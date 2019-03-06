Как изменить размер сразу нескольких изображений?

При работе с большим количеством фотографий часто возникает необходимость обработки на компьютере сразу нескольких изображений. Изменить размер, качество и разрешение каждой картинки можно отдельно, но придется потратить массу времени. Для облегчения и ускорения процесса существует несколько способов, которые помогут обрабатывать несколько изображений одновременно.
Перед началом работы с картинками, создайте новую папку и переместите туда копии фотографий, которые будут редактироваться. Так будет гарантия сохранения исходных файлов.
Изменение размера изображений через Windows
Первый стандартный способ работы с изображениями через приложение, входящее в состав пакета Microsoft Office. Программа Microsoft Office Picture Manager используется для работы с картинками, отобранными в отдельную папку. Делаем это так:
- Правой кнопкой мышки кликаем по изображению.
- Выбираем "Открыть с помощью".
- Жмем на Microsoft Office Picture Manager.
- В левом верхнем углу выбираем опцию "Представление эскизов".
- Выбираем картинку, которые будем изменять.
- Нажимаем "Изменить рисунки".
- В правом нижнем углу выбираем "Изменение размера".
- В высветившимся окне отмечаем "Произвольные длину и высоту".
- В пустые поля вписываем необходимые данные в пикселях.
- Далее "Ок".
- Сохраняем, нажав "Файл" - "Сохранить все".
Программы для изменения размера картинок
Есть масса программ, которые осуществляют пакетную обработку файлов. Рассмотрим несколько таких вариантов.
XnView — специальная бесплатная программа, которая используется для редактирования изображений. Это очень удобная и простая в управлении утилита работает с высокой скоростью и имеет русскоязычную версию.
- Открываем папку с фото, которые будем редактировать с использованием клавиш Ctrl+O.
- Через Ctrl + А выделяем все файлы.
- Жмем на "Преобразование".
- В "Пакетной обработке" укажите папку для последующего сохранения измененных файлов.
- Нажимаем "Преобразование".
- Выбираем необходимый параметр, например, "Изменения размера".
- Жмем кнопку "Добавить".
- В правом окне задаем параметры изменения (ширину и высоту). Сделать это можно самостоятельно или выбрав из предложенных программой (в этом случае не забудьте снять галочку возле "поменять высоту с шириной").
- Нажимаем "Выполнить".
- После завершения процесса проверяем результат в конечной папке.
Fast Stone Image Viewer — еще одна бесплатная программа, которая позволяет изменять изображения и сохранять их в "облаке", создавая виртуальные архивы. Софт имеет массу дополнительных возможностей, легко устанавливается и управляется:
- Открываем папку с отобранными фотографиями в программе.
- Выделяем картинки, которые будут редактироваться через "преобразовать выбранное".
- Из высветившихся с левой стороны файлов, которые есть на компьютере, выбираем и перетаскиваем в правое окно путем нажатия "добавить" те, которые необходимы для обработки (чтобы редактировать все файлы, можно сразу нажать "Добавить все").
- Далее выбираем настройки.
- Выбираем "Изменить настройки и размеры" "дополнительно".
- Выбираем "Изменить размер" и ставим отметку.
- Устанавливаете необходимые параметры в открывшемся окне.
- Предварительный просмотр с помощью значка с изображением листика с лупой.
- Нажимаем "Старт".
Отредактированные файлы сохранятся в указанной в настройках папке.
IrfanView обладает широкими возможностями пакетной обработки. Пользуется большой популярностью, очень компактная, работает с хорошей скоростью и переведена на русский язык. Для редактирования изображений с помощью IrfanView необходимо сделать следующее:
- Запустите программу и откройте меню File.
- Выбираем Batch conversion.
- В левом верхнем углу поставьте отметку на batch conversion.
- Выберите формат, в котором будут сохранены файлы.
- Определите параметры редактирования.
- Выберите папку для сохранения готовых фото.
- Нажмите Start Batch.
Программа сама отредактирует и сохранит в выбранной папке все выбранные картинки.
Редактирование изображений онлайн
Существует масса онлайн сервисов, используя которые можно в считанные секунды отредактировать изображения, без установки каких-либо дополнительных приложений на компьютер. Для этого требуется перетащить картинку в окно соответствующего сервиса и произвести настройку. Один из таких сайтов — iloveimg.com.
Еще один онлайн ресурс, с помощью которого можно обработать фото — photo-resizer.ru. Его панель управления выглядит так:
В интернете достаточно много таких "помощников". Подобрать можно по своему усмотрению. Принцип их работы практически одинаковый:
- Загружаете фото в окно.
- С помощью панели управления устанавливаете необходимые параметры.
- Нажимаете "Создать".
- Готовую картинку скачиваете на компьютер.
Облачное хранилище
Любой носитель информации в виде DVD диска, флешки или жесткий диск, может со временем выйти из строя или просто устареть. Это приведет к потере, хранящейся на нем информации, в числе которой может быть и ваш семейный архив. Для того чтобы обезопасить себя, рекомендуем делать копии и размещать их на виртуальном сервере. Таких предложений сегодня достаточно много Dropbox, Яндекс-Диск, Google Диск, Облако Mail.ru. Вы получаете большое по объему (на некоторых серверах до 16 ГБ) хранилище бесплатно.
Как это работает, предлагаем рассмотреть на примере Облака Mail.ru.
- Регистрируем себе почтовый ящик на mail.ru
- На главной странице mail.ru заходим во вкладку "Все проекты" "Облако"
- Для удобства работы, устанавливаем на компьютер приложение "Облако@mail.ru"
- Вход осуществляем, используя свою почту и пароль
- Выбираем папку, в которой будем сохранять фото для облака.
- Заходим в созданную папку и перемещаем туда наши измененные картинки.
- Ждем синхронизации папки с виртуальным сервером.
В итоге, наши фото хранятся одновременно и на жестком диске, и на виртуальном. При этом если случайно, по каким- то причинам они исчезнут с жесткого диска, их всегда можно будет получить с облака, ведь там они сохранены.