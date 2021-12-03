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Инструкции 26.05.2022 5 минут

Как в Windows 10/11 установить appxbundle, msixbundle, msix и appx?

Инструкции по скачиванию и установке пакетов приложений appxbundle, msixbundle, msix и appx разными способами.

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Программы для операционных систем Windows 10 и 11 распространяются не только в виде исполнимых EXE-файлов, но и в виде пакетов msix и appx или наборов приложений appxbundle и msixbundle. Все они — приложения, написанные под универсальную платформу Windows (Windows Universal Platform или UWP), которые могут функционировать не только на компьютерах, но и на мобильных устройствах, игровых приставках Xbox One, очках смешанной реальности Microsoft HoloLens или интерактивных досках (экранах) Surface Hub.

Appxbundle, msixbundle, msix и appx можно условно назвать аналогом пакетов APK, знакомых продвинутым пользователям смартфонов под управлением Android. Чтобы установить на Android приложение не из Play Market, а какого-либо другого источника, нужно будет скачать APK-файл, а затем вручную запустить его на телефоне. И то же самое можно сказать о рассматриваемых Windows-пакетах.

Но в отличие от APK, файлы appxbundle, msixbundle, msix и appx не получится запустить так же просто, как на смартфоне Android. Это можно будет сделать, предварительно активировав «Режим разработчика» в настройках системы и установив специальное приложение из Microsoft Store. Можно обойтись и без этого приложения, используя возможности PowerShell. Рассмотрим все по порядку.

Зачем устанавливать appxbundle, msixbundle, msix, appx и где их взять?

Приложения, скачиваемые с Microsoft Store, распространяются в виде указанных установочных пакетов. Но не всякую программу можно загрузить из магазина — некоторые из них распространяются, например, через GitHub и прочие сайты, не имеющие отношения к Microsoft. Это, во-первых.

А, во-вторых, сохранив установочные пакеты appxbundle, msixbundle, msix, appx на компьютере, в будущем их можно будет устанавливать без доступа в интернет, т.е. примерно так же, как и в случае с оффлайн EXE-установщиками. И здесь возникает вопрос о том, как скачать appxbundle, msixbundle, msix или appx из Microsoft Store. А вот как:

  • Откройте в браузере страницу Microsoft Store, посвященную той программе, которую следует скачать, и скопируйте ссылку в адресной строке (желательно только ту ее часть, что находится до вопросительного знака).

Microsoft Store

  • Далее перейдите на сайт, являющийся онлайн-генератором ссылок для Microsoft Store. Просто вставьте скопированную ранее ссылку в текстовое поле по центру страницы и нажмите кнопку с галочкой. Если ниже отобразится сообщение о том, что «Сервер вернул пустой список», попробуйте изменить напротив текстового поля с «RP» на какой-нибудь другой, затем повторите попытку.

Скачивание appxbundle, msixbundle, msix, appx

  • Если все нормально, останется кликнуть по одной из ссылок, заканчивающихся строкой «.appxbundle, .msixbundle, .msix или .appx». Обратите внимание, что некоторые программы могут иметь разные версии для 32-х (x86) и 64-битных (x64) операционных систем Windows.

Как скачать appxbundle, msixbundle, msix, appx

Есть одно замечание по скачанному файлу. Иногда они скачиваются без какого-либо расширения, а вместо названия — имеют какой-то непонятный набор символов. Так произошло и в нашем случае. Поэтому просто переименовываем файл или просто приписываем к нему то расширение, которое указано в ссылке.

Теперь у нас имеется файл-установщик. Осталось включить режим разработчика и установить приложение.

Активация режима разработчика в Windows

Нижеследующая инструкция была составлена в среде Windows 11. В Windows 10 имеются отличия в названиях и местоположениях разделов, опций, настроек и т.д., мы будем приводить их в скобках. Действия следующие:

  • Открываем окно «Параметры», используя комбинацию клавиш «Win + I» либо кликнув по соответствующему значку в меню «Пуск»:

Меню «Пуск»

  • Переходим во вкладку «Конфиденциальность и безопасность» (в Windows 10 — «Обновление и безопасность»), затем идем в раздел «Для разработчиков» (в Windows 10 вместо раздела отобразится одноименная вкладка):

Параметры

  • Осталось перевести переключатель «Режим разработчика» в положение «Вкл.», а затем подтвердить это действие в отобразившемся окне с предупреждением.

Как включить «Режим разработчика» Windows 11

Теперь можно приступать к установке скачанного appx-файла. Начнем с PowerShell.

Установка appxbundle, msixbundle, msix и appx при помощи PowerShell

Установка appxbundle и appx немного отличается от установки msix и msixbundle тем, что для последних двух форматов нужно сначала установить программу «MSIX Core». Начнем с appxbundle и appx.

Первым делом нужно запустить оболочку PowerShell от имени администратора. Например, через программу «Диспетчер задач»:

  • Запустите «Диспетчер задач» (Ctrl + Shift + Esc), откройте в нем меню «Файл», затем выберите «Запустить новую задачу»:

Диспетчер задач

  • Впишите в открывшееся окно без кавычек команду «powershell», установите галочку напротив «Создать задачу с правами администратора» и нажмите «ОК»:

Дальнейшие шаги:

  • Для установки пакетов приложений формата appxbundle и appx в PowerShell предусмотрена специальная команда формата:

add-appxpackage -path <путь до файла appxbundle или appx>

  • Для упрощения задачи мы скопировали скачанный APPX-файл в корень «Локального диска F». В нашем случае команда имеет следующий вид:

add-appxpackage -path F:\7zip.appx

  • Копируем ее в окно PowerShell и нажимаем Enter.

PowerShell

  • Ожидаем окончания установки:

  • Как и в случае с установкой приложений из Microsoft Word, после установки пакета из PowerShell ярлык для запуска программы на рабочем столе не появляется. Но значок можно найти в меню «Пуск» в разделе «Все приложения» или, воспользовавшись встроенным поиском по имени программы:

Поиск в Пуске

Для установки пакетов msix и msixbundle скачиваем здесь программу MSIX Core нужной разрядности и устанавливаем ее. Дальнейшие действия также выполняется в консоли PowerShell, запущенной от имени администратора:

  • Команда PowerShell для установки msix и msixbundle имеет следующий вид:

msixmgr.exe -AddPackage <путь до файла msix или msixbundle> -quietUXn

  • Для эксперимента мы будем устанавливать программу NotepadPlus, скачанную нами ранее в виде пакета .msix. Вводим в PowerShell следующую команду:

msixmgr.exe -AddPackage F:\notepadplus.msix —quietUXn

Установка msix

На этом заканчиваются все различия между установкой пакетов msix/msixbundle и appxbundle/appx.

Установка appxbundle, msixbundle, msix и appx при помощи программы «Установщик приложения»

Чтобы не использовать PowerShell каждый раз, когда требуется установить appxbundle, msixbundle, msix или appx, можно использовать программу «Установщик приложения», она же — «App Installer». Приложение можно установить через Microsoft Store обычным способом или по инструкции для appx/appxbundle выше.

Теперь для установки рассматриваемых пакетов всех 4-х типов достаточно будет кликнуть по ним два раза мышкой. Если отобразится окно «Каким образом вы хотите открыть этот файл», выберите в нем «Установщик приложения» или «msixmgr.exe», установите галочку напротив «Всегда открывать это приложение» и нажмите «ОК»:

Запуск «Установщика приложения»

Запуск пакетов приведет к открытию окна, в котором останется нажать кнопку «Установить»:

Установка пакетов через «Установщик приложения»

На этом и закончим.

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