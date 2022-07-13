Чем открыть EPUB — программы для открытия файлов EPUB

ePub — один из самых распространенных форматов электронных книг. Файлы «.epub» представляют собой контейнер, в котором могут храниться как текстовые (собственно, сама книга), так и мультимедийные данные — изображения, аудио и видео. Существует довольно большое количество программ (т.н. «читалки») — платных и бесплатных — позволяющих открывать ePub-документы.

Calibre Бесплатна программа Calibre — простой в использовании программа для чтения электронных книг в различных форматах, в т.ч. и ePub. По совместительству — это еще менеджер электронных книг, предоставляющий возможность создания собственной коллекции книг, журналов, комиксов и т.д., каталогизировать их, сортировать по различным критериям, осуществлять поиск в созданной пользователем библиотеке и многое другое. Программа для чтения ePub Calibre позволяет изменять размер шрифта, настраивать поля, редактировать метаданные, добавлять автоматически созданное оглавление, загружать обложки для книг из интернета, конвертировать электронные книги из одного формата в другой.

Sumatra PDF Бесплатная программа Sumatra PDF — программа, изначально предназначавшаяся для открытия PDF-документов. Со временем функционал приложения был расширен, и в настоящий момент с его помощью можно открывать файлы форматов eBook (сюда относится ePub и Mobi), CBZ/CBR (обычно это комиксы), DjVu, XPS, CHM, а также наиболее распространенные форматы изображений. Программа Sumatra PDF поддерживает создание закладок, добавление аннотаций, изменение цвета фона и шрифта, автоматическое масштабирование, поиск текста. Имеет настраиваемый многовкладочный интерфейс, что позволяет работать с несколькими документами одновременно. По словам разработчиков, приложение может без труда открывать даже большие файлы ePub, автоматически выставляя правильные отступы, генерируя удобный древовидный список глав.

Freda Бесплатная программа Freda — бесплатная программа для чтения электронных книг (книг) в Windows. В настоящее время распространяется через магазин приложений Microsoft Store. Читалка Freda позволяет пользователю бесплатно скачивать книги из коллекции объемом более чем 50 тыс. оцифрованных произведений, ставших достоянием общественности. Конечно, пользователь может открывать через программу и собственные электронные книги, причем не только в формате ePub, но и Mobi, FB2, HTML и TXT. Приложение предлагает настраиваемые элементы управления, шрифты и цвета, позволяет создавать и редактировать аннотации и закладки, осуществлять поиск словарных определений и переводов слов и выражений (при наличии интернета), преобразовывать текст в речь, отображать изображения и диаграммы в книгах. Распространяемая бесплатно версия Freda имеет один небольшой недостаток — наличие рекламы в нижней части основного экрана. Ее можно удалить только приобретя редакцию «Freda+». Никаких функциональных ограничений у бесплатной версии нет.

Icecream Ebook Reader Условно-бесплатная программа Icecream Ebook Reader — еще одна популярная программа для чтения электронных книг. Помимо ePub, приложением также поддерживаются файлы форматов FB2, MOBI, PDF, CBR, CBZ и TXT. Отметим следующие функциональные возможности и особенности Icecream Ebook Reader: Возможность создания электронной библиотеки, а также ее экспорта.

Организация книг в библиотеке.

Функция отслеживания прогресса чтения для всех когда-либо открывавшихся книг, позволяющая продолжить чтение одним нажатием на кнопку.

Возможность поиска текста в книгах, а также их перевода и определений.

Добавление аннотаций и закладок. У бесплатной версии программы Icecream Ebook Reader имеются незначительные функциональные ограничения: невозможность копирования текста из книг, добавления заметок с текстом (можно без текста), пакетного импорта книг в библиотеку (только по одной за раз), создания собственных разделов в библиотеке, редактирования названий и авторов книг.

Adobe Digital Editions Бесплатная программа Adobe Digital Editions — одна из немногих программ разработки Adobe, распространяемых бесплатно. Представляет собой читалку для электронных книг ePub, а также PDF-документов. Имеет простой интуитивно понятный интерфейс без излишеств с минимальным количеством настроек. Одной из основных причин выбора в пользу Adobe Digital Editions является поддержка стандарта EPUB 3, который дает пользователям более широкие возможности чтения за счет поддержки чтения справа налево, динамического изменения размера изображений без потери качества, лучшего отображения математических формул. Также отметим следующие важные моменты: Наличие встроенной библиотеки, в которой можно создавать неограниченное число разделов с книгами.

Возможность импорта книг в библиотеку в большом количестве одновременно.

Сортировка книг по различным критериям — названию, автору, времени добавления или последнего открытия и др.

Возможность создания закладок и добавления текстовых заметок, а также выделения текста на страницах книг для удобства последующего конспектирования.

Наличие текстового поиска.

Быстрое изменение размера шрифта от маленького до очень крупного.

Работа в оконном и полноэкранном режиме. Отметим, что для установки Adobe Digital Editions на компьютер программе требуются права администратора (видимо, по той причине, что в процессе установки предлагается инсталляция одной из сторонних программ Adobe, но это можно отменить).

Bookviser Reader Условно-бесплатная программа Bookviser Reader — программа для чтения электронных книг различных форматов для систем Windows 8 и выше (распространяется через Microsoft Store). Отличается простым и приятным на внешний вид интерфейсом. Поддерживает книги формата ePub, FB2 и TXT. Читалка Bookviser Reader имеет следующие особенности: Изменение стиля и размера шрифта, межбуквенных и межсторочных интервалов, возможность разворота страниц.

Изменение яркости, быстрое переключение между темной и светлой темами, возможность включения/выключения функции автоматического разворота страниц.

Поиск и скачивание книг из онлайн-библиотек Feedbooks, Project Gutenberg и Smashword.

Возможность подключения к любым электронным OPDS-каталогам с книгами.

Возможность импорта книг не только с компьютера, но и облака OneDrive.

Создание закладок, добавление заметок, выделение текста.

Перевод текста и возможность «поделиться» им через социальные сети.

Группировка книг в библиотеке по авторам и жанрам, сортировка по алфавиту или дате последнего открытия, создание собственных разделов в библиотеке.

Поиск текста в книге и другие. Платная версия программы Bookviser Reader имеет дополнительные возможности: преобразование текста в речь, многоцветный маркер для выделения текстов, оформление страниц в стиле винтажной бумаги, добавление пользовательских текстур для оформления страниц, дополнительные темы для интерфейса, посвященные разным жанрам (детектив, научная фантастика, фэнтези и т. д.).

Sony Reader for PC Бесплатная программа Sony Reader for PC — программа от известного производителя электронной техники, изначально предназначенное для синхронизации цифрового контента между компьютером и устройствами Sony Reader, но его можно использовать и без наличия данных устройств. Это универсальное приложение, позволяющее не только открывать электронные книги в формате ePbub, но и документы PDF, RTF, DOC, DOCX и TXT, воспроизводить аудиофайлы MP3 и AAC (.mp4/.m4a), а также просматривать изображения JPG/JPEG, PNG, BMP и GIF. Одна из ключевых особенностей программы Sony Reader for PC — возможность создания электронных библиотек отдельно для книг, аудиокниг и изображений. Прочие возможности: Добавление книг и других добавленных книг в список избранных.

Создание собственных коллекций.

Добавление закладок отдельно для левой и правой страницы.

Создание перманентных выделений текста в книгах.

Быстрый доступ к содержанию, закладкам и выделениям без закрытия книги или открытия дополнительных окон.

Быстрое изменение размера шрифта и переключение между одностраничным и двухстраничным, оконным и полноэкранным режимами чтения,

Поиск текста в книгах.

Отслеживания прогресса чтения для каждой из открывавшихся книг и другие возможности. При наличии в распоряжении пользователя Sony Reader программа Sony Reader for PC сможет автоматически синхронизировать весь контент между им и компьютером, а также позволит быстро перемещать/копировать книги, документы, мультимедиа файлы между устройствами.