Как в Windows 10/11 установить appxbundle, msixbundle, msix и appx?

Программы для операционных систем Windows 10 и 11 распространяются не только в виде исполнимых EXE-файлов, но и в виде пакетов msix и appx или наборов приложений appxbundle и msixbundle. Все они — приложения, написанные под универсальную платформу Windows (Windows Universal Platform или UWP), которые могут функционировать не только на компьютерах, но и на мобильных устройствах, игровых приставках Xbox One, очках смешанной реальности Microsoft HoloLens или интерактивных досках (экранах) Surface Hub.
Appxbundle, msixbundle, msix и appx можно условно назвать аналогом пакетов APK, знакомых продвинутым пользователям смартфонов под управлением Android. Чтобы установить на Android приложение не из Play Market, а какого-либо другого источника, нужно будет скачать APK-файл, а затем вручную запустить его на телефоне. И то же самое можно сказать о рассматриваемых Windows-пакетах.
Но в отличие от APK, файлы appxbundle, msixbundle, msix и appx не получится запустить так же просто, как на смартфоне Android. Это можно будет сделать, предварительно активировав «Режим разработчика» в настройках системы и установив специальное приложение из Microsoft Store. Можно обойтись и без этого приложения, используя возможности PowerShell. Рассмотрим все по порядку.
Активация режима разработчика в Windows
Нижеследующая инструкция была составлена в среде Windows 11. В Windows 10 имеются отличия в названиях и местоположениях разделов, опций, настроек и т.д., мы будем приводить их в скобках. Действия следующие:
- Открываем окно «Параметры», используя комбинацию клавиш «Win + I» либо кликнув по соответствующему значку в меню «Пуск»:
- Переходим во вкладку «Конфиденциальность и безопасность» (в Windows 10 — «Обновление и безопасность»), затем идем в раздел «Для разработчиков» (в Windows 10 вместо раздела отобразится одноименная вкладка):
- Осталось перевести переключатель «Режим разработчика» в положение «Вкл.», а затем подтвердить это действие в отобразившемся окне с предупреждением.
Теперь можно приступать к установке скачанного appx-файла. Начнем с PowerShell.
Установка appxbundle, msixbundle, msix и appx при помощи PowerShell
Установка appxbundle и appx немного отличается от установки msix и msixbundle тем, что для последних двух форматов нужно сначала установить программу «MSIX Core». Начнем с appxbundle и appx.
Первым делом нужно запустить оболочку PowerShell от имени администратора. Например, через программу «Диспетчер задач»:
- Запустите «Диспетчер задач» (Ctrl + Shift + Esc), откройте в нем меню «Файл», затем выберите «Запустить новую задачу»:
- Впишите в открывшееся окно без кавычек команду «powershell», установите галочку напротив «Создать задачу с правами администратора» и нажмите «ОК»:
Дальнейшие шаги:
- Для установки пакетов приложений формата appxbundle и appx в PowerShell предусмотрена специальная команда формата:
add-appxpackage -path <путь до файла appxbundle или appx>
- Для упрощения задачи мы скопировали скачанный APPX-файл в корень «Локального диска F». В нашем случае команда имеет следующий вид:
add-appxpackage -path F:\7zip.appx
- Копируем ее в окно PowerShell и нажимаем Enter.
- Ожидаем окончания установки:
- Как и в случае с установкой приложений из Microsoft Word, после установки пакета из PowerShell ярлык для запуска программы на рабочем столе не появляется. Но значок можно найти в меню «Пуск» в разделе «Все приложения» или, воспользовавшись встроенным поиском по имени программы:
Для установки пакетов msix и msixbundle скачиваем здесь программу MSIX Core нужной разрядности и устанавливаем ее. Дальнейшие действия также выполняется в консоли PowerShell, запущенной от имени администратора:
- Команда PowerShell для установки msix и msixbundle имеет следующий вид:
msixmgr.exe -AddPackage <путь до файла msix или msixbundle> -quietUXn
- Для эксперимента мы будем устанавливать программу NotepadPlus, скачанную нами ранее в виде пакета .msix. Вводим в PowerShell следующую команду:
msixmgr.exe -AddPackage F:\notepadplus.msix —quietUXn
На этом заканчиваются все различия между установкой пакетов msix/msixbundle и appxbundle/appx.
Установка appxbundle, msixbundle, msix и appx при помощи программы «Установщик приложения»
Чтобы не использовать PowerShell каждый раз, когда требуется установить appxbundle, msixbundle, msix или appx, можно использовать программу «Установщик приложения», она же — «App Installer». Приложение можно установить через Microsoft Store обычным способом или по инструкции для appx/appxbundle выше.
Теперь для установки рассматриваемых пакетов всех 4-х типов достаточно будет кликнуть по ним два раза мышкой. Если отобразится окно «Каким образом вы хотите открыть этот файл», выберите в нем «Установщик приложения» или «msixmgr.exe», установите галочку напротив «Всегда открывать это приложение» и нажмите «ОК»:
Запуск пакетов приведет к открытию окна, в котором останется нажать кнопку «Установить»:
На этом и закончим.