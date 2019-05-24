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Инструкции 09.04.2026 5 минут

Как правильно устанавливать драйверы?

Инструкции по поиску и установке свежих драйверов на компьютер в ручном и автоматическом режимах.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Установка программного обеспечения, изменяющего параметры, конфигурацию, файлы и другие объекты системы, должна осуществляться с соблюдением определенных требований. Драйверы — это как раз такое ПО, которое вносит изменения в систему, "обучая" ее работе с тем или иным устройством.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ ДРАЙВЕРОВ

Существует три основных способа установки драйверов:

  1. В ручном режиме с имеющегося диска, который поставляется в комплекте с устройством.
  2. Самостоятельный поиск драйверов с последующим скачиванием и инсталляцией в ручном режиме.
  3. Использование автоматизированных средств (специализированных утилит) установки драйверов.

Первый способ сегодня уже не так актуален, как несколько лет назад. Во-первых, диски сохраняют далеко не все пользователи ПК. Во-вторых, записанные на них драйверы устаревают уже через несколько месяцев после покупки устройства, потому здесь это не будет рассматриваться.

Второй способ требует знания производителя и модели устройства. Эти данные можно получить с корпуса оборудования или из документации к нему. Если это невозможно, придется немного повозиться (процесс будет описан ниже).

Третий способ является наиболее простым. Им пользуются не только начинающие, но и опытные пользователи ПК по одной простой причине — экономия времени.

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММЫ

Все программы, входящие в эту категорию, называются менеджерами драйверов. Основная их задача — обнаружение подключенных к компьютеру устройств, драйверы которых отсутствуют в системе либо сильно устарели, и последующая установка программного обеспечения. Один из таких менеджеров (а их сегодня множество) — DriverHub. Для примера мы выбрали именно эту программу по нескольким причинам — она полностью бесплатная, проста в использовании, не имеет лишнего функционала, как многие другие подобные утилиты.

Процесс установки драйверов при помощи DriverHub очень прост, сводится к нескольким кликам мышью:

  • Скачайте DriverHub.
  • После установки и запуска щелкните по кнопке «Найти сейчас». Это запустит процесс сканирования системы, что обычно занимает не более 30 секунд.

Программа DriverHub сканирует компьютер

  • Программа DriverHub отобразит список тех устройств компьютера, для которых драйверы могут быть установлены (если отсутствуют) или обновлены (если есть новая версия).
  • Щелкните по кнопке «Установить». Это запустит процесс скачивания драйверов с удаленного сервера и последующую их установку/обновление.

Установка драйверов через DriverHub в обычном режиме

  • Вовсе не обязательно устанавливать драйверы для всех отображенных DriverHub устройств. Если включить режим эксперта (переведя переключатель в соответствующее положение), можно будет выбрать определенные устройства.

Установка драйверов в DriverHub в режиме эксперта

Использование DriverHub вместо ручного режима установки имеет множество преимуществ:

  • Нет необходимости самостоятельно уточнять производителя и модель устройства и затем искать для него подходящие драйверы.
  • Нет необходимости в поиске драйверов, подходящих под конкретную версию ОС Windows.
  • Возможность отмены установки/обновления драйверов, т.е. — удаления установленного программного обеспечения.
  • Отсутствие риска получения вместо драйверов вредоносной программы и другие.

В некоторых редких случаях (а это относится ко всем существующим утилитам схожего назначения) DriverHub не может определить устройство, для которого требуется установка/обновление драйверов. И в таких ситуациях придется прибегнуть к ручному способу инсталляции программного обеспечения.

КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНАВЛИВАТЬ ДРАЙВЕРА ВРУЧНУЮ?

Основная сложность ручного способа установки заключается не в самом процессе инсталляции, а в поиске подходящих под устройство и операционную систему драйверов. Если модель оборудования невозможно определить стандартными путями (нет данных на корпусе, отсутствует паспорт и т.д.), это придется сделать самостоятельно.

Определение модели устройства. К счастью, все версии ОС Windows имеют инструментарий для сбора данных об устройствах даже в случаях, если драйверы на него отсутствуют. Самый простой способ — воспользоваться системной утилитой «Диспетчер устройств». Сделайте следующее:

  • Нажмите на клавиатуре одновременно клавиши «Win» и «R». Это действие откроет небольшое окно «Выполнить».
  • Впишите без кавычек в отрывшееся окошко команду devmgmt.msc, затем щелкните «ОК». Это приведет к запуску утилиты «Диспетчер устройств».

Запуск программы Диспетчер устройств

  • В окне «Диспетчера устройств» вы можете видеть множество разделов, в которых размещены соответствующие им устройства (видеокарта в разделе «Видеоадаптеры», сетевая карта в разделе «Сетевые адаптеры» и т.д.). Если перед названием какого-либо устройства стоит желтый вопросительный знак, значит, что драйвер для него отсутствует, не подходит или сбоит.

Диспетчер устройств Windows

  • Щелкните по любому устройству два раза мышкой. Это приведет к открытию окна «Свойства». Перейдите в нем во вкладку «Сведения».
  • Раскройте список в блоке «Свойство», выберите пункт «ИД оборудования».

Получение ИД оборудования через Диспетчер устройств

  • Первая запись в отобразившемся ниже списке — нужные нам данные. Скопируйте их.

Таким образом, мы получим уникальный идентификационный номер устройства. По нему уже можно будет определить производителя, тип и модель устройства.

Поиск драйверов. Каких-либо специальных средств поиска драйверов сегодня не существует. Для этих целей используются обычные поисковые системы:

  • Откройте в браузере Яндекс, Google, Yahoo или любую другую поисковую систему.
  • Скопированный ранее ID устройства вставьте в поисковую строку и выполните поиск.
  • В одной из первых строк результата поиска будет указана ссылка на страницу, где можно будет скачать драйвер.

Пример поиска драйверов по ID в поисковой системе

  • Обычно вариантов доступных для скачивания драйверов несколько. Скачивайте именно тот, что подходит под вашу операционную систему и разрядность (32-бит или 64-бит). Если они вам неизвестны, найдите на рабочем столе ярлык «Мой компьютер» или «Этот компьютер», кликните по нему правой кнопкой мыши, выберите пункт «Свойства». В открывшемся окне будут указаны необходимые данные (версия Windows и разрядность).

Есть и другой вариант. Если поисковая система при вводе идентификационного номера отобразила производителя, тип и модель устройства, можно найти официальный сайт изготовителя (также при помощи Яндекс, Google и т.д.), а уже с него скачивать нужные драйверы.

Установка драйверов. Драйверы распространяются в сети в двух вариантах — либо это исполнимая программа (EXE) либо архив с набором различных типов файлов (без EXE). В первом случае все просто — запустите исполнимый файл и следуйте инструкциям на экране. Если же вам достался архив с файлами непонятного типа (INF, SYS, CAT и другие), сделайте следующее:

  • Распакуйте архив.
  • Откройте в «Диспетчере устройств» свойства интересующего устройства.
  • Перейдите во вкладку «Драйвер», а затем щелкните кнопку «Обновить…». Это приведет к открытию окна добавления устройства в систему.

Обновление драйверов в ручном режиме

  • Выберите вариант «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере».
  • Далее щелкните кнопку «Обзор…» и укажите путь до папки, куда был распакован архив с файлами драйвера (именно ту папку, в которой находятся INF, SYS и другие файлы).

Обновление драйверов в Windows вручную

  • Щелкните кнопку «Далее». Если в скачанном архиве находятся подходящие драйверы, система самостоятельно установит их, в противном случае отобразится ошибка — тогда придется искать и скачивать другую версию программного обеспечения.

Ручной способ установки драйверов (особенно, если они были скачаны не с официального сайта производителя устройства) целесообразно использовать только в крайнем случае. При использовании менеджера DriverHub в 99% случаях дело до этого не доходит.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

DriverHub
DriverHub

Версия 2.3.7.0

Программа для установки и обновления драйверов

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