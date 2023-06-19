Как сделать макрос на мышку?

Макросы или макрокоманды — набор команд, автоматически выполняющихся каким-либо устройством или программой. Любые действия мышкой — нажатие кнопок, вращение колесиком, перемещение указателя — также можно автоматизировать при помощи макросов. Существует два метода создания макрокоманд для мыши:
- Программно-аппаратный метод. Предполагает использование встроенной в мышь функции записи макросов, если таковая у нее присутствует (как правило, таким функционалом обладают геймерские устройства). В большинстве случаев пользователю достаточно удерживать специальную кнопку для активации функции записи макрокоманды, выполнить действия мышкой, затем нажать ее повторно для сохранения результата. Такие мыши всегда поставляются производителями в комплекте с фирменным программным-обеспечением, позволяющим управлять записанными макросами и редактировать их.
- Программный метод. Предполагает использование специализированных компьютерных программ для записи и последующего воспроизведения макросов. Преимущество данного метода в том, что он применим вообще к любой мышке — даже к самым старым моделям.
Данный обзор посвящен только программному методу создания макросов для мышек, для чего нами были найдены и протестированы различные программы.
Pulover’s Macro Creator
Бесплатная программа
Pulover’s Macro Creator — довольно мощная программа с обширным функционалом, позволяющая создавать макросы не только для мыши, но и клавиатуры. На наш взгляд, приложение имеет несколько перегруженный кнопками, меню и прочими функциональными элементами интерфейс. Тем не менее, программа Pulover’s Macro Creator довольно проста в использовании. Чтобы создать макрос для мыши с ее помощью, достаточно выполнить следующие действия:
- Кликаем по кнопке Запись макроса или нажимаем клавиши Ctrl + R — это приведет к отображению на экране небольшого гаджета (панели управления), а сама программа будет свернута.
- В отобразившемся гаджете присутствуют две кнопки записи макрокоманд. Та, что со значком «+», используется для записи макрокоманд с нуля. Кликните по ней (также можно использовать клавишу F9):
- Выполните требуемые действия с мышью, затем нажмите кнопку остановки записи или вновь нажмите клавишу F9:
- Теперь сохраним записанную макрокоманду, для чего нужно вернуться в основное окно программы и нажать на кнопку сохранения:
- На этом, в общем-то, все. Для запуска текущего (открытого в программе) макроса достаточно нажать кнопку воспроизведения в гаджете или использовать горячую клавишу F4 (ее можно изменить, кликнув по текстовому полю напротив надписи Играть в основном окне программы):
Как можно заметить, программа Pulover’s Macro Creator имеет встроенный редактор макросов, в котором перечислены все записанные пользователем действия. Любую команду можно отредактировать, кликнув по ней пару разу мышкой, или отключить, сняв галочку.
При необходимости в открытый в редакторе макрос можно добавить дополнительные действия. Для этого предназначена кнопка записи у гаджета без значка «+». Добавить команды можно и вручную, выбрав нужную на панели инструментов в основном окне либо в меню Команды:
Конечно, функционал Pulover’s Macro Creator позволяет создавать куда более сложные макросы, чем тот, что был продемонстрирован здесь. Просто обратите внимание на команды на предыдущем скриншоте.
MouseKey Recorder
Условно-бесплатная программа
MouseKey Recorder — одна из самых простых программ для создания макрокоманд под мышь и клавиатуру, обладающая лишь базовым функционалом. Утилита распространяется по условно-бесплатной модели. У бесплатной версии есть ограничение по количеству повторений записанного макроса (не более 15 циклов за раз).
Программа MouseKey Recorder не требует особых навыков для использования:
- Кнопка для запуска функции записи макроса: нажимаем и сразу выполняем действия с мышью.
- Кнопка остановки записи.
- Кнопка воспроизведения макроса.
- Кнопка загрузки сохраненных в файл макрокоманд.
- Кнопка сохранения макросов в файл.
Если требуется повторить макрокоманду несколько раз и/или изменить скорость ее воспроизведения:
- Кликаем по кнопке Speed & Num. of Repetitions — откроется небольшое окно.
- В поле Repetitions задается количество повторений выполнения макроса (в бесплатной версии MouseKey Recorder можно указать до 15 повторений)
- В поле Speed задается скорость выполнения макроса от 1х до 10х.
- Также можно задать паузу между повторениями, вписав нужное количество секунд в поле Pause between
Также программа MouseKey Recorder способна запускать макросы по расписанию:
- Кликаем по кнопке Scheduler для открытия окна настройки расписания.
- В блоке Start задается время и дата запуска макроса (после заполнения полей кликаем OK — ниже отобразится таймер, отсчитывающий время до запуска макрокоманды).
- В блоке End — время и дата остановки макроса (не обязательно для заполнения, но вообще предназначено для бесконечно повторяющихся макрокоманд).
На этом возможности программы MouseKey Recorder заканчиваются.
Niatask
Бесплатная программа
Niatask — еще одна бесплатная программа для создания макросов для мыши и для клавиатуры. В отличие от двух предыдущих утилит, в Niatask пользователи могут работать с группой макрокоманд, объединенных в один проект. Это удобно, когда требуется, например, последовательно запускать несколько макросов (не придется загружать их по отдельности).
Использование Niatask выглядит следующим образом:
- Создаем новый проект: меню File пункт New Project:
- Кликаем по кнопке Record New во вкладке Project:
- Откроется вкладка Script — нажимаем здесь кнопку записи макроса и выполняем действия с мышью и/или клавиатурой. Ели требуется отключить запись нажатия клавиш, перед нажатием кнопки записи снимаем галочку с пункта Record Keystrokes. А в поле Record Countdown можно задать паузу в секундах, по прошествии которой будет запущена функция записи.
- Останавливаем запись макроса:
- Если вновь кликнуть по кнопке записи, программа не удалит уже записанную макрокоманду, а создаст новую и импортирует ее в текущий проект. Для примера создадим 3 макроса, а потом перейдем во вкладку Project:
- Как можно заметить, в нашем проекте теперь присутствует 3 макроса. Чтобы запустить любой из них, просто кликаем по кнопке Play.
В заключении рассмотрим работу с автокликерами — простейшими (как правило) программами для создания макросов, служащих для выполнения множественных кликов мышью с заданной скоростью.
Free Mouse Clicker
Бесплатная программа
Free Mouse Clicker — простой в использовании автокликер, предназначенный исключительно для выполнения кликов мышью в текущем местоположении курсора.
Для запуска автоматических кликов мышью от пользователя требуется лишь:
- Указать интервал (скорость) кликов в блоке Click Interval. Минимальная скорость может составлять 1 клик раз в 100 часов, максимальная — 100 кликов в секунду.
- В меню Mouse задать кнопку, нажатие которой будет эмулироваться программой (левая или правая — Left Button или Right Button, соответственно).
- В меню Action задать выбрать тип кликов — одинарные (Single Click) или двойные (Double Click).
- Нажать кнопку Start, и программа приступит к выполнению своей задачи.
Добавим, что для запуска и остановки кликов можно использовать горячие клавиши. По умолчанию — это Ctrl + F2 для запуска и Ctrl+F3 для остановки выполнения макроса. Функциональную клавишу можно изменить в блоке Hot Key.