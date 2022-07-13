Чем открыть SVG — программы для открытия файлов SVG

SVG (аббревиатура от «Scalable Vector Graphics») — открытый стандартизованный формат файла для векторной графики, т.е. это графические файлы, они же — векторные изображения. Формат основан на XML (расширяемом языке разметки) и имеет схожую с ним древовидную структуру, содержащую теги, элементы и атрибуты. Это говорит о том, что SVG-файлы могут быть просмотрены в любом текстовом редакторе, включая «Блокнот». Однако этот способ не позволит увидеть графическое содержимое SVG-файла, а только его текстовый код. Рассмотрим несколько вариантов открытия изображений формата SVG.

Браузеры Самый простой способ открытия SVG — использование любого современного браузера. Вообще, в Windows (по крайней мере, в Windows 11), тип файла «SVG» по умолчанию привязан Microsoft Edge, о чем свидетельствует значок данного браузера, присваиваемый изображениям с расширением «.svg»: Независимо от того, привязан ли тип файлов «SVG» к Microsoft Edge, его можно просто перетащить мышкой в любой другой браузер, например — в Firefox: И все же просматривать SVG-изображения удобнее в векторных графических редакторах. А при необходимости редактирования этих файлов без редакторов вообще не обойтись.

Inkscape Бесплатная программа Inkscape считается лучшей программой из числа бесплатных для создания и редактирования векторных SVG-изображений. Помимо SVG, данный графический редактор поддерживает множество форматов растровых изображений (JPG, PNG и т.д.), а также PDF-документы и даже чертежи DXF. Программа Inkscape обладает всеми необходимыми инструментами и функциями для создания и редактирования SVG: Инструменты для рисования (карандаш, перо и т.д.).

Добавление различных геометрических фигур.

Добавление текстов: поддержка любых контурных шрифтов, в т.ч. с написанием справа налево, настройка кернинга, межбуквенного и межстрочного интервала, добавление текста в фигурах и т.д.

Возможность вставки в SVG растровой графики из внешних файлов.

Инструменты для манипуляции отдельными объектами: преобразования (перемещение, масштабирование, вращение, наклон), создание и управления слоями, команды выравнивания и распределения, операции Z-порядка и др.

Функции заполнения и обводки: редактор градиентов, заливки узором, пунктирные штрихи с множеством предопределенных шаблонов штрихов, инструменты выбора цвета, копирование и вставка стилей и многие другие. Это не полный список возможностей редактора Inkscape.

XnViewMP Бесплатная программа XnViewMP представляет собой менеджер изображений, позволяющий не просто просматривать графические файлы, но и по-разному организовывать их, конвертировать из одного формата в другой, изменять разрешение и применять ряд других операций в пакетном режиме. Но для нас самое важное — поддержка программой XnViewMP SVG-изображений. Но, к сожалению, менеджер XnViewMP отображает SVG-файлы только как растровую графику, автоматически преобразуя изначально векторные изображения. Т.е. при увеличении открытой картинки она не сглаживается: Отсюда вывод — программа XnViewMP подходит только для просмотра SVG-изображений, хотя, конечно, ее можно использовать и для их организации, конвертации, а также выполнения разнообразных базовых операций над ними. Если пользователю приходится сталкиваться с обработкой большого количества SVG-файлов, XnViewMP точно станет хорошим инструментом в решении этой задачи. Есть один важный момент. С настройками по умолчанию программа XnViewMP не отображает во встроенном файловом менеджере файлы формата SVG. Чтобы исправить это, нужно открыть настройки (клавиша F12), перейти в раздел «Список файлов», открыть вкладку «Пользовательский фильтр» и удалить из текстовой строки «Исключения» расширения «svg» и «svgs»:

GIMP Бесплатная программа GIMP — графический редактор, специализирующийся на растровой графике, но частично поддерживающий и векторную графику, в т.ч. открытие, редактирование и создание SVG-изображений. Функциональные возможности GIMP довольно широки. Если совсем вкратце, то при помощи данного редактора можно как рисовать сложные изображения с нуля (что дополнительно обусловлено поддержкой слоев), так и очень тонко редактировать их. Набор инструментов GIMP схож с таковым у знаменитых редакторов Photoshop и CoralDraw (правда, только у старых версий). Присутствуют функции пакетной обработки файлов, в т.ч. и их конвертация. Касательно обработки SVG. По словам авторов редактора, начиная с версии 2.0 код GIMP был переписан под работу с данным форматом изображений. Хотя, конечно, GIMP уступает по своим возможностям в обработке векторной графике рассмотренному ранее редактору Inkscape, т.к. он все же специализируется на редактировании растровых изображений. Зато GIMP позволяет с легкостью импортировать объекты из SVG-файлов в текущий проект без потерь в качестве.