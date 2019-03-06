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Инструкции 09.04.2026 4 минуты

Как изменить размер сразу нескольких изображений?

Описание различных способов изменения размера нескольких изображений одновременно

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

При работе с большим количеством фотографий часто возникает необходимость обработки на компьютере сразу нескольких изображений. Изменить размер, качество и разрешение каждой картинки можно отдельно, но придется потратить массу времени. Для облегчения и ускорения процесса существует несколько способов, которые помогут обрабатывать несколько изображений одновременно.

Перед началом работы с картинками, создайте новую папку и переместите туда копии фотографий, которые будут редактироваться. Так будет гарантия сохранения исходных файлов.

Изменение размера изображений через Windows

Первый стандартный способ работы с изображениями через приложение, входящее в состав пакета Microsoft Office. Программа Microsoft Office Picture Manager используется для работы с картинками, отобранными в отдельную папку. Делаем это так:

  • Правой кнопкой мышки кликаем по изображению.
  • Выбираем "Открыть с помощью".
  • Жмем на Microsoft Office Picture Manager.
  • В левом верхнем углу выбираем опцию "Представление эскизов".
  • Выбираем картинку, которые будем изменять.
  • Нажимаем "Изменить рисунки".

Изменение размера изображений в Microsoft Office Picture Manager

  • В правом нижнем углу выбираем "Изменение размера".
  • В высветившимся окне отмечаем "Произвольные длину и высоту".
  • В пустые поля вписываем необходимые данные в пикселях.
  • Далее "Ок".
  • Сохраняем, нажав "Файл" - "Сохранить все".

Программы для изменения размера картинок

Есть масса программ, которые осуществляют пакетную обработку файлов. Рассмотрим несколько таких вариантов.

XnView — специальная бесплатная программа, которая используется для редактирования изображений. Это очень удобная и простая в управлении утилита работает с высокой скоростью и имеет русскоязычную версию.

  • Открываем папку с фото, которые будем редактировать с использованием клавиш Ctrl+O.
  • Через Ctrl + А выделяем все файлы.
  • Жмем на "Преобразование".
  • В "Пакетной обработке" укажите папку для последующего сохранения измененных файлов.

Изменение размера изображений в XnView

  • Нажимаем "Преобразование".
  • Выбираем необходимый параметр, например, "Изменения размера".
  • Жмем кнопку "Добавить".
  • В правом окне задаем параметры изменения (ширину и высоту). Сделать это можно самостоятельно или выбрав из предложенных программой (в этом случае не забудьте снять галочку возле "поменять высоту с шириной").
  • Нажимаем "Выполнить".
  • После завершения процесса проверяем результат в конечной папке.

Fast Stone Image Viewer — еще одна бесплатная программа, которая позволяет изменять изображения и сохранять их в "облаке", создавая виртуальные архивы. Софт имеет массу дополнительных возможностей, легко устанавливается и управляется:

  • Открываем папку с отобранными фотографиями в программе.
  • Выделяем картинки, которые будут редактироваться через "преобразовать выбранное".

Изменение размера изображений в Fast Stone Image Viewer

  • Из высветившихся с левой стороны файлов, которые есть на компьютере, выбираем и перетаскиваем в правое окно путем нажатия "добавить" те, которые необходимы для обработки (чтобы редактировать все файлы, можно сразу нажать "Добавить все").
  • Далее выбираем настройки.

Настройки Fast Stone Image Viewer

  • Выбираем "Изменить настройки и размеры" "дополнительно".
  • Выбираем "Изменить размер" и ставим отметку.
  • Устанавливаете необходимые параметры в открывшемся окне.
  • Предварительный просмотр с помощью значка с изображением листика с лупой.
  • Нажимаем "Старт".

Отредактированные файлы сохранятся в указанной в настройках папке.

IrfanView обладает широкими возможностями пакетной обработки. Пользуется большой популярностью, очень компактная, работает с хорошей скоростью и переведена на русский язык. Для редактирования изображений с помощью IrfanView необходимо сделать следующее:

  • Запустите программу и откройте меню File.
  • Выбираем Batch conversion.

Настройки программы IrfanView

  • В левом верхнем углу поставьте отметку на batch conversion.
  • Выберите формат, в котором будут сохранены файлы.

Изменение размера изображений в IrfanView

  • Определите параметры редактирования.
  • Выберите папку для сохранения готовых фото.
  • Нажмите Start Batch.

Программа сама отредактирует и сохранит в выбранной папке все выбранные картинки.

Редактирование изображений онлайн

Существует масса онлайн сервисов, используя которые можно в считанные секунды отредактировать изображения, без установки каких-либо дополнительных приложений на компьютер. Для этого требуется перетащить картинку в окно соответствующего сервиса и произвести настройку. Один из таких сайтов — iloveimg.com.

Онлайн-сервис iloveimg

Еще один онлайн ресурс, с помощью которого можно обработать фото — photo-resizer.ru. Его панель управления выглядит так:

Онлайн-сервис photo-resizer

В интернете достаточно много таких "помощников". Подобрать можно по своему усмотрению. Принцип их работы практически одинаковый:

  • Загружаете фото в окно.
  • С помощью панели управления устанавливаете необходимые параметры.
  • Нажимаете "Создать".
  • Готовую картинку скачиваете на компьютер.

Облачное хранилище

Любой носитель информации в виде DVD диска, флешки или жесткий диск, может со временем выйти из строя или просто устареть. Это приведет к потере, хранящейся на нем информации, в числе которой может быть и ваш семейный архив. Для того чтобы обезопасить себя, рекомендуем делать копии и размещать их на виртуальном сервере. Таких предложений сегодня достаточно много Dropbox, Яндекс-Диск, Google Диск, Облако Mail.ru. Вы получаете большое по объему (на некоторых серверах до 16 ГБ) хранилище бесплатно.

Как это работает, предлагаем рассмотреть на примере Облака Mail.ru.

  • Регистрируем себе почтовый ящик на mail.ru
  • На главной странице mail.ru заходим во вкладку "Все проекты" "Облако"
  • Для удобства работы, устанавливаем на компьютер приложение "Облако@mail.ru"
  • Вход осуществляем, используя свою почту и пароль

Изменение размера изображений через Облако Mail.ru

  • Выбираем папку, в которой будем сохранять фото для облака.
  • Заходим в созданную папку и перемещаем туда наши измененные картинки.
  • Ждем синхронизации папки с виртуальным сервером.

В итоге, наши фото хранятся одновременно и на жестком диске, и на виртуальном. При этом если случайно, по каким- то причинам они исчезнут с жесткого диска, их всегда можно будет получить с облака, ведь там они сохранены.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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