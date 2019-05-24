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Инструкции 09.04.2026 4 минуты

Как откатить драйвер на старую (прежнюю) версию?

Инструкция по откату драйверов до предыдущей версии стандартным способом и при помощи программы.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Поддержание актуальных версий драйверов на компьютере — это, конечно, хорошо, но иногда при очередном обновлении можно столкнуться с проблемой неработоспособности устройства или какой-либо программы с ним связанной. В таких случаях помогает процедура отката драйвера до предыдущей версии.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ

Когда пользователь самостоятельно устанавливает новую версию драйвера, причина неработоспособности того или иного устройства ему и так понятна. Другое дело, когда неисправность возникает сама по себе. И часто причина этому — обновление драйверов в фоновом режиме.

Обычно такое наблюдается при использовании специализированных утилит — менеджеров драйверов, у которых присутствует функция автоматического обновления программного обеспечения устройств при выходе новых версий. Если на компьютере установлен такой менеджер, сначала лучше его удалить, а только затем приступать к откату драйвера. В противном случае эта программа повторно установит новую его версию, и устройство вновь перестанет работать.

ОТКАТ ДРАЙВЕРА НА WINDOWS

В любой версии операционной системы Windows предусмотрен встроенный механизм отката драйверов. Осуществляется это из системного приложения «Диспетчер устройств». Чтобы его запустить, достаточно выполнить два простых действия:

Одновременно нажмите на клавиатуре кнопки «Win» и «R» (на экране появится небольшое окно «Выполнить»). Впишите в окно команду devmgmt.msc и щелкните кнопку «ОК». Приложение «Диспетчер устройств» будет запущено.

Запуск программы Диспетчер устройств

В «Диспетчере устройств» будут отображены все устройства компьютера, распределенные по категориям (типам).

Дсипетчер устройств Windows

Осталось выполнить следующие действия:

  • Найдите требуемое устройство, кликните по его названию правой кнопкой мыши, затем выберите пункт «Свойства» из выпадающего меню

Открытие свойств устройств в Диспетчере устройств

  • Откроется небольшое окно свойств выбранного устройства, перейдите в нем во вкладку «Драйвер». Если в системе была сохранена предыдущая версия драйвера, кнопка «Откатить драйвер…» будет активной. Если это не так, переходите к следующей главе статьи.

Откат драйвера через Диспетчер устройств

  • Кликните по кнопке. На экране отобразится диалоговое окно со следующим содержимым:

Окно с сообщением об откате драйвера

  • Выберите любой вариант и кликните по кнопке «Да». Следуйте инструкциям на экране. Возможно, потребуется перезагрузка компьютера после окончания процесса отката.

КНОПКА «ОТКАТИТЬ ДРАЙВЕР» В ДИСПЕТЧЕРЕ УСТРОЙСТВ НЕ АКТИВНА

При обновлении драйвера вовсе необязательно, что предыдущая его версия будет сохранена в системе. К примеру, если воспользоваться одной из программ очистки жесткого диска от мусора, старые файлы драйверов, скорее всего, будут удалены за ненадобностью. В этом случае работоспособность устройства можно вернуть лишь ручным удалением имеющегося драйвера и последующей установкой предыдущей (либо одной из предыдущих) его версии.

Наиболее сложным в этом процессе является поиск нужной версии программного обеспечения. Конечно, его можно скачать в интернете самостоятельно, но проще воспользоваться программой программой DriverHub . Это один из тех менеджеров драйверов, которые не выполняют никаких действий в фоновом режиме, включая обновление ПО. Кроме того, DriverHub в большинстве случаев позволяет скачать как последнюю, так и предпоследнюю версию драйвера — как раз то, что нам необходимо для отката в ручном режиме.

Сначала удалим текущий драйвер:

  • Вновь откройте «Диспетчер устройств» и перейдите во вкладку «Драйвер» в свойствах выбранного устройства. Рекомендуем сохранить в блокнот версию текущего драйвера (можно посмотреть в этой же вкладке), чтобы ее можно было сравнить с той, которая будет устанавливаться поверх.

Определение версии драйвера в Диспетчере устройств

  • Кликните по кнопке «Удалить» и согласитесь с удалением в открывшемся диалоговом окне (также установите галочку на пункте «Удалить программы драйверов для этого устройства», если он отобразится в окне).

Удаление драйвера

Теперь осталось установить драйвер через приложение DriverHub:

  • Запустите программу и кликните по кнопке «Найти сейчас» для запуска процедуру сканирования компьютера.

Главное окно программы DriverHub

Сканирование компьютера программой DriverHub

  • Программа покажет устройства, для которых она смогла обнаружить драйверы. Переведите переключатель под кнопкой «Установить» в «Режим эксперта». Теперь из всего списка можно будет выбрать конкретное оборудование, с которым программа будет работать дальше.
  • Снимите галочку с пункта «Выделить все». Далее найдите и отметьте в списке то устройство, драйвер которого был только что удален.

Выбор устройства в программе DriverHub

  • Кликните по названию устройства, чтобы раскрыть список доступных для него драйверов. Если в базе программы DriverHub имеется несколько версий ПО, она отобразит их. Например:

Просмотр доступных для установки версий драйверов в DriverHub

  • «Альтернативным» утилита DriverHub помечает, как правило, предпоследнюю версию драйвера, имеющегося в базе.
  • Переведите переключатель с пункта «Рекомендуемый» на пункт «Альтернативный», а затем кликните по кнопке «Установить» для запуска процесса инсталляции.

Установка старой версии драйвера в программе DriverHub

Процесс установки драйвера в DriverHub

Если DriverHub, наоборот, предлагает скачивание более поздней версии драйвера (в отличие от той, что была удалена), рекомендуем установить ее, т.к. это может помочь в решении проблемы с устройством.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

DriverHub
DriverHub

Версия 2.3.7.0

Программа для установки и обновления драйверов

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