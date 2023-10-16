Чем открыть TIFF — программы для изображений в формате TIFF

За время развития техники для хранения файлов появилось большое количество разных форматов. Особенно много типов расширений существует для изображений. К ним относится популярный формат TIFF. Разберем, что он представляет собой и какими программами поддерживается.

Что такое TIFF? TIFF (.tif) – распространенный формат растровых изображений. Чаще всего он используется при хранении снимков, для которых важно качество. Формат позволяет сохранять картинки с высокой четкостью и максимально корректной цветопередачей. Из-за этого TIFF пользуется спросом среди фотографов. Несмотря на все преимущества, формат не имеет широкого распространения в интернете. Такие файлы весят намного больше, чем картинки в JPEG. Поэтому именно последний стал стандартом для сети. JPEG распространен практически везде, из-за чего все программы для просмотра изображений и графические редакторы, а также многие браузеры поддерживают работу с ним. TIFF-формат не имеет такой популярности, поэтому далеко не все приложения умеют работать с ним. Из-за этого подбор подходящих утилит для просмотра изображений в TIFF усложняется.

Топ-3 удобных программы для открытия файлов TIFF Разберем несколько простых в использовании приложений, которые помогут открыть изображение с расширением .tif в Windows. Все утилиты из подборки бесплатны и размещены в свободном доступе.

XnView XnView – одна из самых популярных утилит для просмотра картинок в Windows. Позволяет открывать изображения практически во всех существующих форматах. В этом заключается основное преимущество приложения перед стандартной утилитой, встроенной в Windows. При этом XnView остается легкой и простой в использовании программой без большого количества лишних функций. Среди других плюсов утилиты можно выделить поддержку воспроизведения некоторых типов видео, удобный функционал для работы с папками, открытия и сортировки изображений в них, а также наличие ряда полезных инструментов, часто нужных при просмотре файла.

FastStone Image Viewer Другая популярная программа для просмотра графических файлов в Windows – Image Viewer от разработчика FastStone, известного благодаря ряду утилит по работе с мультимедиа. Решение также бесплатное, однако стоит помнить, что исходный код приложения закрыт. Image Viewer может распознавать большинство доступных форматов картинок, в том числе .tif.

Universal Viewer Universal Viewer – простая легковесная утилита для открытия графических файлов разных форматов. Поддерживает работу со всеми основными и наиболее распространенными видами изображений, в том числе с TIFF. Занимает всего несколько мегабайт на диске и практически не использует ресурсы ОЗУ, что делает утилиту производительной и удобной на старых и слабых компьютерах.