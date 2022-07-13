Чем открыть SVG — программы для открытия файлов SVG

SVG (аббревиатура от «Scalable Vector Graphics») — открытый стандартизованный формат файла для векторной графики, т.е. это графические файлы, они же — векторные изображения. Формат основан на XML (расширяемом языке разметки) и имеет схожую с ним древовидную структуру, содержащую теги, элементы и атрибуты. Это говорит о том, что SVG-файлы могут быть просмотрены в любом текстовом редакторе, включая «Блокнот». Однако этот способ не позволит увидеть графическое содержимое SVG-файла, а только его текстовый код. Рассмотрим несколько вариантов открытия изображений формата SVG.
Браузеры
Самый простой способ открытия SVG — использование любого современного браузера. Вообще, в Windows (по крайней мере, в Windows 11), тип файла «SVG» по умолчанию привязан Microsoft Edge, о чем свидетельствует значок данного браузера, присваиваемый изображениям с расширением «.svg»:
Независимо от того, привязан ли тип файлов «SVG» к Microsoft Edge, его можно просто перетащить мышкой в любой другой браузер, например — в Firefox:
И все же просматривать SVG-изображения удобнее в векторных графических редакторах. А при необходимости редактирования этих файлов без редакторов вообще не обойтись.
Inkscape
Бесплатная программа
Inkscape считается лучшей программой из числа бесплатных для создания и редактирования векторных SVG-изображений. Помимо SVG, данный графический редактор поддерживает множество форматов растровых изображений (JPG, PNG и т.д.), а также PDF-документы и даже чертежи DXF.
Программа Inkscape обладает всеми необходимыми инструментами и функциями для создания и редактирования SVG:
- Инструменты для рисования (карандаш, перо и т.д.).
- Добавление различных геометрических фигур.
- Добавление текстов: поддержка любых контурных шрифтов, в т.ч. с написанием справа налево, настройка кернинга, межбуквенного и межстрочного интервала, добавление текста в фигурах и т.д.
- Возможность вставки в SVG растровой графики из внешних файлов.
- Инструменты для манипуляции отдельными объектами: преобразования (перемещение, масштабирование, вращение, наклон), создание и управления слоями, команды выравнивания и распределения, операции Z-порядка и др.
- Функции заполнения и обводки: редактор градиентов, заливки узором, пунктирные штрихи с множеством предопределенных шаблонов штрихов, инструменты выбора цвета, копирование и вставка стилей и многие другие.
Это не полный список возможностей редактора Inkscape.
XnViewMP
Бесплатная программа
XnViewMP представляет собой менеджер изображений, позволяющий не просто просматривать графические файлы, но и по-разному организовывать их, конвертировать из одного формата в другой, изменять разрешение и применять ряд других операций в пакетном режиме. Но для нас самое важное — поддержка программой XnViewMP SVG-изображений.
Но, к сожалению, менеджер XnViewMP отображает SVG-файлы только как растровую графику, автоматически преобразуя изначально векторные изображения. Т.е. при увеличении открытой картинки она не сглаживается:
Отсюда вывод — программа XnViewMP подходит только для просмотра SVG-изображений, хотя, конечно, ее можно использовать и для их организации, конвертации, а также выполнения разнообразных базовых операций над ними. Если пользователю приходится сталкиваться с обработкой большого количества SVG-файлов, XnViewMP точно станет хорошим инструментом в решении этой задачи.
Есть один важный момент. С настройками по умолчанию программа XnViewMP не отображает во встроенном файловом менеджере файлы формата SVG. Чтобы исправить это, нужно открыть настройки (клавиша F12), перейти в раздел «Список файлов», открыть вкладку «Пользовательский фильтр» и удалить из текстовой строки «Исключения» расширения «svg» и «svgs»:
GIMP
Бесплатная программа
GIMP — графический редактор, специализирующийся на растровой графике, но частично поддерживающий и векторную графику, в т.ч. открытие, редактирование и создание SVG-изображений.
Функциональные возможности GIMP довольно широки. Если совсем вкратце, то при помощи данного редактора можно как рисовать сложные изображения с нуля (что дополнительно обусловлено поддержкой слоев), так и очень тонко редактировать их. Набор инструментов GIMP схож с таковым у знаменитых редакторов Photoshop и CoralDraw (правда, только у старых версий). Присутствуют функции пакетной обработки файлов, в т.ч. и их конвертация.
Касательно обработки SVG. По словам авторов редактора, начиная с версии 2.0 код GIMP был переписан под работу с данным форматом изображений. Хотя, конечно, GIMP уступает по своим возможностям в обработке векторной графике рассмотренному ранее редактору Inkscape, т.к. он все же специализируется на редактировании растровых изображений. Зато GIMP позволяет с легкостью импортировать объекты из SVG-файлов в текущий проект без потерь в качестве.
Онлайн-сервис SVGViewer
Бесплатный сервис
Изображения формата SVG можно просматривать не только с помощью программ, но и веб-сервисов, одним из которых является SVGViewer. При помощи данного сервиса можно параллельно просматривать SVG-файлы и вносить изменения в их исходный код (по сути, редактировать), которые моментально отображаются в исходном изображении.
Также онлайн-сервис SVGViewer позволяет добавлять в SVG-изображения различные готовые объекты, представленные в большом количестве в левой части страницы. Для программистов данный сервис может стать хорошим инструментом для преобразования SVG-кода в код React и React Native, использующийся для разработки пользовательских интерфейсов.
И последнее — при помощи SVGViewer изображения формата SVG можно конвертировать в PNG.
На этом и завершим.