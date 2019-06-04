SoftSalad СОФТСАЛАТ
Инструкции 09.04.2026 5 минут

Как удалить драйверы видеокарты на Windows и зачем это нужно?

Инструкции по удалению драйверов видеокарт стандартными способами и при помощи утилиты Display Driver Uninstaller.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Удаление драйверов любых устройств, включая видеокарты, осуществляется по одной схеме. Основное отличие графического драйвера в том, что он состоит из довольно большого количества файлов и вспомогательных системных программ. Задача пользователя при удалении драйвера видеокарты — избавиться от всех этих файлов (включая файлы исполнимых программ). В противном случае при последующей установке новой версии программного обеспечения могут возникнуть разнообразные неполадки в работе устройства.

Рассмотрим все основные способы деинсталляции драйверов видеокарты, включая ручное "чистое" удаление (т.е. все хранящиеся на жестком диске файлы драйвера).

Зачем удалять драйвер видеокарты?

Основные причины:

  1. Наличие неполадок в работе видеокарты либо использующих ее программ (не запускаются/вылетают/тормозят 3D-игры, монитор самопроизвольно выключается/мигает, не воспроизводится/подтормаживает высококачественное видео, некорректно отображаются цвета на дисплее компьютера и многое другое).
  2. К компьютеру была подключена другая видеокарта, и драйвер от предыдущей карточки теперь нужно удалить во избежание неполадок.
  3. Новая версия драйвера не устанавливается и выдает ошибку, что компьютере уже есть ПО видеокарты (т.е. не получается обновить драйвер).

Возможно, существуют и другие причины. Как бы там ни было, приступим.

Стандартный способ удаления драйвера

Данный способ может не подействовать в случае, если драйвер был установлен не при помощи официального инсталлятора (т.е. при помощи одной из утилит по установке драйверов).

  • Откройте "Панель управления Windows" из меню "Пуск/Старт". Кликните по элементу "Удаление программы" или "Программы и компоненты" (зависит от настроек отображения элементов "Панели управления").

Панель управления

Панель управления

  • Во вновь открывшемся окне отобразится список установленных на компьютере программ.

Модуль удаления программ Windows

  • Нас интересуют программы, относящиеся к видеокарте. В нашем случае мы имеем дело с графическим адаптером от NVIDIA.

Удаление драйвера видеокарты из Windows

  • На изображении выше выделены все три программы видеокарты — сам графический драйвер, аудиодрайвер и программное обеспечение PhysX. В случае с видеокартами NVIDIA здесь также может присутствовать приложение GeForce Experience.
  • Если у вас видеокарта от AMD или Intel, вы увидите в списке установленных программ соответствующие значки.
  • Далее просто кликните правой кнопкой мыши по названию драйвера видеокарты и выберите единственный пункт в выпадающем меню "Изменить/Удалить". Следуйте инструкциям на экране, после чего компьютер будет перезагружен.

Удаление драйвера видеокарты

  • Удаление драйвера, как правило, приводит к деинсталляции и всего дополнительного программного обеспечения видеокарты. Если этого не произошло (т.е. в списке установленных программ Windows после перезагрузки ПК до сих порт остается ПО от видеокарты), удалите его вручную.

Удаление драйвера из "Диспетчера устройств"

Если в "Программах и компонентах" отсутствуют значки программного обеспечения видеокарты, драйвер можно будет удалить из "Диспетчера устройства". Действия следующие:

  • Для запуска "Диспетчера устройств" можно также воспользоваться меню "Пуск/Старт" или "Панелью управления" либо выполнить команду из соответствующего системного приложения. Последний вариант: нажмите комбинацию клавиш "Win + R", а в отобразившееся окошко "Выполнить" впишите команду devmgmt.msc и нажмите "ОК".
  • Откроется вот такое окно:

Диспетчер устройств

  • Раскройте раздел "Видеоадаптеры". В нем будет отображено название и модель видеокарты:

Видеокарта в Диспетчере устройств

  • Кликните по этому названию правой кнопкой мыши, затем выберите из контекстного меню вариант "Удалить". Это приведет к открытию диалогового окна. Установите галочку напротив пункта (если он имеется) "Удалить программы драйверов…", затем кликните "ОК".

Удаление драйвера видеокарты из Диспетчера устройств

  • В некоторых случаях перед удалением производитель просит указать причину деинсталляции драйвера — выберите любой вариант и нажмите "ОК".

После удаления драйвера компьютер будет перезагружен.

Удаление драйвера при помощи утилиты Display Driver Uninstaller (DDU)

Display Driver Uninstaller — любительская (гарантий 100% работоспособности нет) бесплатная программа, призванная удалять драйверы видеокарт NVIDIA, AMD и Intell. Утилиту DDU можно скачать с нашего сайта (скачать Display Driver Uninstaller) в виде ZIP-архива:

  • Распакуйте скачанный архив в любое место на диске.
  • Кликните по файлу "Display Driver Uninstaller" правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню пункт "Запуск от имени администратора".
  • При первом запуске программа DDU попросит пользователя выполнить некоторые настройки:

Настройки утилиты Display Driver Uninstaller

  • Можете оставить все как есть. Но если требуется полное удаление драйвера, рекомендуем проставить все галочки под разделом "Параметры драйверов" (NVIDA или AMD). По завершению настроек кликните по кнопке "Закрыть".
  • Также при запуске программа Display Driver Uninstaller сообщает о том, что Windows не была загружена в безопасном режиме. Ничего страшного в этом нет, хотя в некоторых случаях и могут возникнуть ошибки при удалении тех или иных файлов драйвера. Если нужно, можете загрузить ОС в этом режиме, но здесь мы не будем рассматривать, как именно это сделать (можно легко найти в интернете).
  • В основном окне программы в меню "Выберите тип устройства" установите "Графический процессор", а под ним — название фирмы-производителя видеокарты.
  • Выберите один из трех режимов удаления драйвера в левой части окна. Рекомендуем первый вариант — "Удалить и перезагрузить".

Удаление драйвера видеокарты при помощи Display Driver Uninstaller

  • Следуйте инструкциям на экране. После перезагрузки драйвер будет удален.

Ручное удаление драйвера

С операционными системами Windows всегда случаются разнообразные сбои, в т.ч. и при удалении или установке любых драйверов. Помешать процессу стандартной деинсталляции ПО могут и вредоносные программы. Как бы там ни было, драйвер видеокарты можно удалить и в ручном режиме. Основное требование здесь — ваша учетная запись в Windows должна иметь права администратора, в противном случае файлы драйверы удалить не получится.

Перед удалением убедитесь, что в "Проводнике" Windows включен режим отображения скрытых и системных папок и файлов:

  • Откройте "Панель управления" и впишите в поисковую строку в верхнем правом углу окна запрос "Параметры". В левой части окна отобразится элемент "Параметры Проводника". Кликните по нему.

Настройка параметров Проводника

  • Во вновь открывшемся окошке перейдите во вкладку "Вид".

Параметры Проводника

  • Опустите ползунок в блоке "Дополнительные параметры" вниз до упора. Затем снимите (если стоит) галочку напротив пункта "Скрывать защищенные системные файлы", а также переведите переключатель под разделом "Скрытые файлы и папки" в положение "Показывать скрытые файлы, папки и диски".

Настройка Проводника

  • Кликните "Применить" и закройте это окно.

Далее требуется определить название файлов драйвера видеокарты и место их расположения на диске. Это можно сделать в программе "Диспетчер задач":

  • Кликните два раза по названию видеокарты в "Диспетчере устройств", затем перейдите во вкладку "Драйвер".

Получение сведений о драйвере видеокарты

  • Кликните по кнопке "Сведения". Через несколько секунд (зависит от количества файлов драйвера) вы увидите следующее окно:

Определение местоположения файлов драйвера видеокарты

  • В блоке "Файлы драйверов" будет представлен полный список файлов, принадлежащих драйверу видеокарты, и место их хранения на жестком диске.
  • Дальше вас ждет кропотливая работа по поиску и удалению этих файлов. Найти их несложно — достаточно проследовать по пути, указанному в блоке "Файлы драйверов".

Файлы драйвера видеокарты на жестком диске

Этим способом деинсталляции драйвера рекомендуется пользоваться только в крайнем случае (если ни один другой способ не сработал).

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Display Driver Uninstaller
Display Driver Uninstaller

Версия 18.1.5.3

Программа для полного удаления драйверов видеокарты с компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (7)

Читайте также

Как переустановить драйвер на Windows и зачем это нужно?
Как переустановить драйвер на Windows и зачем это нужно?

Как полностью удалить и переустановить драйверы на компьютере и ноутбуке?

Как обновить драйвера видеокарты?
Как обновить драйвера видеокарты?

Подробная инструкция по обновлению драйверов видеокарты разными способами.

Программы для разгона видеокарт AMD
Программы для разгона видеокарт AMD

Разгон видеокарт и других комплектующих часто применяют для повышения производительности компьютера.

Обсуждение статьи