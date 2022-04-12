Как перенести музыку из Spotify в Яндекс.Музыку?

Ввиду того, что Spotify перестал функционировать в российском сегменте интернета, у многих бывших пользователей этого сервиса возникла необходимость переноса музыки (медиатеки) на отечественную платформу Яндекс.Музыка. Рассказываем, как это можно сделать разными способами.
Перенос медиатеки через веб-сервис «Яндекс.Музыка»
Относительно недавно Яндекс создал специальный веб-сервис, позволяющий в пару кликов переносить медиатеку с различных медиасервисов на платформу «Яндекс.Музыка». Делается это следующим образом:
- Перейдите на страницу переноса медиатеки и выберите в качестве сервиса-источника «Spotify».
- Далее нужно будет авторизоваться на сервисе Spotify, после — дать согласие на доступ боту «wholovesmusicbot» к профилю на Spotify.
- На этом все — остается дождаться окончания процесса.
Онлайн-сервис TuneMyMusic
Одним из самых удобных сторонних сервисов для переноса музыки из одного медиасервиса на другой является TuneMyMusic. Пользоваться им очень просто. Переходим на сайт сервиса и нажимаем кнопку «Давайте приступим».
Дальнейшие действия:
- На первом шаге нужно выбрать источник медиатеки — выбираем Spotify.
- После авторизации на сервисе Spotify нужно кликнуть по кнопке «Загрузить из вашей учётной записи» или вставить ссылку на конкретный альбом. В первом случае будет перенесены все или выбранные композиции, а втором — только указанный альбом.
- Выбираем треки, которые будут перенесены.
- Затем нажимаем кнопку «Выберите целевую платформу», выбираем «Яндекс.Музыка».
- Дальше можно пойти двумя путями — либо выбрать платформу «Яндекс.Музыка» и затем авторизоваться на ней, либо экспортировать медиатеку в текстовый файл, который затем можно будет использовать в качестве источника музыки на рассмотренной выше странице переноса «Яндекс.Музыка».
- Если выбран второй способ, тогда на странице переноса медиатеки «Яндекс.Музыка» сначала выбираем опцию «Нужного сервиса нет в списке», а затем — уже на новой странице — нажимаем кнопку «Или загрузите файл» и указываем путь до только что скачанного с сервиса TuneMyMusic текстового файла.
Использование Telegram-бота «wholovesmusicbot»
В первом рассмотренном способе мы упоминали бота «wholovesmusicbot». Им же можно воспользоваться из любого (мобильного или дескотпного) Telegram-клиента:
- Перейдите по ссылке для добавления бота либо найдите его самостоятельно в Telegram-клиенте по имени «wholovesmusicbot».
- Далее в Telegram-клиенте жмем кнопку «Запустить».
- Затем выбираем опцию «Перенести музыку».
- Далее жмем кнопку «Spotify».
- Потребуется авторизоваться в сервисе Spotify. Вариант «Перенести плейлист без авторизации» не работает в данный момент ввиду невозможности входа в сервис Spotify.
После авторизации останется выбрать композиции для переноса и указать в качестве целевого сервиса платформу «Яндекс.Музыка».