Во время работы на компьютере часто появляется необходимость узнать размер файла. Это позволяет рассчитать, поместится ли он на цифровом носителе, при переносе или увидеть, сколько памяти занимает папка в памяти ПК. Рассмотрим подробно данное понятие и способ пошагово вывести информацию о размере на экран, различные манипуляции, которые могут пригодиться во время работы.
Определение
Размером файла называется объем пространства, которое он занимает на жестком диске, портативном носителе или в облачном хранилище. Этот показатель напрямую зависит от количества информации, содержащейся в файле.
Единица измерения
Размер файла измеряется в байтах (Б или b), и это является самым маленьким количеством данных. Обычно папка или иной вид информации (изображение, песня, электронная книга) имеет выражение веса в килобайтах (КБ или kb). Один килобайт эквивалентен 1024 байтам.
Более крупными единицами измерения являются мегабайты (МБ или mb) и гигабайты (ГБ или gb), равные 1024 килобайтам и 1024 мегабайтам соответственно. Из используемых в повседневной работе с ПК, наибольшей единицей выражения веса файла является терабайт (ТБ или tb), который эквивалентен 1024 гигабайтам.
В этих же единицах измерения определяется все пространство памяти на ПК, различных гаджетах и портативных носителях (флеш-карта, внешний жесткий диск и т.д.). И предельное количество файлов, которое можно загрузить в устройство, зависит от количества свободного пространства.
Как определить размер файла?
1. Наведите курсор мыши на файл и щелкните по нему правой кнопкой.
2. В появившемся контекстном меню выберите пункт "свойства" и щелкните на него.
3. Нужные данные можно увидеть в поле "размер".
Как определить размер группы файлов?
Если требуется определить суммарный размер нескольких файлов, нужно поступить так:
1. Выделите элементы, вес которых нужно определить. Это можно сделать, щелкнув по файлу левой кнопкой мыши и растянув появившуюся рамку на все папки. При этом следует удерживать кнопку мышки. Также можно выделить элементы, кликнув по одному из них, а затем, нажав клавишу Ctrl, щелкнуть поочередно по всем остальным.
2. Поставить курсор на один из выделенных элементов и кликнуть по нему правой кнопке мыши.
3. В появившемся контекстном меню выберите пункт "Свойства" и кликните по нему.
4. В пункте "размер" будет обобщённая информация о размере всех выбранных элементов.
Ограничения в размере файла при передаче
Загружая файлы или передавая их с одного носителя на другой, пользователь иногда встречается с ограничениями. Они могут быть связаны с тем, что:
- Наблюдается недостаток места в памяти;
- Требуется закачать файл на веб-ресурс (файлообменник или, к примеру, сайт по поиску работы), который выставил ограничения;
- Проводится оптимизация сайта для убыстрения загрузки у пользователей с низкой скоростью передачи данных.
Как уменьшить размер файла?
Если по каким-то причинам нужно уменьшить вес файла, это можно сделать путем нехитрых манипуляций. Для каждого типа есть свой способ сжать элемент.
Документ. Если нужно быстро прикрепить или передать документ, то будет целесообразно снизить его вес. Для этого можно:
- Сохранить в формате docx, по сравнению с doc, он занимает меньше места. Разница ощутимая. Чтобы сделать это, следует открыть документ, выбрать пункт меню "Файл", затем "Преобразовать";
- Корректно работать с картинками. А значит, не просто их копировать в текстовый документ, а вставлять через пункт "Вставить рисунок". Чтобы существенно уменьшить размер, следует вкладывать отредактированные картинки с меньшим весом. Также можно при сохранении воспользоваться кнопкой "Сервис" и задать единый размер для всех картинок в документе посредством пункта меню "Сжать рисунки";
- Много места могут занимать и шрифты, которые не установлены в ПК. Чтобы избавиться от них, следует убрать галочку в пункте меню "внедрить шрифты в файл" (путь "Файл" -> "Параметры" -> "Сохранение").
PDF. Файл PDF является универсальным, так как определяется большинством ОС. Они безопасны, и зачастую в этом формате сохраняют сканированные документы. Но их пересылка может быть затруднительна из-за их немалого размера.
Их можно сделать чуть легче с помощью Adobe Acrobat Reader, для этого достаточно кликнуть на "Уменьшить размер файла". Для пересылки подойдет и архивация. Чтобы ощутимо уменьшить вес, можно воспользоваться онлайн-сервисами, например, Smallpdf — ресурс для автоматического сжатия файла PDF. Сайт удобен тем, что не требует никаких дополнительных манипуляций, достаточно загрузить элемент, а затем уже скачать уменьшенный аналог. Также им можно сразу же поделиться по электронной почте, загрузить в облако. Весь процесс занимает минимум времени.
PDF Creator — бесплатная утилита, способная легко конвертировать документы в данный формат, а также уменьшить размер готового файла. Чтобы сделать легче документ PDF, следует открыть его в программе, а затем нажать на "Печать" - "Свойства" - "Бумага/качество" - "Дополнительно". Здесь нужно задать для DPI более низкое значение, это уменьшит разрешение и, как следствие, размер.
Папка. Наиболее распространенный способ уменьшить размер папки с файлами — архивация. Она позволяет уменьшить вес, не теряя качества содержимого. Хороший способ хранения и передачи различных элементов.
Есть специальные программы для упаковки файлов и папок большого размера. Наиболее известные для Windows — 7-Zip (бесплатный архиватор) и WinRAR (платная программа с хорошей производительностью). Чтобы архивировать файлы на ПК с установленной утилитой достаточно кликнуть на объект правой кнопкой мыши и перейти в пункт "Добавить в архив" и выбрать логотип программы.
Этот способ экономии памяти не несет за собой потери качества изображений и иных файлов, а также позволит записать их на портативный носитель или передать через электронную почту. Чтобы получателю распаковать архив, нужно будет использовать ту же утилиту.
Фотографии. Фото и иные изображения могут иметь действительно большой размер. Для уменьшения подобных файлов формата JPG (одного из наиболее распространенных), чаще всего, используется сжатие. Сделать это можно с помощью утилит:
- Paint и Paint.NET— стандартная программа коррекции изображения. С ее помощью можно сделать меньше разрешение, что в разы снизит вес. Для этого следует выбрать пункт меню "Изменить размер", кликнув мышкой. В появившемся окне задается более низкое значение одного из параметров. Это влечет за собой автоматическое изменение остальных параметров, в соответствии с пропорциями фото;
- Photoshop — редактор цифровых изображений для профессионалов. Здесь, для уменьшения веса фото, с сопутствующим снижением качества следует выбрать пункт меню File, затем Save for Web. Далее откроется окошко, в котором будет представлено исходное изображение и сохраненное для веб, под каждым пишет вес.
Еще один вариант — уменьшить значения ширины или высоты в пикселях или в процентах. При этом нужно следить за соотношением значений сторон, пропорцией. Сжатое изображение теряет качество и его уже не вернуть, поэтому следует сохранять и исходную картинку.
Аудио. Формат аудиофайлов .mp3, .aac означает, что файл уже сжат. Дальнейшие манипуляции приведут к потере качества. Звуковые файлы формата .wav, .aiff можно немного отредактировать, чтобы уменьшить размер.
Для этого их можно сохранить в виде .mp3 или .flac файла, попутно следует задать меньший битрейт. Это повлечет некоторую потерю качества. К примеру, 128 Кбит/сек. — звук FM-радио, 320 Кбит/сек. — звучание диска CD. Чтобы внести подобные изменения, потребуется утилита, подойдет любой бесплатный аудиоредактор.
Видео. Касательно видеофайла ситуация аналогична: сжатие несет потерю качества, для редактирования с целью уменьшения объема занимаемой памяти потребуется видеоредактор. Подойдет и самый простой, бесплатный.
С помощью утилиты можно обрезать видео, убрать лишнее и, заодно, снизить вес. Это делается просто — отмечается участок или несколько, которые можно убрать, и вырезается. Еще один способ — конвертировать видео в более компактный формат, выбрать нужный кодек и контейнер. Наиболее экономным будет MP4 (DiVX, MPEG2 тоже могут стать оптимальным решением). Также можно повлиять на качество и разрешение видео, задать битрейт. Некоторые программы позволяют установить и вес конечного файла. Если параметры не менять кардинально, то потеря качества не будет столь ощутима, но место, занимаемое на жестком диске уменьшится.
Таким образом, узнать вес файла и уменьшить его размер достаточно просто. Следует в соответствии с типом элемента произвести ряд соответствующих манипуляции. Это позволит легко обмениваться данными и экономить место на жестком диске, съемном носителе или в сети Интернет.