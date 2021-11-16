Как восстановить iPhone из резервной копии iCloud?

Прежде, чем ответить на этот вопрос, уточним один важный момент. Восстановление данных смартфонов iPhone через встроенное приложение iCloud возможно только в том случае, если предварительно вся информация, включая настройки и пользовательские файлы, была полностью удалена с аппарата. Другими словами, такое восстановление производится только после полного сброса смартфона до заводских настроек.

Вообще, функция резервного копирования пользовательских данных в облако iCloud работает в автоматическом режиме, если она была активирована. Туда сбрасываются, например, отснятые фото- и видеоматериалы. Их можно просматривать и при необходимости восстанавливать на телефоне после случайного или намеренного удаления. Но, похоже, что это относится не ко всем типам данным (все вопросы к Apple).

Кстати, функция восстановления данных из iCloud также используется для переноса данных с одного аппарата на другой. Поклонники Apple-гаджетов пользуются ею 1 раз в год (может и реже – зависит от того, как скоро поступит в продажу очередная обновленная версия iPhone). Потому можно сказать, что новый ненастроенный телефон – главное требование iCloud, соблюдение которого позволит успешно восстановить все данные смартфона.

Сброс данных iPhone перед восстановление из iCloud Мы выяснили, что перед полным восстановлением данных, хранящихся в облаке iCloud, iPhone нужно сбросить до заводских настроек, вследствие чего с него будут удалены и все пользовательские приложения, мультимедиа и т.д. Последующая инструкция также позволит выгрузить данные на iCloud перед сбросом аппарата. Если ни того, ни другого делать не нужно (ввиду того, что аппарат и так «чист», а нужные данные уже где-то сохранены), можете сразу переходить к следующей части статьи. Сброс iPhone до заводских настроек осуществляется довольно просто: Обязательно запишите куда-нибудь данные авторизации в iCloud – Apple ID и пароль.

Открываем «Настройки», оттуда идем в раздел «Основные»: 1 Далее переходим в подраздел «Перенос или сброс iPhone». Если нужно предварительно сохранить данные с телефона в облаке iCloud, коснитесь кнопки «Приступить» (1) и следуйте инструкциям на экране. Если же требуется просто сбросить его, выберите пункт «Стереть контент и настройки» (2). Если был выбран вариант с переносом контента в iCloud, вновь вернитесь в раздел «Настройки > Основные > Перенос и сброс iPhone», затем запустите функцию «Стереть контент и настройки». В следующем окне нужно будет согласиться с полным стиранием данных с аппарата, нажав кнопку «Продолжить»: Дождитесь окончания процесса стирания данных, после чего телефон загрузиться так, словно он был включен впервые.