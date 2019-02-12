Во время работы на компьютере часто появляется необходимость узнать размер файла. Это позволяет рассчитать, поместится ли он на цифровом носителе, при переносе или увидеть, сколько памяти занимает папка в памяти ПК. Рассмотрим подробно данное понятие и способ пошагово вывести информацию о размере на экран, различные манипуляции, которые могут пригодиться во время работы.

Определение Размером файла называется объем пространства, которое он занимает на жестком диске, портативном носителе или в облачном хранилище. Этот показатель напрямую зависит от количества информации, содержащейся в файле.

Единица измерения Размер файла измеряется в байтах (Б или b), и это является самым маленьким количеством данных. Обычно папка или иной вид информации (изображение, песня, электронная книга) имеет выражение веса в килобайтах (КБ или kb). Один килобайт эквивалентен 1024 байтам. Более крупными единицами измерения являются мегабайты (МБ или mb) и гигабайты (ГБ или gb), равные 1024 килобайтам и 1024 мегабайтам соответственно. Из используемых в повседневной работе с ПК, наибольшей единицей выражения веса файла является терабайт (ТБ или tb), который эквивалентен 1024 гигабайтам. В этих же единицах измерения определяется все пространство памяти на ПК, различных гаджетах и портативных носителях (флеш-карта, внешний жесткий диск и т.д.). И предельное количество файлов, которое можно загрузить в устройство, зависит от количества свободного пространства.

Как определить размер файла? 1. Наведите курсор мыши на файл и щелкните по нему правой кнопкой. 2. В появившемся контекстном меню выберите пункт "свойства" и щелкните на него. 3. Нужные данные можно увидеть в поле "размер".

Как определить размер группы файлов? Если требуется определить суммарный размер нескольких файлов, нужно поступить так: 1. Выделите элементы, вес которых нужно определить. Это можно сделать, щелкнув по файлу левой кнопкой мыши и растянув появившуюся рамку на все папки. При этом следует удерживать кнопку мышки. Также можно выделить элементы, кликнув по одному из них, а затем, нажав клавишу Ctrl, щелкнуть поочередно по всем остальным. 2. Поставить курсор на один из выделенных элементов и кликнуть по нему правой кнопке мыши. 3. В появившемся контекстном меню выберите пункт "Свойства" и кликните по нему. 4. В пункте "размер" будет обобщённая информация о размере всех выбранных элементов.

Ограничения в размере файла при передаче Загружая файлы или передавая их с одного носителя на другой, пользователь иногда встречается с ограничениями. Они могут быть связаны с тем, что: Наблюдается недостаток места в памяти;

Требуется закачать файл на веб-ресурс (файлообменник или, к примеру, сайт по поиску работы), который выставил ограничения;

Проводится оптимизация сайта для убыстрения загрузки у пользователей с низкой скоростью передачи данных.