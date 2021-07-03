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Инструкции 09.04.2026 6 минут

Чем открыть EPS — программы для открытия файлов формата EPS

Программы и онлайн-сервисы для открытия и редактирования EPS-файлов.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

EPS (Encapsulated PostScript) — это графический формат файлов, которые могут одновременно содержать, как векторную, так и растровую графику. Данный формат был разработан компанией Adobe, а потому лучшими программами для работы с такими файлами считаются Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator и Adobe Acrobat (выбор редактора зависит от того, что конкретно требуется пользователю — создание изображений, электронных документов, веб-публикаций и т.д.). Но все эти приложения платные, созданы они для профессионалов, требуют навыков в обращении.

Для просмотра и/или редактирования EPS-файлов есть и совершенно бесплатные программы. К ним относятся различные просмотрщики изображений и электронных документов, а также графические редакторы. Открытие и/или редактирование EPS возможно и при помощи веб-сервисов, т.е. при использовании браузеров.

SysTools PSD Viewer

Бесплатная программа

SysTools PSD Viewer — бесплатная и предельно простая в использовании программа, позволяющая просматривать не только PSD (о чем говорит название), но также EPS и AI-файлы. Помимо того, данное приложение может использоваться в качестве конвертера перечисленных форматов в наиболее распространенные типы графических файлов — JPG, PNG, BMP, GIF и TIFF.

SysTools PSD Viewer

Вообще, данное приложение является просмотрщиком проектов Adobe Photoshop и Adobe Illustrator (с чем и связана поддержка PSD и AI), но для него нет никакой разницы, где и как был создан открываемый EPS-файл (ведь это универсальный формат).

Никаких настроек программа Sys ToolsEPS Viewer не имеет. Из инструментов — увеличение/уменьшение масштаба, разворот и перемещение мышкой по увеличенной картинке. Также имеется возможность изменения разрешения изображения, ну и упомянутое выше конвертирование.

Free EPS Viewer

Бесплатная программа

Free EPS Viewer — еще одна бесплатная программа, предназначенная исключительно для просмотра EPS-файлов. По функционалу является клоном предыдущего приложения (или наоборот), за исключением того, что Free EPS Viewer не поддерживает форматы PSD и AI.

Free EPS Viewer

У Free EPS Viewer также присутствуют функция конвертирования EPS в изображения формата JPG, PNG, BMP, GIF и TIFF.

XnViewMP

Бесплатная программа

XnViewMP (ранее XnView) — программа, которую можно отнести к графическим редакторам, но все же ее основное предназначение — просмотр широкого спектра графических форматов, включая и EPS.

XnViewMP

Приложение XnViewMP имеет встроенный файловый менеджер, позволяющий просматривать превью изображений в различных режимах, по-разному сортировать их, находить картинки на компьютере и т.д. Сюда включены базовые инструменты редактирования изображений — изменение разрешения, управление цветом, разворот, наложение различных фильтров и другие. Но главное, XnViewMP можно использовать как просмотрщик EPS-файлов и совершенно бесплатно.

FastStone Image Viewer

Бесплатная программа

FastStone Image Viewer — практически полный аналог предыдущей программы, также являющийся просмтрщиком-редактором. Приложение укомплектовано файловым менеджером и имеет ряд несложных базовых инструментов для обработки изображений графической составляющей EPS-файлов.

FastStone Image Viewer

IrfanView

Бесплатная программа

IrfanView — еще один бесплатный просмотрщик EPS-файлов и целого ряда форматов изображений. Также имеет базовые инструменты для обработки графических файлов, но здесь не предусмотрено файлового менеджера.

IrfanView

Программа IrfanView умеет конвертировать файлы из одного формата в другой. В список поддерживаемых форматов относится и EPS. Одна из особенностей приложения — наличие модуля пакетной обработки файлов. Если есть необходимость изменение разрешения или конвертировании большого числа EPS-файлов в JPG или иной формат, IrfanView придется кстати.

Scribus

Бесплатная программа

Scribus — бесплатное приложение, предназначенное для верстки электронных документов и редактирования изображений. В некотором роде программа является бесплатным аналогом Adobe InDesign. Scribus поддерживает открытие, редактирование и использование в качестве контента для наполнения верстаемых документов различных графических форматов файлов, в т.ч. и EPS.

Scribus

Редактор Scribus позволяет размещать в EPS-файлах тексты, таблицы и внешние изображения. Пользователю также доступны различные инструменты для рисования — от обычного пера/карандаша до кривых Безье. Предусмотрен полный набор инструментов для вставки в EPS геометрических фигур, линий, стрелок и прочих графических элементов.

Помимо открытия EPS-файлов, редактор Scribus также способен создавать их — как с нуля, так и путем конвертирования в EPS графических файлов других поддерживаемых форматов.

Inkscape

Бесплатная программа

Inkscape — а это уже полноценный графический редактор, считающийся одной из лучших бесплатных альтернатив Adobe Illustrator. Весь спектр возможностей Inkscape расписывать не имеет смысла — список довольно большой.

Inkscape

Главное, что редактор Inkscape предоставляет кучу инструментов для редактирования EPS-файлов, обеспечивает пользователя возможностью их создания с нуля и конвертирования в другие графические форматы.

LibreOffice Draw

Бесплатная программа

LibreOffice Draw является составной частью офисного пакета LibreOffice. Т.е. при установке LibreOffice на компьютер устанавливается и ее модуль Draw — графический векторный редактор, поддерживающий широкий спектр форматов изображений, а также EPS-файлы.

LibreOffice Draw

Конечно, устанавливать весь офисный пакет LibreOffice ради просмотра EPS-файлов не совсем целесообразно, но сделав это, пользователь заодно обзаведется бесплатным текстовым редактором (аналогом MS Word), табличным процессором (как MS Excel), редактором презентаций другими полезными инструментами. А если имеется необходимость создания EPS-файлов с разнообразными диаграммами, графиками, математическими формулами и прочим спецконтентом, то LibreOffice Draw — это отличное решение.

Онлайн-сервисы для просмотра EPS-файлов

Когда нет возможности установки программ для просмотра или редактирования EPS-файлов, всегда можно воспользоваться одним из онлайн-сервисов с аналогичным функционалом.

Сервис Epsviewer.org

Данный онлайн-сервис предоставляет возможность просмотра EPS-файлов с их последующим сохранением в одном из поддерживаемых графических форматов (JPG, PNG, BMP, GIF и TIFF). Пользоваться им просто:

Epsviewer.org

  • После появления изображения его можно будет увеличить/уменьшить, повернуть и конвертировать в один из графических форматов (кнопки под изображением).

Сервис Epsviewer.org

Сервис Fviewer.com

А это более простой в плане функциональных возможностей онлайн-сервис, предназначенный только для просмотра EPS-файлов. Однако он имеет функцию, отсутствующую у Epsviewer.org — открытие EPS по прямой URL-ссылке:

  • Откройте страницу просмотра EPS.
  • Нажмите кнопку «Выберите файл с компьютера», чтобы загрузить EPS-файл с локального хранилища, либо вставьте прямую (должна заканчиваться на «.eps») URL-ссылку на EPS-файл в соответствующее поле.

Fviewer.com

  • EPS-файл будет открыт. Хоть у сервиса и нет функции конвертирования EPS в обычное изображение, это можно сделать и средствами самого браузера. Просто кликните по картинке правой кнопкой мыши, затем выберите «Сохранить изображение как…» или «Копировать изображение» (впоследствии можно будет вставить в любой графический редактор).

Сервис Fviewer.com

Используем Google Drive (Google Диск)

Не все знают, что облачное хранилище Google Drive имеет встроенные инструменты, позволяющие просматривать и редактировать файлы различных форматов. К ним относятся и EPS. Данный способ также хорош тем, что он может быть применен для просмотра большого количества EPS-файлов.

  • Для использования Google Drive следует создать учетную запись в системе Google.
  • Далее заходим в облачное хранилище Google Drive.
  • В левом верхнем углу страницы нажимаем кнопку «Создать».

Google Drive

  • И выбираем из выпадающего меню пункт «Загрузить файлы» или «Загрузить папку» (если нужно загрузить одновременно несколько файлов).

Облачное хранилище Google Drive

  • Загруженный файл (или несколько) отобразятся в хранилище «Мой диск». Останется кликнуть по нему пару раз мышкой для открытия.

Облачное хранилище Google Drive

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