифру "6" в консоль, затем нажмите Enter. Это приведет к запуску команды "Unlock Gesture Key / Pin Key". На экране появится пронумерованный список дополнительных команд.

Введите "1" (команда "Method 1") и нажмите Enter. Дождитесь окончания процедуры разблокировки. Если не помогло, введите "2": команда "Method 2".

Если и это не помогло, введите "3": команда "Method 4 (Pin Key)" – используется в случае блокировки телефона пин-кодом.

Если на телефоне имеется root-доступ (все равно попробуйте, если не знаете), введите "4": команда "Method 4 (Pin Key for Root Device)".

Если все прошло успешно, телефон должен будет перезагрузиться. Кстати, разблокировка при помощи Adb Run не всегда приводит к удалению всех данных с телефона (однако на это лучше не надеяться).

Способ 5: разблокировка при помощи Android-приложения SMS Bypass Данный способ может помочь в случае, если на телефоне имеется Root-доступ, к нему привязан Google-аккаунт и он соединен с интернетом: Зайдите на компьютере в Google Play, войдите в свой Google-аккаунт.

Найдите приложение SMS Bypass и кликните по кнопке "Установить". Программа сама установится на телефон (подключать его к компьютеру не нужно).

Теперь с любого другого телефона отправьте на свой номер СМС-сообщение с текстом "1234 reset". Программа SMS Bypass перехватит это сообщение, а затем выполнит сброс пароля/графического ключа.

Если способ прошел, телефон перезагрузится. Вообще, при наличии root-доступа смартфон можно разблокировать и множеством других способов, но этот самый простой.