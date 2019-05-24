Как откатить драйвер на старую (прежнюю) версию?

Поддержание актуальных версий драйверов на компьютере — это, конечно, хорошо, но иногда при очередном обновлении можно столкнуться с проблемой неработоспособности устройства или какой-либо программы с ним связанной. В таких случаях помогает процедура отката драйвера до предыдущей версии.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ Когда пользователь самостоятельно устанавливает новую версию драйвера , причина неработоспособности того или иного устройства ему и так понятна. Другое дело, когда неисправность возникает сама по себе. И часто причина этому — обновление драйверов в фоновом режиме. Обычно такое наблюдается при использовании специализированных утилит — менеджеров драйверов , у которых присутствует функция автоматического обновления программного обеспечения устройств при выходе новых версий. Если на компьютере установлен такой менеджер, сначала лучше его удалить, а только затем приступать к откату драйвера. В противном случае эта программа повторно установит новую его версию, и устройство вновь перестанет работать.

ОТКАТ ДРАЙВЕРА НА WINDOWS В любой версии операционной системы Windows предусмотрен встроенный механизм отката драйверов. Осуществляется это из системного приложения «Диспетчер устройств». Чтобы его запустить, достаточно выполнить два простых действия: Одновременно нажмите на клавиатуре кнопки «Win» и «R» (на экране появится небольшое окно «Выполнить»). Впишите в окно команду devmgmt.msc и щелкните кнопку «ОК». Приложение «Диспетчер устройств» будет запущено. В «Диспетчере устройств» будут отображены все устройства компьютера, распределенные по категориям (типам). Осталось выполнить следующие действия: Найдите требуемое устройство, кликните по его названию правой кнопкой мыши, затем выберите пункт «Свойства» из выпадающего меню Откроется небольшое окно свойств выбранного устройства, перейдите в нем во вкладку «Драйвер». Если в системе была сохранена предыдущая версия драйвера, кнопка «Откатить драйвер…» будет активной. Если это не так, переходите к следующей главе статьи. Кликните по кнопке. На экране отобразится диалоговое окно со следующим содержимым: Выберите любой вариант и кликните по кнопке «Да». Следуйте инструкциям на экране. Возможно, потребуется перезагрузка компьютера после окончания процесса отката.