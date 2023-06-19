Как сделать макрос на мышку?

Макросы или макрокоманды — набор команд, автоматически выполняющихся каким-либо устройством или программой. Любые действия мышкой — нажатие кнопок, вращение колесиком, перемещение указателя — также можно автоматизировать при помощи макросов. Существует два метода создания макрокоманд для мыши:

Программно-аппаратный метод. Предполагает использование встроенной в мышь функции записи макросов, если таковая у нее присутствует (как правило, таким функционалом обладают геймерские устройства). В большинстве случаев пользователю достаточно удерживать специальную кнопку для активации функции записи макрокоманды, выполнить действия мышкой, затем нажать ее повторно для сохранения результата. Такие мыши всегда поставляются производителями в комплекте с фирменным программным-обеспечением, позволяющим управлять записанными макросами и редактировать их. Программный метод. Предполагает использование специализированных компьютерных программ для записи и последующего воспроизведения макросов. Преимущество данного метода в том, что он применим вообще к любой мышке — даже к самым старым моделям.

Данный обзор посвящен только программному методу создания макросов для мышек, для чего нами были найдены и протестированы различные программы.

Pulover’s Macro Creator Бесплатная программа Pulover’s Macro Creator — довольно мощная программа с обширным функционалом, позволяющая создавать макросы не только для мыши, но и клавиатуры. На наш взгляд, приложение имеет несколько перегруженный кнопками, меню и прочими функциональными элементами интерфейс. Тем не менее, программа Pulover’s Macro Creator довольно проста в использовании. Чтобы создать макрос для мыши с ее помощью, достаточно выполнить следующие действия: Кликаем по кнопке Запись макроса или нажимаем клавиши Ctrl + R — это приведет к отображению на экране небольшого гаджета (панели управления), а сама программа будет свернута. В отобразившемся гаджете присутствуют две кнопки записи макрокоманд. Та, что со значком «+», используется для записи макрокоманд с нуля. Кликните по ней (также можно использовать клавишу F9):

Выполните требуемые действия с мышью, затем нажмите кнопку остановки записи или вновь нажмите клавишу F9:

Теперь сохраним записанную макрокоманду, для чего нужно вернуться в основное окно программы и нажать на кнопку сохранения:

На этом, в общем-то, все. Для запуска текущего (открытого в программе) макроса достаточно нажать кнопку воспроизведения в гаджете или использовать горячую клавишу F4 (ее можно изменить, кликнув по текстовому полю напротив надписи Играть в основном окне программы):

Как можно заметить, программа Pulover’s Macro Creator имеет встроенный редактор макросов, в котором перечислены все записанные пользователем действия. Любую команду можно отредактировать, кликнув по ней пару разу мышкой, или отключить, сняв галочку.

При необходимости в открытый в редакторе макрос можно добавить дополнительные действия. Для этого предназначена кнопка записи у гаджета без значка «+». Добавить команды можно и вручную, выбрав нужную на панели инструментов в основном окне либо в меню Команды:

Конечно, функционал Pulover’s Macro Creator позволяет создавать куда более сложные макросы, чем тот, что был продемонстрирован здесь. Просто обратите внимание на команды на предыдущем скриншоте.

MouseKey Recorder Условно-бесплатная программа MouseKey Recorder — одна из самых простых программ для создания макрокоманд под мышь и клавиатуру, обладающая лишь базовым функционалом. Утилита распространяется по условно-бесплатной модели. У бесплатной версии есть ограничение по количеству повторений записанного макроса (не более 15 циклов за раз). Программа MouseKey Recorder не требует особых навыков для использования:

Кнопка для запуска функции записи макроса: нажимаем и сразу выполняем действия с мышью. Кнопка остановки записи. Кнопка воспроизведения макроса. Кнопка загрузки сохраненных в файл макрокоманд. Кнопка сохранения макросов в файл. Если требуется повторить макрокоманду несколько раз и/или изменить скорость ее воспроизведения:

Кликаем по кнопке Speed & Num. of Repetitions — откроется небольшое окно.

— откроется небольшое окно. В поле Repetitions задается количество повторений выполнения макроса (в бесплатной версии MouseKey Recorder можно указать до 15 повторений)

задается количество повторений выполнения макроса (в бесплатной версии MouseKey Recorder можно указать до 15 повторений) В поле Speed задается скорость выполнения макроса от 1х до 10х.

задается скорость выполнения макроса от 1х до 10х. Также можно задать паузу между повторениями, вписав нужное количество секунд в поле Pause between Также программа MouseKey Recorder способна запускать макросы по расписанию:

Кликаем по кнопке Scheduler для открытия окна настройки расписания.

для открытия окна настройки расписания. В блоке Start задается время и дата запуска макроса (после заполнения полей кликаем OK — ниже отобразится таймер, отсчитывающий время до запуска макрокоманды).

задается время и дата запуска макроса (после заполнения полей кликаем — ниже отобразится таймер, отсчитывающий время до запуска макрокоманды). В блоке End — время и дата остановки макроса (не обязательно для заполнения, но вообще предназначено для бесконечно повторяющихся макрокоманд). На этом возможности программы MouseKey Recorder заканчиваются.

Niatask Бесплатная программа Niatask — еще одна бесплатная программа для создания макросов для мыши и для клавиатуры. В отличие от двух предыдущих утилит, в Niatask пользователи могут работать с группой макрокоманд, объединенных в один проект. Это удобно, когда требуется, например, последовательно запускать несколько макросов (не придется загружать их по отдельности). Использование Niatask выглядит следующим образом: Создаем новый проект: меню File пункт New Project:

Кликаем по кнопке Record New во вкладке Project:

Откроется вкладка Script — нажимаем здесь кнопку записи макроса и выполняем действия с мышью и/или клавиатурой. Ели требуется отключить запись нажатия клавиш, перед нажатием кнопки записи снимаем галочку с пункта Record Keystrokes. А в поле Record Countdown можно задать паузу в секундах, по прошествии которой будет запущена функция записи.

Останавливаем запись макроса:

Если вновь кликнуть по кнопке записи, программа не удалит уже записанную макрокоманду, а создаст новую и импортирует ее в текущий проект. Для примера создадим 3 макроса, а потом перейдем во вкладку Project:

Как можно заметить, в нашем проекте теперь присутствует 3 макроса. Чтобы запустить любой из них, просто кликаем по кнопке Play. В заключении рассмотрим работу с автокликерами — простейшими (как правило) программами для создания макросов, служащих для выполнения множественных кликов мышью с заданной скоростью.