Чем открыть AI — программы для открытия файлов AI

Файлы с расширением «.ai» представляют собой векторные изображения. Это стандартный формат сохранения файлов в приложении Adobe Illustrator. Помимо использования данного графического редактора, AI-изображения можно просматривать и в ряде других программ. Кроме того, существует возможность открытия при помощи онлайн-сервисов.

Adobe Acrobat Reader DC Бесплатная программа Программа Adobe Acrobat Reader DC служит, в первую очередь, для работы с электронными документами PDF — открытие, создание и редактирование (бесплатная версия позволяет только открывать PDF). Однако с ее помощью также можно просматривать и векторные изображения формата AI, хотя после установки приложения на компьютер файлы с расширением «.ai» не привязываются к Adobe Acrobat Reader DC. Для просмотра AI-изображений можно воспользоваться меню «Файл > Открыть» (либо используйте комбинацию клавиш «Ctrl + O»): В диалоговом окне открытия файла выберите вариант «Все файлы (*.*)» в списке в правом нижнем углу, затем укажите открываемый файл: Готово: Если нужно привязать AI-изображения к Adobe Acrobat Reader DC, чтобы они открывались в этой программе автоматически, достаточно кликнуть два раза по файлу, выбрать в открывшемся окне значок приложения, установить галочку напротив «Всегда использовать это приложение для открытия .ai файлов» и нажать «ОК»:

Ai Viewer Бесплатная программа Ai Viewer — узкоспециализированная программа, позволяющая просматривать файлы форматов AI и EPS, а также конвертировать их в стандартные форматы изображений. Сразу после установки приложения файлы с расширением «.ai» будут привязаны к открытию в Ai Viewer, потому никаких манипуляций с настройками системы не придется делать. Просмотрщик Ai Viewer позволяет выполнять над AI-изображениями такие стандартные операции как разворот, масштабирование и изменение разрешения. При необходимости AI-файл можно сохранить в одном из стандартных форматов изображений — JPG, PNG, BMP, GIF или TIFF. Причем изображение будет сохранено с измененным разрешением и/или разворотом.

Inkscape Бесплатная программа Inkscape — бесплатный графический редактор, поддерживающий широкий спектр форматов изображений, в т.ч. и векторные AI. Открытые в Inkscape AI-изображения можно будет редактировать, используя все имеющиеся инструменты редактора, вплоть до рисования и добавления новых объектов. Однако отредактированные AI-файлы нельзя сохранить в первоначальном формате, но можно в одном из множества поддерживаемых программой форматов экспорта, в т.ч., например, в PDF.

GIMP Бесплатная программа GIMP — еще один бесплатный графический редактор, только специализирующийся на создании и редактировании растровых изображений. Программа также способна открывать и редактировать AI-изображения, однако при их импорте осуществляется автоматическое преобразование векторной графики в растровую. Как и в случае с Adobe Acrobat Reader DC, хранящиеся на диске AI-файлы не привязываются к программе, потому их нужно открывать через меню «Файл > Открыть»: После выбора AI-файла откроется окно «Импорт из PDF» (GIMP работает с AI-файлами как PDF-документами), в котором можно предварительно изменить ширину, высоту и разрешение изображения: После этого с импортированным AI-файлом можно будет работать как с обычным растровым изображением. По окончанию редактирования AI-файл можно сохранить в любом поддерживаемом редактором GIMP формате.