Как восстановить iPhone через iTunes?

Многие неполадки программного характера (включая циклические перезагрузки или зависание на логотипе Apple) у смартфонов iPhone можно устранить и без помощи специалистов — достаточно иметь доступ к компьютеру с установленной на нем программой iTunes. Речь идет о восстановлении iPhone, что предполагает удаление с него всей информации и переустановку прошивки (мобильную операционную систему iOS). Все это выполняется в полностью автоматическом режиме — от пользователя требуется лишь подключить аппарат к компьютеру, ввести его в режим восстановления и кликнуть по паре кнопок в программе iTunes.

Касательно хранящихся на телефоне данных Если ранее была сделана их резервная копия при помощи того же iTunes с сохранением на компьютере или при использовании функции «Резервная копия в iCloud» с сохранением в облаке, то после восстановления все фотографии, приложения и их данные, документы, настройки телефона и пр. можно будет вернуть. Если восстановление смартфона осуществляется с целью устранения несерьезных проблем (например, медленная работа), т.е. он исправен, то рекомендуем предварительно сделать резервную копию данных. Пропустите следующую инструкцию, если создание резервной копии не требуется или невозможно по причине неработоспособности аппарата.

Создание резервной копии iPhone перед его восстановлением Тут можно пойти двумя путями — либо скопировать содержимое на компьютер через iTunes, либо выгрузить все в облако iCloud (для этого компьютер не требуется, но если данных много, то бесплатного места в облаке может не хватить, и его придется докупать или удалять что-то ненужное с телефона). Для резервного копирования данных через iTunes: Скачайте и установите последнюю версию iTunes.

Подключите аппарат к ПК при помощи USB-кабеля.

Если появится сообщение «Доверять этому компьютеру?» или запрос на ввод пароля — выполните приведенные инструкции.

Как только iTunes успешно свяжется со смартфоном, в левой части программы откройте вкладку «Обзор», затем — справа — в блоке «Автоматическое создание копий» выберите опцию «Этот компьютер», а еще чуть правее — кликните по кнопке «Создать копию сейчас». Создаваемую копию можно также защитить паролем (только обязательно запомните его), используя опцию «Зашифровать локальную копию» (например, если операция выполняется не на домашнем компьютере). 1 Дождитесь окончания процедуры. При успешном ее завершении под кнопкой «Восстановить из копии» появится пометка с указанием времени последнего резервного копирования. Для резервного копирования при помощи iCloud: Подключите аппарат к сети Wi-Fi (сотовой сетью пользоваться можно, но она менее стабильна, да и объем передаваемых данных большой).

Откройте «Настройки» смартфона, затем коснитесь в них надписи с вашим именем (или того, чтобы было введено вместе имени при первом включении устройства).

В итоге будет открыт раздел настроек «Apple ID». Коснитесь значка «iCloud», чтобы продолжить: В верхней части раздела «Резервное копирование» активируйте переключатель «Резервная копия в iCloud», затем — ниже — коснитесь кнопки «Создать резервную копию»: Ожидайте окончания процедуры. Теперь можно перейти к восстановлению iPhone через iTunes.

Восстановление iPhone через iTunes В процессе восстановления iPhone программа iTunes загружает прошивку из интернета. Но многие пользователи предпочитают предварительно скачать ее, что поможет избежать возникновения ошибок в процессе перепрошивки смартфона (есть ряд ситуаций, когда рекомендуется прошивать аппарат, используя предварительно подготовленную прошивку). Для скачивания установочного файла iOS можно воспользоваться сервисом IPSW.ORG, где собраны ссылки для загрузки прошивок с официальных серверов Apple. Просто выберите модель телефона и загрузите последнюю версию прошивки в разделе «Прошивки IPSW»: Как было сказано вначале, чтобы восстановить iPhone через iTunes предварительно потребуется перевести смартфон в режим обновления «DFU». Для начала выключите его и подключите к компьютеру в выключенном состоянии. Затем, в зависимости от модели Apple-гаджета, выполните следующие действия: На iPhone 8 и более поздних моделях (вплоть до 13): кратковременно нажмите и отпустите сначала кнопку увеличения и затем кнопку уменьшения громкости, а сразу после — нажмите и удерживайте кнопку питания до тех пор, пока на экране смартфона не отобразится USB-кабель со значком iTunes. На iPhone 7 и 7 Plus: нажмите и удерживайте одновременно кнопку уменьшения громкости и кнопку питания. На iPhone 6s и всех предыдущих моделях одновременно нажмите и удерживайте кнопку «Домой» и кнопку включения. Дальнейшие действия выполняются в программе iTunes: В iTunes отобразится сообщение о том, что «Возникла проблема с iPhone».

Если аппарат будет прошиваться стандартным образом (т.е. без предварительного скачивания прошивки), то просто нажмите кнопку «Восстановить». Если нет — нажмите и удерживайте на клавиатуре клавишу «Shift», а затем кликните по кнопке «Восстановить»: отобразится диалоговое окно, в котором нужно будет указать путь до скачанной прошивки. Вот и все — останется дождаться, пока iTunes завершит свою работу. Если после восстановления iPhone требуется еще и восстановить удаленные в процессе данные, то переходите к следующей инструкции.