Как установить сразу много программ в Windows?

При первом включении нового компьютера или после очередной переустановки операционной системы возникает необходимость в установке программ. Традиционно их инсталляция осуществляется в ручном режиме, т.е. пользователю приходится работать с каждым инсталлятором (установщиком) программы по отдельности. Чем больше приложений нужно установить, тем больше времени займет процесс с целом. Но существует более быстрый способ инсталляции большого числа программ.
Речь идет об использовании менеджеров приложений — специализированного ПО, предназначенного для автоматической или полуавтоматической массовой установки программ. Также отметим, что что некоторые утилиты этого типа позволяют не только устанавливать новые, но и обновлять уже установленные программы.
Автоматическое скачивание и установка программ при помощи ZipSoft
ZipSoft — распространяющаяся бесплатно утилита для автоматической установки и обновления программ для компьютеров под управлением Windows 7/8/8.1/10/11. При помощи ZipSoft можно в несколько кликов установить и/или обновить наиболее востребованные приложения — видео- и аудиоплееры, графические редакторы, браузеры, менеджеры загрузок, читалки и редакторы электронных книг и документов, системные утилиты, мессенджеры, антивирусы и многое другое.
Программа ZipSoft интуитивно понятна в использовании, потому ее можно рекомендовать даже начинающим пользователям ПК. Так, установка с ее помощью приложений осуществляется в 4 этапа, два из которых (последних) — проходят автоматически:
1. Перемещаясь по вкладкам, находим требуемые приложения, затем кликаем по кнопке «+» напротив их названий. Отметим, что ZipSoft предусмотрен встроенный поиск программ по названию. Пример использования поиска приведен на этом скриншоте:
2. Как только список устанавливаемых программ будет сформирован, кликаем по кнопке Скачать в правом нижнем углу:
3. Далее нужно дождаться окончания процесса скачивания инсталляторов выбранных программ.
4. И последний этап — дожидаемся установки выбранных программ:
Если здесь кликнуть по кнопке Следить за обновлениями, ZipSoft отобразит установленные программы. В случае наличия обновлений их можно будет обновить, кликнув по соответствующей кнопке напротив названия приложения:
Установка программ при помощи Silent Install Helper
Программа Silent Install Helper также позволяет устанавливать сразу много программ в Windows, однако предназначена она, скорее, для опытных пользователей (впрочем, пользоваться ею не так уж и сложно). Процесс инсталляции приложений при помощи Silent Install Helper кардинально отличается от такового у ZipSoft. Утилита не способна самостоятельно скачивать установщики ПО — это придется делать вручную. Зато в результате пользователь получит инсталлятор, который можно будет запускать на любом компьютере (отвечающем требованиям устанавливаемых приложений) для быстрой установки большого числа программ сразу в автоматическом режиме.
Работа с Silent Install Helper выглядит следующим образом:
- Первое, что потребуется — скачать инсталляторы требуемых программ с официального сайта или другого источника в сети. Для примера мы будем устанавливать просмотрщик изображений ACDSee и утилиту для отладки памяти CheatEngine. Добавляем инсталляторы в основное окно Silent Install Helper простым перетаскиванием мыши:
- Отмечаем галочками программы, которые требуется добавить в создаваемый универсальный инсталлятор, после чего из меню Инструменты запускаем функцию Создать cmd-файл:
- Далее программа предложит сохранить сгенерированный файл setup.cmd (назвать можно по своему усмотрению). Сохраняем его в ту же папку, где хранятся инсталляторы:
На этом работу с программой Silent Install Helper можно завершить. Теперь для установки приложений будет достаточно запустить сгенерированный CMD-файл — инсталляция пройдет полностью в автоматическом режиме. При необходимости CMD-файл вместе с установщиками можно переслать через интернет в архиве или просто скопировать на флешку для установки программ на любом другом компьютере (главное, чтобы его технические характеристики и характеристики операционной системы отвечали требованиям устанавливаемых программ).
Автоматическая установка приложений при помощи IObit Software Updater
Условно-бесплатная программа
Утилита IObit Software Updater хоть и предназначена, в первую очередь, для автоматического обновления уже установленных на компьютере приложений, но с ее помощью их также можно устанавливать. По многим критериям IObit Software Updater является аналогом ZipSoft. Программа также позволяет автоматически и в пакетном режиме устанавливать на компьютер популярные браузеры, утилиты для удаленного доступа, антивирусы и антивирусные сканеры, мессенджеры, аудио- и видеоплееры, редакторы, системные утилиты и т.д.
Использование программы IObit Software Updater не должно вызвать сложностей даже у начинающих пользователей ПК:
- Сразу после запуска IObit Software Updater отобразит список уже установленных на компьютер программ и предложит обновить их, если обновления присутствуют.
- Доступные для установки программы находятся во вкладке Рекомендации, которая, в свою очередь, разбита на несколько категорий. У IObit Software Updater отсутствует поиск, потому приложения для установки придется искать самостоятельно. Нужные программы отмечаем галочками, а затем кликаем по кнопке Установить сейчас в правом верхнем углу главного окна:
- Запустится процесс скачивания и установки выбранных программ:
- По завершению установки на экране отобразится соответствующее сообщение:
На этом работа с программой IObit Software Updater заканчивается.
Автоматическая установка программ при помощи Ninite
Ninite — не столько программа, сколько веб-сервис, позволяющий сгенерировать небольшую утилиту, которая, в свою очередь, скачает и установит на компьютер заранее выбранные (на сайте веб-сервиса) приложения. Сервисом можно пользоваться как на платной, так и на бесплатной основе. При оплате можно будет установить на компьютер утилиту Ninite Pro, которая позволит, в т.ч., устанавливать, удалять и обновлять приложения удаленно (примерно то же самое можно будет делать и из личного кабинета на официальном сайте программы).
Приведем инструкцию по использованию бесплатной версии Ninite:
- Открываем официальный сайт сервиса. В разделе Pick the apps you want отмечаем галочками приложения, которые требуется установить. Отметим, если какая-либо из выбранных программ уже установлена на компьютер, Ninite автоматические обновит ее.
- Прокручивает страницу вниз до раздела Download and run your custom installer/updater и нажимаем кнопку Get Your Ninite.
- Откроется новая страница и начнется скачивание утилиты Ninite (кликните по ссылке retry the download в разделе Download, если скачивание программы не запускается).
- Сохраняем EXE-файл в любую папку на компьютере и запускаем его (название EXE-файла зависит от выбранных на первом шаге программ, в нашем случае он называется Ninite AIMP Skype Installer.exe).
- Останется только дождаться окончания процесса установки программ.
На этом и завершим.