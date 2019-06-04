Как узнать, какие драйвера нужны на ПК?

Правильный ответ на этот вопрос — "Для всех устройств компьютера, драйверы для которых не были установлены". Чтобы ответить на этот вопрос, требуется определить эти устройства. Сделать это можно несколькими способами. Начнем со стандартных средств операционной системы Windows.

Определение отсутствующих драйверов стандартными средствами Windows Информацию обо всех устройств компьютера можно получить при помощи системного приложения "Диспетчер устройств". Для его запуска выполните следующие действия: Откройте "Панель управления Windows" из меню "Пуск".

Далее откройте раздел "Оборудование и звук": В центральной части окна найдите элемент "Диспетчер устройств" (расположен в подразделе "Устройства и принтеры"), кликните по нему: Программа "Диспетчер устройств" будет запущена. Обычно устройства, драйверы которых на компьютере не установлены, помещаются в раздел "Другие устройства". Если в вашем случае имеется этот раздел, просто раскройте его. На изображении выше в разделе "Другие устройства" расположены пять элементов. Каждый из них — это устройство, имеющее какие-либо неисправности, о чем сигнализирует соответствующая иконка перед его названием. Неисправность может носить как аппаратный (т.е. физическая поломка), так и программный характер. В большинстве случаев причиной попадания устройства в этот раздел является банальное отсутствие драйвера.

Также обратите внимание, что два устройства из изображения выше названы как "MEDIA". Связано это с тем, что операционная система не смогла определить их название и модель. Подробней об этом — в следующей части статьи.

Бывает и другая ситуация. Например, как показано здесь: В данном случае устройство помещено в собственный раздел, соответствующий типу оборудования (радиомодули Bluetooth). И перед его названием также имеется желтый значок с восклицательным знаком внутри, что может означать (в т.ч.) отсутствие драйвера. Таким образом, для определения устройств без установленных драйверов достаточно найти в "Диспетчере устройств" элементы с изображением желтого треугольника (могут быть и другие иконки — зависит от версии Windows и/или используемой темы оформления).

Определение названия и модели устройства Как было отмечено выше, в "Диспетчере устройств" могут присутствовать элементы с названием "MEDIA" или подобным ему. Еще бывает и такая ситуация: В таких случаях название и модель устройства придется определять самостоятельно. Для этого потребуется узнать идентификационный номер (аппаратный ID) оборудования. Сделать это можно прямо здесь — в "Диспетчере устройств": Кликните по неизвестному устройству два раза мышкой.

Откроется окно свойств выбранного устройства.

Перейдите в нем во вкладку "Сведения", в раскрывающемся списке "Свойство" выберите элемент "ИД оборудования". Идентификационный номер устройства будет отображен первым в блоке "Значение". Скопируйте полученный аппаратный ID, вставьте его в поисковую строку Яндекса, Google или другого поисковика и выполните поиск. Поисковая система выдаст результат, похожий на этот: Перейдите по любой ссылке. Найдите на открывшейся странице название устройства: Проделайте то же самое для всех остальных неизвестных устройств. Так вы получите полный список драйверов, которые требуют установки.