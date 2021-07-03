Чем открыть EPS — программы для открытия файлов формата EPS

EPS (Encapsulated PostScript) — это графический формат файлов, которые могут одновременно содержать, как векторную, так и растровую графику. Данный формат был разработан компанией Adobe, а потому лучшими программами для работы с такими файлами считаются Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator и Adobe Acrobat (выбор редактора зависит от того, что конкретно требуется пользователю — создание изображений, электронных документов, веб-публикаций и т.д.). Но все эти приложения платные, созданы они для профессионалов, требуют навыков в обращении.

Для просмотра и/или редактирования EPS-файлов есть и совершенно бесплатные программы. К ним относятся различные просмотрщики изображений и электронных документов, а также графические редакторы. Открытие и/или редактирование EPS возможно и при помощи веб-сервисов, т.е. при использовании браузеров.

Free EPS Viewer Бесплатная программа Free EPS Viewer — еще одна бесплатная программа, предназначенная исключительно для просмотра EPS-файлов. По функционалу является клоном предыдущего приложения (или наоборот), за исключением того, что Free EPS Viewer не поддерживает форматы PSD и AI. У Free EPS Viewer также присутствуют функция конвертирования EPS в изображения формата JPG, PNG, BMP, GIF и TIFF.

XnViewMP Бесплатная программа XnViewMP (ранее XnView) — программа, которую можно отнести к графическим редакторам, но все же ее основное предназначение — просмотр широкого спектра графических форматов, включая и EPS. Приложение XnViewMP имеет встроенный файловый менеджер, позволяющий просматривать превью изображений в различных режимах, по-разному сортировать их, находить картинки на компьютере и т.д. Сюда включены базовые инструменты редактирования изображений — изменение разрешения, управление цветом, разворот, наложение различных фильтров и другие. Но главное, XnViewMP можно использовать как просмотрщик EPS-файлов и совершенно бесплатно.

FastStone Image Viewer Бесплатная программа FastStone Image Viewer — практически полный аналог предыдущей программы, также являющийся просмтрщиком-редактором. Приложение укомплектовано файловым менеджером и имеет ряд несложных базовых инструментов для обработки изображений графической составляющей EPS-файлов.

IrfanView Бесплатная программа IrfanView — еще один бесплатный просмотрщик EPS-файлов и целого ряда форматов изображений. Также имеет базовые инструменты для обработки графических файлов, но здесь не предусмотрено файлового менеджера. Программа IrfanView умеет конвертировать файлы из одного формата в другой. В список поддерживаемых форматов относится и EPS. Одна из особенностей приложения — наличие модуля пакетной обработки файлов. Если есть необходимость изменение разрешения или конвертировании большого числа EPS-файлов в JPG или иной формат, IrfanView придется кстати.

Scribus Бесплатная программа Scribus — бесплатное приложение, предназначенное для верстки электронных документов и редактирования изображений. В некотором роде программа является бесплатным аналогом Adobe InDesign. Scribus поддерживает открытие, редактирование и использование в качестве контента для наполнения верстаемых документов различных графических форматов файлов, в т.ч. и EPS. Редактор Scribus позволяет размещать в EPS-файлах тексты, таблицы и внешние изображения. Пользователю также доступны различные инструменты для рисования — от обычного пера/карандаша до кривых Безье. Предусмотрен полный набор инструментов для вставки в EPS геометрических фигур, линий, стрелок и прочих графических элементов. Помимо открытия EPS-файлов, редактор Scribus также способен создавать их — как с нуля, так и путем конвертирования в EPS графических файлов других поддерживаемых форматов.

Inkscape Бесплатная программа Inkscape — а это уже полноценный графический редактор, считающийся одной из лучших бесплатных альтернатив Adobe Illustrator. Весь спектр возможностей Inkscape расписывать не имеет смысла — список довольно большой. Главное, что редактор Inkscape предоставляет кучу инструментов для редактирования EPS-файлов, обеспечивает пользователя возможностью их создания с нуля и конвертирования в другие графические форматы.

LibreOffice Draw Бесплатная программа LibreOffice Draw является составной частью офисного пакета LibreOffice. Т.е. при установке LibreOffice на компьютер устанавливается и ее модуль Draw — графический векторный редактор, поддерживающий широкий спектр форматов изображений, а также EPS-файлы. Конечно, устанавливать весь офисный пакет LibreOffice ради просмотра EPS-файлов не совсем целесообразно, но сделав это, пользователь заодно обзаведется бесплатным текстовым редактором (аналогом MS Word), табличным процессором (как MS Excel), редактором презентаций другими полезными инструментами. А если имеется необходимость создания EPS-файлов с разнообразными диаграммами, графиками, математическими формулами и прочим спецконтентом, то LibreOffice Draw — это отличное решение.