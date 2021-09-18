Как на Windows 11 изменить положение кнопки «Пуск»?

В Microsoft пошли по пути еще большей унификации и минимизации пользовательского интерфейса — он должен одинаково выглядеть на всех устройствах — на компьютерах, смартфонах и т.д. Одно из нововведений — расположение кнопки меню «Пуск». Впрочем, не только ее, а еще и всех значков открытых окон и закрепленных в «Панели задач» приложений — они автоматически располагаются следом за «Пуском». Само меню, вызываемое нажатием по ней или клавише «Win», также открывается прямо по центру экрана.

Наверное, только те пользователи, которые впервые в жизни увидели Windows, смогут смириться с тем, что кнопка «Пуск» и само меню в новой версии операционной системы расположены по центру экрана. К счастью, это легко исправить без необходимости внесения правок в реестр или установки сторонних утилит-твикеров.