Chatbox AI — программа для работы с разными нейросетевыми моделями на ПК пользователей. Она поддерживает работу с текстом, документами, изображениями и кодом, выступая в роли помощника для решения повседневных и более уникальных задач. Chatbox AI позволяет как использовать собственные ключи доступа к моделям, так и подключить готовую платную подписку. Программа доступна для Windows 10 и выше (x64), а также имеет частичную поддержку русского языка.

ЧТО ТАКОЕ CHATBOX AI

Chatbox AI — многофункциональный клиент для работы с языковыми и графическими моделями. Разработчики создали программу в виде веб-интерфейса, который объединяет в себе огромное количество функций для управления нейросетевыми моделями. Основная идея заключается в создании единого рабочего пространства с разными нейросетями.

Техническая основа программы построена на поддержке API популярных моделей, включая GPT, Claude, Gemini и DeepSeek. Chatbox AI выступает в роли посредника, отправляя запросы пользователя к выбранному провайдеру и возвращая результат. Программа позволяет выбирать модель под конкретную задачу: от быстрого и экономичного решения до максимально мощного и продвинутого.

Интерфейс программы выполнен в стиле мессенджера с панелью диалогов и областью ввода. Взаимодействие с Chatbox AI интуитивно понятно даже для новичков. С левой стороны расположен список чатов и модель, с правой — история общения и инструменты для загрузки файлов, веб-поиска и генерации изображений.

Функциональность программы можно назвать достаточно богатой хотя бы за счет работы с файлами. Возможность загружать документы, таблицы, презентации, изображения и код позволяет задавать вопросы по их содержанию. Встроенные инструменты для генерации кода с предпросмотром и создания диаграмм по описанию могут помочь людям в процессе обучения и рабочих процессов.