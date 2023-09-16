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Инструкции 10.11.2021 3 минуты

Как в Windows 11 открыть «Панель администрирования»?

Инструкции по запуску «Панели администрирования» на Windows 11 разными способами.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

«Панель/инструменты администрирования» или просто «Администрирование» в Windows 11 именуется как «Инструменты Windows», потому пользователи новой системы и не могут сразу обнаружить их. Самый простой способ их открытия — использование встроенной в меню «Пуск» поисковой строки. Т.е. просто вписываем в нее запрос «Инструменты Windows» и затем кликаем по отобразившемуся значку:

Поиск в меню Пуск1

Но есть и ряд других способов открытия «Инструментов Windows». Кроме того, можно создать и разместить на рабочем столе или в разделе «Быстрый доступ» менеджера «Проводник» специальную системную папку-ярлык, при открытии которой можно будет сразу попасть в искомую панель администрирования. Это окажется полезным для тех, кому часто приходится запускать тот или иной инструмент, доступный через данную панель.

Открытие «Инструментов Windows» через «Панель управления»

Первым делом нужно открыть «Панель управления», что можно сделать при помощи того же поиска в меню «Пуск» или путем выполнения команды «control» в окне «Выполнить». Для использования второго способа нажмите клавиши «Win + R», впишите указанную команду в открывшееся окно и нажмите «ОК»:

Выполнение команды «control» в окне «Выполнить»

Далее в «Панели управления» перейдите в раздел «Система и безопасность»:

Работа в «Панели управления»

В нижней части списка подразделов находится элемент «Инструменты Windows» — кликаем по нему.

Элемент «Инструменты Windows»

Открытие «Панели администрирования» Windows 11 через «Проводник»

Через файловый менеджер «Проводник» можно перейти практически в любой раздел/подраздел «Панели управления». Для перехода к «Инструментам Windows» просто скопируйте нижеследующий адрес в адресную строку «Проводника» и нажмите «Enter» (не имеет значения, какая в данный момент папка открыта в «Проводнике»):

Панель управления\Система и безопасность\Инструменты Windows

Проводник

«Инструменты Windows» при этом будут открыты в новом окне (в «Панели управления»). Но можно воспользоваться и фактическим адресом местоположения входящих в панель администрирования инструментов:

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools

При переходе по этому адресу искомая панель будет открыта в самом «Проводнике», а все доступные в ней инструменты будут доступны для запуска с ярлыков:

Administrative Tools

Открытие «Инструментов Windows» через программу «Выполнить», командную строку и PowerShell

Существуют две команды, позволяющие перейти в панель администрирования Windows 11 из указанных в заголовке системных приложений:

  1. control admintools
  2. control /name Microsoft.AdministrativeTools

Открываем панель из системной программы «Выполнить» («Win + R» для вызова):

Команда "control admintools"

Открываем командную строку (можно открыть, вписав в поиск «Пуска» запрос «командная строка» или «cmd»), вписываем одну из двух команд и нажимаем Enter:

Командная строка

Открываем PowerShell (также можно найти через поиск «Пуска» при помощи запроса «PowerShell»), вписываем команду и затем — Enter:

PowerShell

Создание папки-ярлыка для доступа к «Инструментам Windows»

Чтобы не мучиться каждый раз, когда потребуется открыть «Инструменты Windows», можно создать специальную папку-ярлык на рабочем столе или в любом другом месте на диске. Вообще, это самая обыкновенная папка, только с необычным именем:

  • Создайте новую папку в любом месте на диске и назовите ее следующим образом:

Администрирование.{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}

Папка "Администрирование"

  • Откройте папку обычным образом. На экране отобразится панель администрирования.

Панель администрирования Windows 11

Эту папку также можно будет закрепить в секции «Быстрый доступ» файлового менеджера «Проводник» для еще большего упрощения доступа к «Инструментам Windows». Кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню пункт «Закрепить на панели быстрого доступа»:

Закрепление Панели администрирования

На этом все.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Обсуждение статьи

1 отзыв

Andrey Romantik

Благодарю за программу, скачивал тимвивер, но он почему-то наглухо отказывался соединяться, ваша же соединилась без проблем! Единственный минус нельзя развернуть на всё окно, но это я уже придираюсь