Как изменить размер сразу нескольких изображений?

При работе с большим количеством фотографий часто возникает необходимость обработки на компьютере сразу нескольких изображений. Изменить размер, качество и разрешение каждой картинки можно отдельно, но придется потратить массу времени. Для облегчения и ускорения процесса существует несколько способов, которые помогут обрабатывать несколько изображений одновременно.

Перед началом работы с картинками, создайте новую папку и переместите туда копии фотографий, которые будут редактироваться. Так будет гарантия сохранения исходных файлов.

Изменение размера изображений через Windows Первый стандартный способ работы с изображениями через приложение, входящее в состав пакета Microsoft Office. Программа Microsoft Office Picture Manager используется для работы с картинками, отобранными в отдельную папку. Делаем это так: Правой кнопкой мышки кликаем по изображению.

Выбираем "Открыть с помощью".

Жмем на Microsoft Office Picture Manager.

В левом верхнем углу выбираем опцию "Представление эскизов".

Выбираем картинку, которые будем изменять.

Нажимаем "Изменить рисунки". В правом нижнем углу выбираем "Изменение размера".

В высветившимся окне отмечаем "Произвольные длину и высоту".

В пустые поля вписываем необходимые данные в пикселях.

Далее "Ок".

Сохраняем, нажав "Файл" - "Сохранить все".

Программы для изменения размера картинок Есть масса программ, которые осуществляют пакетную обработку файлов. Рассмотрим несколько таких вариантов. XnView — специальная бесплатная программа, которая используется для редактирования изображений. Это очень удобная и простая в управлении утилита работает с высокой скоростью и имеет русскоязычную версию. Открываем папку с фото, которые будем редактировать с использованием клавиш Ctrl+O.

Через Ctrl + А выделяем все файлы.

Жмем на "Преобразование".

В "Пакетной обработке" укажите папку для последующего сохранения измененных файлов. Нажимаем "Преобразование".

Выбираем необходимый параметр, например, "Изменения размера".

Жмем кнопку "Добавить".

В правом окне задаем параметры изменения (ширину и высоту). Сделать это можно самостоятельно или выбрав из предложенных программой (в этом случае не забудьте снять галочку возле "поменять высоту с шириной").

Нажимаем "Выполнить".

После завершения процесса проверяем результат в конечной папке. Fast Stone Image Viewer — еще одна бесплатная программа, которая позволяет изменять изображения и сохранять их в "облаке", создавая виртуальные архивы. Софт имеет массу дополнительных возможностей, легко устанавливается и управляется: Открываем папку с отобранными фотографиями в программе.

Выделяем картинки, которые будут редактироваться через "преобразовать выбранное". Из высветившихся с левой стороны файлов, которые есть на компьютере, выбираем и перетаскиваем в правое окно путем нажатия "добавить" те, которые необходимы для обработки (чтобы редактировать все файлы, можно сразу нажать "Добавить все").

Далее выбираем настройки. Выбираем "Изменить настройки и размеры" "дополнительно".

Выбираем "Изменить размер" и ставим отметку.

Устанавливаете необходимые параметры в открывшемся окне.

Предварительный просмотр с помощью значка с изображением листика с лупой.

Нажимаем "Старт". Отредактированные файлы сохранятся в указанной в настройках папке. IrfanView обладает широкими возможностями пакетной обработки. Пользуется большой популярностью, очень компактная, работает с хорошей скоростью и переведена на русский язык. Для редактирования изображений с помощью IrfanView необходимо сделать следующее: Запустите программу и откройте меню File.

Выбираем Batch conversion. В левом верхнем углу поставьте отметку на batch conversion.

Выберите формат, в котором будут сохранены файлы. Определите параметры редактирования.

Выберите папку для сохранения готовых фото.

Нажмите Start Batch. Программа сама отредактирует и сохранит в выбранной папке все выбранные картинки.

Редактирование изображений онлайн Существует масса онлайн сервисов, используя которые можно в считанные секунды отредактировать изображения, без установки каких-либо дополнительных приложений на компьютер. Для этого требуется перетащить картинку в окно соответствующего сервиса и произвести настройку. Один из таких сайтов — iloveimg.com. Еще один онлайн ресурс, с помощью которого можно обработать фото — photo-resizer.ru. Его панель управления выглядит так: В интернете достаточно много таких "помощников". Подобрать можно по своему усмотрению. Принцип их работы практически одинаковый: Загружаете фото в окно.

С помощью панели управления устанавливаете необходимые параметры.

Нажимаете "Создать".

Готовую картинку скачиваете на компьютер.