Как установить Windows 10 с USB-флешки?

Установка операционных систем с CD/DVD-дисков — неактуальное на сегодняшний день мероприятие. Проще и быстрее выполнить эту операцию с USB-накопителя. Все современные компьютеры умеют загружать с флешек и загрузочные программы, и установщики ОС. Главное — наличие загрузочного USB-накопителя с файлами установки Windows.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УСТАНОВКИ WINDOWS 10 С ФЛЕШКИ? В первую очередь, необходимо создать загрузочную флешку с Windows 10. Подробную инструкцию по ее созданию при помощи разных программ можно прочитать на нашем сайте — Как записать Windows 10 на флешку . Дальнейший алгоритм действий выглядит следующим образом: Вход в настройки (пользовательский интерфейс) BIOS компьютера. Включение опции загрузки компьютера с USB-накопителя. Загрузка с флешки. Выбор и/или создание раздела жесткого диска для установки в него операционной системы. Завершение установки. Возможно, в вашем случае можно будет пропустить первые два шага, это зависит от функционала материнской платы компьютера. Можно сразу переходить к 3 разделу статьи. Если не получится загрузиться с флешки без предварительной перенастройки BIOS, вернитесь к 1 разделу.

ВХОД В НАСТРОЙКИ BIOS Для входа в пользовательский интерфейс BIOS требуется нажать определенную клавишу или комбинацию клавиш сразу после включения компьютера. Какая именно клавиша (или комбинация) — зависит от модели материнской платы. В большинстве случаев, это один из следующих вариантов: Del/Delete.

Одна из функциональных клавиш — от F1 до F12, но чаще всего — F2.

Комбинация "Ctrl + Shift + Delete" или другая. Вообще, производители материнских плат могут установить любую (вплоть до 4) комбинацию клавиш, позволяющую войти в пользовательский интерфейс BIOS. Эту информацию можно найти в техдокументации к системной плате или на сайте производителя. Иногда клавиша для открытия настроек BIOS указывается на экране компьютера при его включении. Вот пример: В 90% или даже более случаях достаточно нажать при включении компьютера клавишу Delete или F2.

ВКЛЮЧЕНИЕ ОПЦИИ ЗАГРУЗКИ КОМПЬЮТЕРА С ФЛЕШКИ Здесь все также зависит от модели материнской платы, точнее — от версии прошивки микрочипа BIOS. Приведем несколько наиболее распространенных вариантов пользовательских интерфейсов BIOS и способов включения в них нужной нам опции. Устаревшие BIOS. В устаревающих на данный момент прошивках BIOS пользовательский интерфейс может иметь следующий вид: Оранжевым прямоугольником выделен нужный нам раздел BIOS — "Advanced BIOS Features". Заходим в него нажатием клавиши Enter, предварительно выбрав стрелками на клавиатуре: Напротив параметра "First Boor Device" (основное загрузочное устройство) в нашем примере установлен оптический привод — "CDROM". Выделив и нажав Enter поверх этого параметра, на экране отобразится следующее окно: Здесь останется передвинуть переключатель при помощи стрелок в позицию "USB-HDD" и нажать клавишу ввода. После чего напротив параметра "First Boor Device" установится значение "USB-HDD" — это будет означать, что в качестве загрузочного устройства был выбран USB-накопитель. Для сохранения и применения настроек во всех версиях BIOS используется клавиша F10. BIOS с интерфейсом UEFI. Современные материнские платы, как правило, выпускаются с микрочипами BIOS, поддерживающими новый тип пользовательского интерфейса — UEFI. Его основное отличие от классического интерфейса — современное графическое исполнение и возможность использования мышки для входа в разделы, изменения параметров и т.д. Однако UEFI — это довольно гибкий в плане оформления графический пользовательский интерфейс. Т.е. производители могут по-своему определять, где будут расположены те или иные настройки BIOS. Например, так выглядят настройки BIOS у некоторых моделей материнских плат GIGABYTE: Здесь для выбора флешки в качестве загрузочного устройства нужно открыть раздел "BIOS Features", кликнуть по параметру "Boot Option #1", а затем выбрать из отобразившегося окна название USB-накопителя (в данном случае — "KingstoneDataTraveler"). Вот еще один пример: В данном случае установка загрузочного устройства осуществляется в разделе "Boot" (все остальные шаги аналогичны).

ЗАГРУЗКА WINDOWS 10 С ФЛЕШКИ Выключите компьютер и подключите к нему загрузочную флешку с установочными файлами Windows 10 на борту. После включения компьютера возможны три варианта развития событий: Компьютер самостоятельно увидит флешку и запустит установку операционной системы (т.е. сразу можно будет приступать к следующему шагу). На экран будет выведена табличка, в которой нужно будет выбрать одно из устройств для последующей загрузки с него (выберите при помощи стрелок название флешки и нажмите Enter). Компьютер продолжит загрузку операционной системы с жесткого диска (т.е. как раньше загружался, так и будет загружаться). Третий вариант наиболее вероятен в случаях, если в BIOS четко не указать устройство, с которого требуется выполнить загрузку. Однако непосредственно перед стандартной загрузкой операционной системы с жесткого диска на экране отобразится следующее: Желтым прямоугольником выделено сообщение, в котором говорится, что если нажать клавишу F11, то на экране отобразится меню загрузки — это и есть та табличка, показанная на предыдущем изображении. Т.е. все, что вам требуется сделать — нажать указанную клавишу (и это не обязательно F11), пока компьютер не приступил к загрузке ОС с жесткого диска. Данное сообщение обычно отображается около 5 секунд. И если ничего не нажать, загрузка будет продолжена в обычном режиме.

ВЫБОР И/ИЛИ СОЗДАНИЕ РАЗДЕЛА ЖЕСТКОГО ДИСКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОС Если загрузка с флешки прошла успешно, через несколько секунд вы увидите на экране следующее окно: Выставите настройки так, как показано на изображении, затем кликните кнопку "Далее". В следующем окне нажмите кнопку "Установить". Примите условия лицензии и нажмите "Далее". Т.к. мы рассматриваем установку Windows 10 с нуля, выберите в следующем окне вариант "Выборочная: только установка Windows": Дальнейшие действия зависят от того, выполняется ли установка на пустой жесткий диск либо на жесткий диск, на котором уже имеются разделы. Установка Windows на чистый жесткий диск. Если жесткий диск чист, вы увидите следующую картину: Выделять все свободное пространство под операционную систему — не практично. Лучше выделить только часть. Для этого: Выделите элемент "Незанятое пространство на диске", затем снизу кликните "Создать": В поле "Размер" нужно вписать количество выделяемых мегабайт. Пускай, это будет 100000 Мб (примерно 97 Гб), но вы можете установить другое значение — минимум под Windows 10 рекомендуется 50-60 тыс. Мб.

Нажмите кнопку "Применить". После этого в таблице сверху отобразится только что созданный раздел, а также оставшееся количество незанятого пространства на жестком диске. Вы можете вновь выделить элемент "Незанятое пространство на диске" и кликнуть "Создать", введя в поле "Размер" все оставшееся количество свободных Мб (обычно устанавливается автоматически). Это позволит создать второй раздел, который можно будет использовать для любых целей.

В любом случае, выделите раздел, созданный под операционную систему, и кликните кнопку "Далее". Начнется установка Windows 10. Дождитесь окончания процесса. Установка Windows на жесткий диск с существующими разделами. В принципе, нет большой разницы между установкой Windows на чистый или заполненный жесткий диск. Просто во втором случае в таблице разделов вы увидите примерно следующую картину: Т.е. на диске будут присутствовать разные разделы, один из которых использовался для установки операционной системы. В данном случае это — "Диск 0 Раздел 4". Вы можете использовать этот же раздел и для новой установки Windows 10. Но сначала рекомендуем отформатировать его, воспользовавшись соответствующей функцией. Дальнейшие действия те же — выделите раздел, затем нажмите "Далее":