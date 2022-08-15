Как откатить Windows 11 до Windows 10?

Сразу отметим, что данная процедура осуществима в автоматическом режиме только после обновления системы с Windows 10 до Windows 11 официальным способом, т.е. через «Центр обновления». Кроме того, откат до Windows 10 возможно осуществить только в течение 10 дней с момента обновления до Windows 11. Последнее обусловлено тем, что при установке Windows 11 все системные папки и файлы от Windows 10 помещаются в специальную папку «Windows.old» в корне системного диска (обычно это «Локальный диск С:»), которая автоматически удаляется через 10 дней после обновления.

Конечно, всегда можно воспользоваться ручным способом отката до Windows 10, что равнозначно «чистой» установке операционной системы. Неопытные пользователи могут подумать, что ручной способ приведет к утрате лицензии на Windows 10, приобретенной в комплекте с компьютером или отдельно. Но это не так. Если установленная Windows 10 была ранее активирована (либо лицензия «досталась в наследство» от предыдущей версии системы, начиная с Windows 7), то активацию можно будет выполнить повторно. Обо всем по порядку.

Откат Windows 11 до Windows 10 в автоматическом режиме Здесь все очень просто. От пользователя требуется лишь запустить функцию отката системы до Windows 10, которая расположена в «Параметрах Windows». Действия следующие: Сначала откройте окно «Параметры» из меню «Пуск» или путем нажатия комбинаций клавиш «Win + I». Во вкладке «Система» найдите и перейдите в раздел «Восстановление»: Если откат Windows 11 до Windows 10 возможен, то в разделе «Восстановление» будет доступна функция «Предыдущая версия Windows» с кнопкой «Назад». Нажмите эту кнопку: Откроется окно с предложением проверки обновлений — кликните в нем по кнопке «Нет, спасибо»: В следующем окне нажмите кнопку «Далее» и дождитесь окончания процесса: Последнее действие — нажмите кнопку «Вернуться к Windows 10». Готово. Останется дождаться завершения процедуры отката системы.