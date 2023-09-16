Как в Windows 11 открыть «Панель администрирования»?

«Панель/инструменты администрирования» или просто «Администрирование» в Windows 11 именуется как «Инструменты Windows», потому пользователи новой системы и не могут сразу обнаружить их. Самый простой способ их открытия — использование встроенной в меню «Пуск» поисковой строки. Т.е. просто вписываем в нее запрос «Инструменты Windows» и затем кликаем по отобразившемуся значку:

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Но есть и ряд других способов открытия «Инструментов Windows». Кроме того, можно создать и разместить на рабочем столе или в разделе «Быстрый доступ» менеджера «Проводник» специальную системную папку-ярлык, при открытии которой можно будет сразу попасть в искомую панель администрирования. Это окажется полезным для тех, кому часто приходится запускать тот или иной инструмент, доступный через данную панель.

Открытие «Инструментов Windows» через «Панель управления» Первым делом нужно открыть «Панель управления», что можно сделать при помощи того же поиска в меню «Пуск» или путем выполнения команды «control» в окне «Выполнить». Для использования второго способа нажмите клавиши «Win + R», впишите указанную команду в открывшееся окно и нажмите «ОК»: Далее в «Панели управления» перейдите в раздел «Система и безопасность»: В нижней части списка подразделов находится элемент «Инструменты Windows» — кликаем по нему.

Открытие «Панели администрирования» Windows 11 через «Проводник» Через файловый менеджер «Проводник» можно перейти практически в любой раздел/подраздел «Панели управления». Для перехода к «Инструментам Windows» просто скопируйте нижеследующий адрес в адресную строку «Проводника» и нажмите «Enter» (не имеет значения, какая в данный момент папка открыта в «Проводнике»): Панель управления\Система и безопасность\Инструменты Windows «Инструменты Windows» при этом будут открыты в новом окне (в «Панели управления»). Но можно воспользоваться и фактическим адресом местоположения входящих в панель администрирования инструментов: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools При переходе по этому адресу искомая панель будет открыта в самом «Проводнике», а все доступные в ней инструменты будут доступны для запуска с ярлыков:

Открытие «Инструментов Windows» через программу «Выполнить», командную строку и PowerShell Существуют две команды, позволяющие перейти в панель администрирования Windows 11 из указанных в заголовке системных приложений: control admintools control /name Microsoft.AdministrativeTools Открываем панель из системной программы «Выполнить» («Win + R» для вызова): Открываем командную строку (можно открыть, вписав в поиск «Пуска» запрос «командная строка» или «cmd»), вписываем одну из двух команд и нажимаем Enter: Открываем PowerShell (также можно найти через поиск «Пуска» при помощи запроса «PowerShell»), вписываем команду и затем — Enter: