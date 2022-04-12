Как перенести музыку из Spotify в Яндекс.Музыку?

Ввиду того, что Spotify перестал функционировать в российском сегменте интернета, у многих бывших пользователей этого сервиса возникла необходимость переноса музыки (медиатеки) на отечественную платформу Яндекс.Музыка. Рассказываем, как это можно сделать разными способами.

Перенос медиатеки через веб-сервис «Яндекс.Музыка» Относительно недавно Яндекс создал специальный веб-сервис, позволяющий в пару кликов переносить медиатеку с различных медиасервисов на платформу «Яндекс.Музыка». Делается это следующим образом: Перейдите на страницу переноса медиатеки и выберите в качестве сервиса-источника «Spotify». Далее нужно будет авторизоваться на сервисе Spotify, после — дать согласие на доступ боту «wholovesmusicbot» к профилю на Spotify. На этом все — остается дождаться окончания процесса.

Онлайн-сервис TuneMyMusic Одним из самых удобных сторонних сервисов для переноса музыки из одного медиасервиса на другой является TuneMyMusic. Пользоваться им очень просто. Переходим на сайт сервиса и нажимаем кнопку «Давайте приступим». Дальнейшие действия: На первом шаге нужно выбрать источник медиатеки — выбираем Spotify.

После авторизации на сервисе Spotify нужно кликнуть по кнопке «Загрузить из вашей учётной записи» или вставить ссылку на конкретный альбом. В первом случае будет перенесены все или выбранные композиции, а втором — только указанный альбом.

Выбираем треки, которые будут перенесены.

Затем нажимаем кнопку «Выберите целевую платформу», выбираем «Яндекс.Музыка».

Дальше можно пойти двумя путями — либо выбрать платформу «Яндекс.Музыка» и затем авторизоваться на ней, либо экспортировать медиатеку в текстовый файл, который затем можно будет использовать в качестве источника музыки на рассмотренной выше странице переноса «Яндекс.Музыка».

Если выбран второй способ, тогда на странице переноса медиатеки «Яндекс.Музыка» сначала выбираем опцию «Нужного сервиса нет в списке», а затем — уже на новой странице — нажимаем кнопку «Или загрузите файл» и указываем путь до только что скачанного с сервиса TuneMyMusic текстового файла.