Как на Windows 11 изменить положение кнопки «Пуск»?

В Microsoft пошли по пути еще большей унификации и минимизации пользовательского интерфейса — он должен одинаково выглядеть на всех устройствах — на компьютерах, смартфонах и т.д. Одно из нововведений — расположение кнопки меню «Пуск». Впрочем, не только ее, а еще и всех значков открытых окон и закрепленных в «Панели задач» приложений — они автоматически располагаются следом за «Пуском». Само меню, вызываемое нажатием по ней или клавише «Win», также открывается прямо по центру экрана.
Наверное, только те пользователи, которые впервые в жизни увидели Windows, смогут смириться с тем, что кнопка «Пуск» и само меню в новой версии операционной системы расположены по центру экрана. К счастью, это легко исправить без необходимости внесения правок в реестр или установки сторонних утилит-твикеров.
Изменение положения кнопки «Пуск»
В Windows 11 есть возможность изменить «Поведение панели задач», в том числе и положение всех значков. Для этого:
- Вызовите меню «Пуск» и кликните по кнопке «Параметры».
- Откроется новое окно. В левой его части перейдите во вкладку «Персонализация».
- Прокрутите левую часть окна «Параметры» донизу и перейдите в раздел «Панель задач».
- Кликните один раз по блоку «Поведение панели задач», чтобы раскрыть дополнительные настройки.
- Установите напротив параметра «Выравнивание панели задач» значение «Слева».
- Кнопка «Пуск» и все прочие значки на «Панели задач» автоматически переместятся в левую часть экрана.
Окно «Параметры» можно закрывать.