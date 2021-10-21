Как отключить пароль при входе в Windows 11?

Если каждый раз при включении компьютера не хочется вводить пароль, но и также не хочется оставлять учетную запись Windows совсем без защиты, тогда можно активировать функцию автоматического входа в систему. При этом следует понимать, что доступ к компьютеру смогут получить все — члены семьи, сотрудники и т.д. Потому отключение пароля при входе следует выполнять только в том случае, когда есть уверенность, что к компьютеру никто не сможет подобраться физически.

Сразу отметим, что процедуру отключения пароля при входе не удастся проделать, если учетная запись Windows 11 защищена графическим паролем, ПИН-кодом, отпечатком пальца, системой распознавания лица или физическим ключом безопасности. Предварительно эти способы защиты придется отключить.