Как удалить драйверы видеокарты на Windows и зачем это нужно?

Удаление драйверов любых устройств, включая видеокарты, осуществляется по одной схеме. Основное отличие графического драйвера в том, что он состоит из довольно большого количества файлов и вспомогательных системных программ. Задача пользователя при удалении драйвера видеокарты — избавиться от всех этих файлов (включая файлы исполнимых программ). В противном случае при последующей установке новой версии программного обеспечения могут возникнуть разнообразные неполадки в работе устройства.

Рассмотрим все основные способы деинсталляции драйверов видеокарты, включая ручное "чистое" удаление (т.е. все хранящиеся на жестком диске файлы драйвера).

Зачем удалять драйвер видеокарты? Основные причины: Наличие неполадок в работе видеокарты либо использующих ее программ (не запускаются/вылетают/тормозят 3D-игры, монитор самопроизвольно выключается/мигает, не воспроизводится/подтормаживает высококачественное видео, некорректно отображаются цвета на дисплее компьютера и многое другое). К компьютеру была подключена другая видеокарта, и драйвер от предыдущей карточки теперь нужно удалить во избежание неполадок. Новая версия драйвера не устанавливается и выдает ошибку, что компьютере уже есть ПО видеокарты (т.е. не получается обновить драйвер). Возможно, существуют и другие причины. Как бы там ни было, приступим.

Стандартный способ удаления драйвера Данный способ может не подействовать в случае, если драйвер был установлен не при помощи официального инсталлятора (т.е. при помощи одной из утилит по установке драйверов). Откройте "Панель управления Windows" из меню "Пуск/Старт". Кликните по элементу "Удаление программы" или "Программы и компоненты" (зависит от настроек отображения элементов "Панели управления"). Во вновь открывшемся окне отобразится список установленных на компьютере программ. Нас интересуют программы, относящиеся к видеокарте. В нашем случае мы имеем дело с графическим адаптером от NVIDIA. На изображении выше выделены все три программы видеокарты — сам графический драйвер, аудиодрайвер и программное обеспечение PhysX. В случае с видеокартами NVIDIA здесь также может присутствовать приложение GeForce Experience.

Если у вас видеокарта от AMD или Intel, вы увидите в списке установленных программ соответствующие значки.

Далее просто кликните правой кнопкой мыши по названию драйвера видеокарты и выберите единственный пункт в выпадающем меню "Изменить/Удалить". Следуйте инструкциям на экране, после чего компьютер будет перезагружен. Удаление драйвера, как правило, приводит к деинсталляции и всего дополнительного программного обеспечения видеокарты. Если этого не произошло (т.е. в списке установленных программ Windows после перезагрузки ПК до сих порт остается ПО от видеокарты), удалите его вручную.

Удаление драйвера из "Диспетчера устройств" Если в "Программах и компонентах" отсутствуют значки программного обеспечения видеокарты, драйвер можно будет удалить из "Диспетчера устройства". Действия следующие: Для запуска "Диспетчера устройств" можно также воспользоваться меню "Пуск/Старт" или "Панелью управления" либо выполнить команду из соответствующего системного приложения. Последний вариант: нажмите комбинацию клавиш "Win + R", а в отобразившееся окошко "Выполнить" впишите команду devmgmt.msc и нажмите "ОК".

и нажмите "ОК". Откроется вот такое окно: Раскройте раздел "Видеоадаптеры". В нем будет отображено название и модель видеокарты: Кликните по этому названию правой кнопкой мыши, затем выберите из контекстного меню вариант "Удалить". Это приведет к открытию диалогового окна. Установите галочку напротив пункта (если он имеется) "Удалить программы драйверов…", затем кликните "ОК". В некоторых случаях перед удалением производитель просит указать причину деинсталляции драйвера — выберите любой вариант и нажмите "ОК". После удаления драйвера компьютер будет перезагружен.

Удаление драйвера при помощи утилиты Display Driver Uninstaller (DDU) Display Driver Uninstaller — любительская (гарантий 100% работоспособности нет) бесплатная программа, призванная удалять драйверы видеокарт NVIDIA, AMD и Intell. Утилиту DDU можно скачать с нашего сайта ( скачать Display Driver Uninstaller ) в виде ZIP-архива: Распакуйте скачанный архив в любое место на диске.

Кликните по файлу "Display Driver Uninstaller" правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню пункт "Запуск от имени администратора".

При первом запуске программа DDU попросит пользователя выполнить некоторые настройки: Можете оставить все как есть. Но если требуется полное удаление драйвера, рекомендуем проставить все галочки под разделом "Параметры драйверов" (NVIDA или AMD). По завершению настроек кликните по кнопке "Закрыть".

Также при запуске программа Display Driver Uninstaller сообщает о том, что Windows не была загружена в безопасном режиме. Ничего страшного в этом нет, хотя в некоторых случаях и могут возникнуть ошибки при удалении тех или иных файлов драйвера. Если нужно, можете загрузить ОС в этом режиме, но здесь мы не будем рассматривать, как именно это сделать (можно легко найти в интернете).

В основном окне программы в меню "Выберите тип устройства" установите "Графический процессор", а под ним — название фирмы-производителя видеокарты.

Выберите один из трех режимов удаления драйвера в левой части окна. Рекомендуем первый вариант — "Удалить и перезагрузить". Следуйте инструкциям на экране. После перезагрузки драйвер будет удален.