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Инструкции 01.10.2021 2 минуты

Как на Windows 11 изменить положение кнопки «Пуск»?

Инструкция по перемещению кнопки "Пуск" в левую часть экрана.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

В Microsoft пошли по пути еще большей унификации и минимизации пользовательского интерфейса — он должен одинаково выглядеть на всех устройствах — на компьютерах, смартфонах и т.д. Одно из нововведений — расположение кнопки меню «Пуск». Впрочем, не только ее, а еще и всех значков открытых окон и закрепленных в «Панели задач» приложений — они автоматически располагаются следом за «Пуском». Само меню, вызываемое нажатием по ней или клавише «Win», также открывается прямо по центру экрана.

Меню "Пуск" по центру

Наверное, только те пользователи, которые впервые в жизни увидели Windows, смогут смириться с тем, что кнопка «Пуск» и само меню в новой версии операционной системы расположены по центру экрана. К счастью, это легко исправить без необходимости внесения правок в реестр или установки сторонних утилит-твикеров.

Изменение положения кнопки «Пуск»

В Windows 11 есть возможность изменить «Поведение панели задач», в том числе и положение всех значков. Для этого:

  • Вызовите меню «Пуск» и кликните по кнопке «Параметры».

Пуск Windows 11

  • Откроется новое окно. В левой его части перейдите во вкладку «Персонализация».

Параметры

  • Прокрутите левую часть окна «Параметры» донизу и перейдите в раздел «Панель задач».

Параметры, Персонализация

  • Кликните один раз по блоку «Поведение панели задач», чтобы раскрыть дополнительные настройки.

Настройки Панели задач

  • Установите напротив параметра «Выравнивание панели задач» значение «Слева».

Перемещение Пуска влево

  • Кнопка «Пуск» и все прочие значки на «Панели задач» автоматически переместятся в левую часть экрана.

Меню Пуск слева

Окно «Параметры» можно закрывать.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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