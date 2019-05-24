Как откатить драйвер на старую (прежнюю) версию?

Поддержание актуальных версий драйверов на компьютере — это, конечно, хорошо, но иногда при очередном обновлении можно столкнуться с проблемой неработоспособности устройства или какой-либо программы с ним связанной. В таких случаях помогает процедура отката драйвера до предыдущей версии.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ
Когда пользователь самостоятельно устанавливает новую версию драйвера, причина неработоспособности того или иного устройства ему и так понятна. Другое дело, когда неисправность возникает сама по себе. И часто причина этому — обновление драйверов в фоновом режиме.
Обычно такое наблюдается при использовании специализированных утилит — менеджеров драйверов, у которых присутствует функция автоматического обновления программного обеспечения устройств при выходе новых версий. Если на компьютере установлен такой менеджер, сначала лучше его удалить, а только затем приступать к откату драйвера. В противном случае эта программа повторно установит новую его версию, и устройство вновь перестанет работать.
ОТКАТ ДРАЙВЕРА НА WINDOWS
В любой версии операционной системы Windows предусмотрен встроенный механизм отката драйверов. Осуществляется это из системного приложения «Диспетчер устройств». Чтобы его запустить, достаточно выполнить два простых действия:
Одновременно нажмите на клавиатуре кнопки «Win» и «R» (на экране появится небольшое окно «Выполнить»). Впишите в окно команду devmgmt.msc и щелкните кнопку «ОК». Приложение «Диспетчер устройств» будет запущено.
В «Диспетчере устройств» будут отображены все устройства компьютера, распределенные по категориям (типам).
Осталось выполнить следующие действия:
- Найдите требуемое устройство, кликните по его названию правой кнопкой мыши, затем выберите пункт «Свойства» из выпадающего меню
- Откроется небольшое окно свойств выбранного устройства, перейдите в нем во вкладку «Драйвер». Если в системе была сохранена предыдущая версия драйвера, кнопка «Откатить драйвер…» будет активной. Если это не так, переходите к следующей главе статьи.
- Кликните по кнопке. На экране отобразится диалоговое окно со следующим содержимым:
- Выберите любой вариант и кликните по кнопке «Да». Следуйте инструкциям на экране. Возможно, потребуется перезагрузка компьютера после окончания процесса отката.
КНОПКА «ОТКАТИТЬ ДРАЙВЕР» В ДИСПЕТЧЕРЕ УСТРОЙСТВ НЕ АКТИВНА
При обновлении драйвера вовсе необязательно, что предыдущая его версия будет сохранена в системе. К примеру, если воспользоваться одной из программ очистки жесткого диска от мусора, старые файлы драйверов, скорее всего, будут удалены за ненадобностью. В этом случае работоспособность устройства можно вернуть лишь ручным удалением имеющегося драйвера и последующей установкой предыдущей (либо одной из предыдущих) его версии.
Наиболее сложным в этом процессе является поиск нужной версии программного обеспечения. Конечно, его можно скачать в интернете самостоятельно, но проще воспользоваться программой программой DriverHub . Это один из тех менеджеров драйверов, которые не выполняют никаких действий в фоновом режиме, включая обновление ПО. Кроме того, DriverHub в большинстве случаев позволяет скачать как последнюю, так и предпоследнюю версию драйвера — как раз то, что нам необходимо для отката в ручном режиме.
Сначала удалим текущий драйвер:
- Вновь откройте «Диспетчер устройств» и перейдите во вкладку «Драйвер» в свойствах выбранного устройства. Рекомендуем сохранить в блокнот версию текущего драйвера (можно посмотреть в этой же вкладке), чтобы ее можно было сравнить с той, которая будет устанавливаться поверх.
- Кликните по кнопке «Удалить» и согласитесь с удалением в открывшемся диалоговом окне (также установите галочку на пункте «Удалить программы драйверов для этого устройства», если он отобразится в окне).
Теперь осталось установить драйвер через приложение DriverHub:
- Запустите программу и кликните по кнопке «Найти сейчас» для запуска процедуру сканирования компьютера.
- Программа покажет устройства, для которых она смогла обнаружить драйверы. Переведите переключатель под кнопкой «Установить» в «Режим эксперта». Теперь из всего списка можно будет выбрать конкретное оборудование, с которым программа будет работать дальше.
- Снимите галочку с пункта «Выделить все». Далее найдите и отметьте в списке то устройство, драйвер которого был только что удален.
- Кликните по названию устройства, чтобы раскрыть список доступных для него драйверов. Если в базе программы DriverHub имеется несколько версий ПО, она отобразит их. Например:
- «Альтернативным» утилита DriverHub помечает, как правило, предпоследнюю версию драйвера, имеющегося в базе.
- Переведите переключатель с пункта «Рекомендуемый» на пункт «Альтернативный», а затем кликните по кнопке «Установить» для запуска процесса инсталляции.
Если DriverHub, наоборот, предлагает скачивание более поздней версии драйвера (в отличие от той, что была удалена), рекомендуем установить ее, т.к. это может помочь в решении проблемы с устройством.