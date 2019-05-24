Установка программного обеспечения, изменяющего параметры, конфигурацию, файлы и другие объекты системы, должна осуществляться с соблюдением определенных требований. Драйверы — это как раз такое ПО, которое вносит изменения в систему, "обучая" ее работе с тем или иным устройством.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ ДРАЙВЕРОВ Существует три основных способа установки драйверов: В ручном режиме с имеющегося диска, который поставляется в комплекте с устройством. Самостоятельный поиск драйверов с последующим скачиванием и инсталляцией в ручном режиме. Использование автоматизированных средств (специализированных утилит) установки драйверов. Первый способ сегодня уже не так актуален, как несколько лет назад. Во-первых, диски сохраняют далеко не все пользователи ПК. Во-вторых, записанные на них драйверы устаревают уже через несколько месяцев после покупки устройства, потому здесь это не будет рассматриваться. Второй способ требует знания производителя и модели устройства. Эти данные можно получить с корпуса оборудования или из документации к нему. Если это невозможно, придется немного повозиться (процесс будет описан ниже). Третий способ является наиболее простым. Им пользуются не только начинающие, но и опытные пользователи ПК по одной простой причине — экономия времени.

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММЫ Все программы, входящие в эту категорию, называются менеджерами драйверов. Основная их задача — обнаружение подключенных к компьютеру устройств, драйверы которых отсутствуют в системе либо сильно устарели, и последующая установка программного обеспечения. Один из таких менеджеров (а их сегодня множество) — DriverHub. Для примера мы выбрали именно эту программу по нескольким причинам — она полностью бесплатная, проста в использовании, не имеет лишнего функционала, как многие другие подобные утилиты. Процесс установки драйверов при помощи DriverHub очень прост, сводится к нескольким кликам мышью: Скачайте DriverHub .

. После установки и запуска щелкните по кнопке «Найти сейчас». Это запустит процесс сканирования системы, что обычно занимает не более 30 секунд. Программа DriverHub отобразит список тех устройств компьютера, для которых драйверы могут быть установлены (если отсутствуют) или обновлены (если есть новая версия).

Щелкните по кнопке «Установить». Это запустит процесс скачивания драйверов с удаленного сервера и последующую их установку/обновление. Вовсе не обязательно устанавливать драйверы для всех отображенных DriverHub устройств. Если включить режим эксперта (переведя переключатель в соответствующее положение), можно будет выбрать определенные устройства. Использование DriverHub вместо ручного режима установки имеет множество преимуществ: Нет необходимости самостоятельно уточнять производителя и модель устройства и затем искать для него подходящие драйверы.

Нет необходимости в поиске драйверов, подходящих под конкретную версию ОС Windows.

Возможность отмены установки/обновления драйверов, т.е. — удаления установленного программного обеспечения.

Отсутствие риска получения вместо драйверов вредоносной программы и другие. В некоторых редких случаях (а это относится ко всем существующим утилитам схожего назначения) DriverHub не может определить устройство, для которого требуется установка/обновление драйверов. И в таких ситуациях придется прибегнуть к ручному способу инсталляции программного обеспечения.