Чем открыть AI — программы для открытия файлов AI

Файлы с расширением «.ai» представляют собой векторные изображения. Это стандартный формат сохранения файлов в приложении Adobe Illustrator. Помимо использования данного графического редактора, AI-изображения можно просматривать и в ряде других программ. Кроме того, существует возможность открытия при помощи онлайн-сервисов.
Adobe Acrobat Reader DC
Бесплатная программа
Программа Adobe Acrobat Reader DC служит, в первую очередь, для работы с электронными документами PDF — открытие, создание и редактирование (бесплатная версия позволяет только открывать PDF). Однако с ее помощью также можно просматривать и векторные изображения формата AI, хотя после установки приложения на компьютер файлы с расширением «.ai» не привязываются к Adobe Acrobat Reader DC. Для просмотра AI-изображений можно воспользоваться меню «Файл > Открыть» (либо используйте комбинацию клавиш «Ctrl + O»):
В диалоговом окне открытия файла выберите вариант «Все файлы (*.*)» в списке в правом нижнем углу, затем укажите открываемый файл:
Готово:
Если нужно привязать AI-изображения к Adobe Acrobat Reader DC, чтобы они открывались в этой программе автоматически, достаточно кликнуть два раза по файлу, выбрать в открывшемся окне значок приложения, установить галочку напротив «Всегда использовать это приложение для открытия .ai файлов» и нажать «ОК»:
Ai Viewer
Бесплатная программа
Ai Viewer — узкоспециализированная программа, позволяющая просматривать файлы форматов AI и EPS, а также конвертировать их в стандартные форматы изображений. Сразу после установки приложения файлы с расширением «.ai» будут привязаны к открытию в Ai Viewer, потому никаких манипуляций с настройками системы не придется делать.
Просмотрщик Ai Viewer позволяет выполнять над AI-изображениями такие стандартные операции как разворот, масштабирование и изменение разрешения. При необходимости AI-файл можно сохранить в одном из стандартных форматов изображений — JPG, PNG, BMP, GIF или TIFF. Причем изображение будет сохранено с измененным разрешением и/или разворотом.
Inkscape
Бесплатная программа
Inkscape — бесплатный графический редактор, поддерживающий широкий спектр форматов изображений, в т.ч. и векторные AI.
Открытые в Inkscape AI-изображения можно будет редактировать, используя все имеющиеся инструменты редактора, вплоть до рисования и добавления новых объектов. Однако отредактированные AI-файлы нельзя сохранить в первоначальном формате, но можно в одном из множества поддерживаемых программой форматов экспорта, в т.ч., например, в PDF.
GIMP
Бесплатная программа
GIMP — еще один бесплатный графический редактор, только специализирующийся на создании и редактировании растровых изображений. Программа также способна открывать и редактировать AI-изображения, однако при их импорте осуществляется автоматическое преобразование векторной графики в растровую.
Как и в случае с Adobe Acrobat Reader DC, хранящиеся на диске AI-файлы не привязываются к программе, потому их нужно открывать через меню «Файл > Открыть»:
После выбора AI-файла откроется окно «Импорт из PDF» (GIMP работает с AI-файлами как PDF-документами), в котором можно предварительно изменить ширину, высоту и разрешение изображения:
После этого с импортированным AI-файлом можно будет работать как с обычным растровым изображением.
По окончанию редактирования AI-файл можно сохранить в любом поддерживаемом редактором GIMP формате.
Онлайн-сервис Fviewer.com
Бесплатный сервис
Если требуется просмотреть лишь небольшое количество AI-изображений, нет необходимости в установке каких-либо программ — достаточно воспользоваться любым онлайн сервисом, позволяющим просматривать файлы данного типа. К таким сервисам относится и fviewer.com. Работать с ним очень просто:
- Переходим по этой ссылке, затем запускаем «Просмотрщик AI файлов»:
- Перетаскиваем мышью файл в указанное на странице место либо кликаем кнопку «Выберите файл с компьютера», чтобы загрузить AI-изображение:
- Готово:
Сервисов, подобных Fviewer.com, немало — их легко найти при помощи любой поисковой системы по запросу «просмотр AI онлайн».