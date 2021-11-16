Как восстановить iPhone из резервной копии iCloud?

Прежде, чем ответить на этот вопрос, уточним один важный момент. Восстановление данных смартфонов iPhone через встроенное приложение iCloud возможно только в том случае, если предварительно вся информация, включая настройки и пользовательские файлы, была полностью удалена с аппарата. Другими словами, такое восстановление производится только после полного сброса смартфона до заводских настроек.
Вообще, функция резервного копирования пользовательских данных в облако iCloud работает в автоматическом режиме, если она была активирована. Туда сбрасываются, например, отснятые фото- и видеоматериалы. Их можно просматривать и при необходимости восстанавливать на телефоне после случайного или намеренного удаления. Но, похоже, что это относится не ко всем типам данным (все вопросы к Apple).
Кстати, функция восстановления данных из iCloud также используется для переноса данных с одного аппарата на другой. Поклонники Apple-гаджетов пользуются ею 1 раз в год (может и реже – зависит от того, как скоро поступит в продажу очередная обновленная версия iPhone). Потому можно сказать, что новый ненастроенный телефон – главное требование iCloud, соблюдение которого позволит успешно восстановить все данные смартфона.
Сброс данных iPhone перед восстановление из iCloud
Мы выяснили, что перед полным восстановлением данных, хранящихся в облаке iCloud, iPhone нужно сбросить до заводских настроек, вследствие чего с него будут удалены и все пользовательские приложения, мультимедиа и т.д. Последующая инструкция также позволит выгрузить данные на iCloud перед сбросом аппарата. Если ни того, ни другого делать не нужно (ввиду того, что аппарат и так «чист», а нужные данные уже где-то сохранены), можете сразу переходить к следующей части статьи.
Сброс iPhone до заводских настроек осуществляется довольно просто:
- Обязательно запишите куда-нибудь данные авторизации в iCloud – Apple ID и пароль.
- Открываем «Настройки», оттуда идем в раздел «Основные»:
1
- Далее переходим в подраздел «Перенос или сброс iPhone».
- Если нужно предварительно сохранить данные с телефона в облаке iCloud, коснитесь кнопки «Приступить» (1) и следуйте инструкциям на экране. Если же требуется просто сбросить его, выберите пункт «Стереть контент и настройки» (2).
- Если был выбран вариант с переносом контента в iCloud, вновь вернитесь в раздел «Настройки > Основные > Перенос и сброс iPhone», затем запустите функцию «Стереть контент и настройки». В следующем окне нужно будет согласиться с полным стиранием данных с аппарата, нажав кнопку «Продолжить»:
- Дождитесь окончания процесса стирания данных, после чего телефон загрузиться так, словно он был включен впервые.
Восстановление данных через iCloud
Ввиду того, что после сброса мы получили совершенно «новый» телефон, при первом его включении предстоит выполнить настройку, следуя инструкциям на экране. Как только доберетесь до страницы «Приложения и данные»:
- Коснитесь надписи «Восстановить из копии iCloud»:
- Затем потребуется войти в систему, используя свой Apple ID и пароль от сервиса iCloud:
- Останется выбрать резервную копию, из которой будет осуществлено восстановление данных, а затем дождаться завершения операции:
Здесь есть пара нюансов.
Во-первых, восстановление данных через iCloud может продолжаться длительное время, но само окно при этом закрывается уже через минуту или около того. Все дело в том, что сначала восстанавливаются настройки, сообщения и другие малоразмерные данные, а все фотографии, музыка и т.д. — уже после и в фоновом режиме (аппаратом все это время можно будет пользоваться). Обычно, дозагрузка контента автоматически стартует при подключении телефона к беспроводной сети Wi-Fi. Не страшно, если она нестабильна или имеет невысокую пропускную способность. Загрузка будет продолжаться с того места, где она прервалась, если вдруг связь с Wi-Fi прервется.
Во-вторых, в процессе восстановления данных на экране может отображаться (и не один раз) запрос на ввод Apple ID и пароля. Это происходит в случае, если на телефоне в разное время использовалось несколько аккаунтов. Если, например, одно приложение было скачано с использованием одного Apple ID, а другое – с другим Apple ID, то потребуется ввести пароль еще и от второго аккаунта. Но это не означает, что в случае утери данных авторизации процессо восстановления сразу прервется – просто не будет восстановлен тот контект, который был получен с использованием забытого Apple ID.