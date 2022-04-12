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Инструкции 09.04.2026 2 минуты

Как перенести музыку из Spotify в Яндекс.Музыку?

Инструкции по переносу медиатеки из Spotify на платформу Яндекс.Музыка тремя способами.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Ввиду того, что Spotify перестал функционировать в российском сегменте интернета, у многих бывших пользователей этого сервиса возникла необходимость переноса музыки (медиатеки) на отечественную платформу Яндекс.Музыка. Рассказываем, как это можно сделать разными способами.

Перенос медиатеки через веб-сервис «Яндекс.Музыка»

Относительно недавно Яндекс создал специальный веб-сервис, позволяющий в пару кликов переносить медиатеку с различных медиасервисов на платформу «Яндекс.Музыка». Делается это следующим образом:

  • Перейдите на страницу переноса медиатеки и выберите в качестве сервиса-источника «Spotify».

Страница переноса музыки сервиса Яндекс.Музыка

  • Далее нужно будет авторизоваться на сервисе Spotify, после — дать согласие на доступ боту «wholovesmusicbot» к профилю на Spotify.

Авторизация на сервисе Spotify

  • На этом все — остается дождаться окончания процесса.

Процесс переноса музыки из Spotify на Яндекс.Музыку

Онлайн-сервис TuneMyMusic

Одним из самых удобных сторонних сервисов для переноса музыки из одного медиасервиса на другой является TuneMyMusic. Пользоваться им очень просто. Переходим на сайт сервиса и нажимаем кнопку «Давайте приступим».

Онлайн-сервис TuneMyMusic

Дальнейшие действия:

  • На первом шаге нужно выбрать источник медиатеки — выбираем Spotify.
  • После авторизации на сервисе Spotify нужно кликнуть по кнопке «Загрузить из вашей учётной записи» или вставить ссылку на конкретный альбом. В первом случае будет перенесены все или выбранные композиции, а втором — только указанный альбом.
  • Выбираем треки, которые будут перенесены.
  • Затем нажимаем кнопку «Выберите целевую платформу», выбираем «Яндекс.Музыка».
  • Дальше можно пойти двумя путями — либо выбрать платформу «Яндекс.Музыка» и затем авторизоваться на ней, либо экспортировать медиатеку в текстовый файл, который затем можно будет использовать в качестве источника музыки на рассмотренной выше странице переноса «Яндекс.Музыка».
  • Если выбран второй способ, тогда на странице переноса медиатеки «Яндекс.Музыка» сначала выбираем опцию «Нужного сервиса нет в списке», а затем — уже на новой странице — нажимаем кнопку «Или загрузите файл» и указываем путь до только что скачанного с сервиса TuneMyMusic текстового файла.

Импорт музыки из файла на Яндекс.Музыку

Использование Telegram-бота «wholovesmusicbot»

В первом рассмотренном способе мы упоминали бота «wholovesmusicbot». Им же можно воспользоваться из любого (мобильного или дескотпного) Telegram-клиента:

  • Перейдите по ссылке для добавления бота либо найдите его самостоятельно в Telegram-клиенте по имени «wholovesmusicbot».
  • Далее в Telegram-клиенте жмем кнопку «Запустить».

Telegram-бот wholovesmusicbot

  • Затем выбираем опцию «Перенести музыку».

Запуск функции переноса музыки в боте wholovesmusicbot

  • Далее жмем кнопку «Spotify».

Выбор источника музыки в Telegram-боте wholovesmusicbot

  • Потребуется авторизоваться в сервисе Spotify. Вариант «Перенести плейлист без авторизации» не работает в данный момент ввиду невозможности входа в сервис Spotify.

Telegram-бот wholovesmusicbot

После авторизации останется выбрать композиции для переноса и указать в качестве целевого сервиса платформу «Яндекс.Музыка».

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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