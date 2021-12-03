Как в Windows 10/11 установить appxbundle, msixbundle, msix и appx?

Программы для операционных систем Windows 10 и 11 распространяются не только в виде исполнимых EXE-файлов, но и в виде пакетов msix и appx или наборов приложений appxbundle и msixbundle. Все они — приложения, написанные под универсальную платформу Windows (Windows Universal Platform или UWP), которые могут функционировать не только на компьютерах, но и на мобильных устройствах, игровых приставках Xbox One, очках смешанной реальности Microsoft HoloLens или интерактивных досках (экранах) Surface Hub.

Appxbundle, msixbundle, msix и appx можно условно назвать аналогом пакетов APK, знакомых продвинутым пользователям смартфонов под управлением Android. Чтобы установить на Android приложение не из Play Market, а какого-либо другого источника, нужно будет скачать APK-файл, а затем вручную запустить его на телефоне. И то же самое можно сказать о рассматриваемых Windows-пакетах.

Но в отличие от APK, файлы appxbundle, msixbundle, msix и appx не получится запустить так же просто, как на смартфоне Android. Это можно будет сделать, предварительно активировав «Режим разработчика» в настройках системы и установив специальное приложение из Microsoft Store. Можно обойтись и без этого приложения, используя возможности PowerShell. Рассмотрим все по порядку.

Зачем устанавливать appxbundle, msixbundle, msix, appx и где их взять? Приложения, скачиваемые с Microsoft Store, распространяются в виде указанных установочных пакетов. Но не всякую программу можно загрузить из магазина — некоторые из них распространяются, например, через GitHub и прочие сайты, не имеющие отношения к Microsoft. Это, во-первых. А, во-вторых, сохранив установочные пакеты appxbundle, msixbundle, msix, appx на компьютере, в будущем их можно будет устанавливать без доступа в интернет, т.е. примерно так же, как и в случае с оффлайн EXE-установщиками. И здесь возникает вопрос о том, как скачать appxbundle, msixbundle, msix или appx из Microsoft Store. А вот как: Откройте в браузере страницу Microsoft Store, посвященную той программе, которую следует скачать, и скопируйте ссылку в адресной строке (желательно только ту ее часть, что находится до вопросительного знака). Далее перейдите на сайт, являющийся онлайн-генератором ссылок для Microsoft Store. Просто вставьте скопированную ранее ссылку в текстовое поле по центру страницы и нажмите кнопку с галочкой. Если ниже отобразится сообщение о том, что «Сервер вернул пустой список», попробуйте изменить напротив текстового поля с «RP» на какой-нибудь другой, затем повторите попытку. Если все нормально, останется кликнуть по одной из ссылок, заканчивающихся строкой «.appxbundle, .msixbundle, .msix или .appx». Обратите внимание, что некоторые программы могут иметь разные версии для 32-х (x86) и 64-битных (x64) операционных систем Windows. Есть одно замечание по скачанному файлу. Иногда они скачиваются без какого-либо расширения, а вместо названия — имеют какой-то непонятный набор символов. Так произошло и в нашем случае. Поэтому просто переименовываем файл или просто приписываем к нему то расширение, которое указано в ссылке. Теперь у нас имеется файл-установщик. Осталось включить режим разработчика и установить приложение.

Активация режима разработчика в Windows Нижеследующая инструкция была составлена в среде Windows 11. В Windows 10 имеются отличия в названиях и местоположениях разделов, опций, настроек и т.д., мы будем приводить их в скобках. Действия следующие: Открываем окно «Параметры», используя комбинацию клавиш «Win + I» либо кликнув по соответствующему значку в меню «Пуск»: Переходим во вкладку «Конфиденциальность и безопасность» (в Windows 10 — «Обновление и безопасность»), затем идем в раздел «Для разработчиков» (в Windows 10 вместо раздела отобразится одноименная вкладка): Осталось перевести переключатель «Режим разработчика» в положение «Вкл.», а затем подтвердить это действие в отобразившемся окне с предупреждением. Теперь можно приступать к установке скачанного appx-файла. Начнем с PowerShell.

Установка appxbundle, msixbundle, msix и appx при помощи PowerShell Установка appxbundle и appx немного отличается от установки msix и msixbundle тем, что для последних двух форматов нужно сначала установить программу «MSIX Core». Начнем с appxbundle и appx. Первым делом нужно запустить оболочку PowerShell от имени администратора. Например, через программу «Диспетчер задач»: Запустите «Диспетчер задач» (Ctrl + Shift + Esc), откройте в нем меню «Файл», затем выберите «Запустить новую задачу»: Впишите в открывшееся окно без кавычек команду «powershell», установите галочку напротив «Создать задачу с правами администратора» и нажмите «ОК»: Дальнейшие шаги: Для установки пакетов приложений формата appxbundle и appx в PowerShell предусмотрена специальная команда формата: add-appxpackage -path <путь до файла appxbundle или appx> Для упрощения задачи мы скопировали скачанный APPX-файл в корень «Локального диска F». В нашем случае команда имеет следующий вид: add-appxpackage -path F:\7zip.appx Копируем ее в окно PowerShell и нажимаем Enter. Ожидаем окончания установки: Как и в случае с установкой приложений из Microsoft Word, после установки пакета из PowerShell ярлык для запуска программы на рабочем столе не появляется. Но значок можно найти в меню «Пуск» в разделе «Все приложения» или, воспользовавшись встроенным поиском по имени программы: Для установки пакетов msix и msixbundle скачиваем здесь программу MSIX Core нужной разрядности и устанавливаем ее. Дальнейшие действия также выполняется в консоли PowerShell, запущенной от имени администратора: Команда PowerShell для установки msix и msixbundle имеет следующий вид: msixmgr.exe -AddPackage <путь до файла msix или msixbundle> -quietUXn Для эксперимента мы будем устанавливать программу NotepadPlus, скачанную нами ранее в виде пакета .msix. Вводим в PowerShell следующую команду: msixmgr.exe -AddPackage F:

otepadplus.msix —quietUXn На этом заканчиваются все различия между установкой пакетов msix/msixbundle и appxbundle/appx.