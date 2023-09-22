Как установить сразу много программ в Windows?

При первом включении нового компьютера или после очередной переустановки операционной системы возникает необходимость в установке программ. Традиционно их инсталляция осуществляется в ручном режиме, т.е. пользователю приходится работать с каждым инсталлятором (установщиком) программы по отдельности. Чем больше приложений нужно установить, тем больше времени займет процесс с целом. Но существует более быстрый способ инсталляции большого числа программ.

Речь идет об использовании менеджеров приложений — специализированного ПО, предназначенного для автоматической или полуавтоматической массовой установки программ. Также отметим, что что некоторые утилиты этого типа позволяют не только устанавливать новые, но и обновлять уже установленные программы.

Автоматическое скачивание и установка программ при помощи ZipSoft ZipSoft — распространяющаяся бесплатно утилита для автоматической установки и обновления программ для компьютеров под управлением Windows 7/8/8.1/10/11. При помощи ZipSoft можно в несколько кликов установить и/или обновить наиболее востребованные приложения — видео- и аудиоплееры, графические редакторы, браузеры, менеджеры загрузок, читалки и редакторы электронных книг и документов, системные утилиты, мессенджеры, антивирусы и многое другое.

Программа ZipSoft интуитивно понятна в использовании, потому ее можно рекомендовать даже начинающим пользователям ПК. Так, установка с ее помощью приложений осуществляется в 4 этапа, два из которых (последних) — проходят автоматически: 1. Перемещаясь по вкладкам, находим требуемые приложения, затем кликаем по кнопке «+» напротив их названий. Отметим, что ZipSoft предусмотрен встроенный поиск программ по названию. Пример использования поиска приведен на этом скриншоте:

2. Как только список устанавливаемых программ будет сформирован, кликаем по кнопке Скачать в правом нижнем углу:

3. Далее нужно дождаться окончания процесса скачивания инсталляторов выбранных программ.

4. И последний этап — дожидаемся установки выбранных программ:

Если здесь кликнуть по кнопке Следить за обновлениями, ZipSoft отобразит установленные программы. В случае наличия обновлений их можно будет обновить, кликнув по соответствующей кнопке напротив названия приложения:

Установка программ при помощи Silent Install Helper Программа Silent Install Helper также позволяет устанавливать сразу много программ в Windows, однако предназначена она, скорее, для опытных пользователей (впрочем, пользоваться ею не так уж и сложно). Процесс инсталляции приложений при помощи Silent Install Helper кардинально отличается от такового у ZipSoft. Утилита не способна самостоятельно скачивать установщики ПО — это придется делать вручную. Зато в результате пользователь получит инсталлятор, который можно будет запускать на любом компьютере (отвечающем требованиям устанавливаемых приложений) для быстрой установки большого числа программ сразу в автоматическом режиме. Работа с Silent Install Helper выглядит следующим образом: Первое, что потребуется — скачать инсталляторы требуемых программ с официального сайта или другого источника в сети. Для примера мы будем устанавливать просмотрщик изображений ACDSee и утилиту для отладки памяти CheatEngine. Добавляем инсталляторы в основное окно Silent Install Helper простым перетаскиванием мыши:

Отмечаем галочками программы, которые требуется добавить в создаваемый универсальный инсталлятор, после чего из меню Инструменты запускаем функцию Создать cmd-файл:

Далее программа предложит сохранить сгенерированный файл setup.cmd (назвать можно по своему усмотрению). Сохраняем его в ту же папку, где хранятся инсталляторы:

На этом работу с программой Silent Install Helper можно завершить. Теперь для установки приложений будет достаточно запустить сгенерированный CMD-файл — инсталляция пройдет полностью в автоматическом режиме. При необходимости CMD-файл вместе с установщиками можно переслать через интернет в архиве или просто скопировать на флешку для установки программ на любом другом компьютере (главное, чтобы его технические характеристики и характеристики операционной системы отвечали требованиям устанавливаемых программ).